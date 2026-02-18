हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सावधान! Google पर मौजूद कस्टमर केयर नंबर होते हैं फर्जी? एक कॉल और खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट

Google AI Overview: इंटरनेट सर्च को आसान बनाने के लिए Google ने 2024 में AI Overviews फीचर शुरू किया था.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 18 Feb 2026 12:26 PM (IST)
Google AI Overview: इंटरनेट सर्च को आसान बनाने के लिए Google ने 2024 में AI Overviews फीचर शुरू किया था. इसका उद्देश्य यह था कि यूज़र्स को लंबी वेबसाइट सूची के बजाय ऊपर ही AI द्वारा तैयार किया गया संक्षिप्त जवाब मिल जाए. हालांकि यह सुविधा पढ़ने में सरल और तेज जानकारी देने वाली है लेकिन इसकी सटीकता को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं.

सुविधा के साथ जोखिम भी

AI Overviews खोज परिणामों के शीर्ष पर एक संक्षिप्त सार दिखाता है. समस्या यह है कि कई बार यह जानकारी पूरी तरह सत्यापित नहीं होती. AI सिस्टम में हैलुसिनेशन यानी गलत या मनगढ़ंत जानकारी देने की समस्या पहले से मौजूद रही है.

अब एक नई रिपोर्ट के अनुसार, साइबर अपराधी इस फीचर का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. उनका लक्ष्य है कि लोग AI Overviews में दिख रहे फोन नंबरों पर भरोसा कर लें और धोखाधड़ी का शिकार बन जाएं.

कैसे काम कर सकता है यह नया स्कैम?

बीते कई वर्षों से ठग लोग गूगल सर्च में फर्जी कस्टमर केयर नंबर डालने की कोशिश करते रहे हैं. जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी का संपर्क नंबर खोजता है तो असली नंबर की जगह नकली नंबर सामने आ सकता है.

AI Overviews के आने के बाद यह जोखिम और बढ़ गया है. अगर कोई यूज़र किसी कंपनी का हेल्पलाइन नंबर सर्च करता है तो AI सारांश में दिख रहा नंबर असली कंपनी का न होकर किसी ठग का हो सकता है. इसके बाद कॉल करने पर सामने वाला खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताकर बैंक डिटेल्स, OTP या भुगतान की मांग कर सकता है.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऐसे फर्जी नंबर छोटे और कम प्रसिद्ध वेबसाइटों पर डाले जा रहे हैं जहां बड़ी कंपनियों के नाम का इस्तेमाल किया जाता है. AI सिस्टम इन वेबसाइटों से जानकारी लेकर सारांश बना सकता है जिससे गलत नंबर तथ्य की तरह दिखाई देने लगता है.

क्यों बढ़ जाती है लोगों की संवेदनशीलता?

पहले जब यूज़र अलग-अलग वेबसाइट लिंक देखते थे, तो उन्हें तुलना करने का मौका मिलता था. लेकिन AI Overviews में जानकारी सीधे निष्कर्ष के रूप में दिखाई जाती है. इससे कई लोग उसे अंतिम और सही मान लेते हैं जिससे धोखाधड़ी का खतरा बढ़ जाता है.

बचाव के लिए क्या करें?

सबसे जरूरी बात यह है कि AI द्वारा दिखाई गई हर जानकारी को आंख मूंदकर सही न मानें. किसी भी कंपनी का आधिकारिक नंबर जानने के लिए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सीधे जाएं या अलग-अलग स्रोतों से पुष्टि करें.

कंपनी का कहना है कि AI Overviews में धोखाधड़ी पकड़ने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जोड़े गए हैं. फिर भी उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जा रही है कि किसी भी संपर्क नंबर की प्रामाणिकता जांचने के लिए दोबारा सर्च करें और सावधानी बरतें.

AI समिट में भारतीय सेना ने दिखाया टेक्नोलॉजी में दम! पेश कीं ऐसी ड्यूल-यूज एआई ताकतें, दुनिया रह गई दंग

Published at : 18 Feb 2026 12:26 PM (IST)
