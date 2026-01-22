ऐप्पल मचाएगी धूम! आईफोन फोल्ड के अलावा 2026 में लॉन्च करेगी ये प्रोडक्ट्स, दुनिया कर रही इंतजार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





ऐप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन को लेकर खूब चर्चा हो रही है. कंपनी इस साल सिंतबर में फोल्डेबल फोन सेगमेंट में एंट्री करते हुए आईफोन फोल्ड लॉन्च कर सकती है. इसके अलावा भी ऐप्पल इस साल कई ऐसे प्रोडक्ट्स लाने वाली है, जो अपनी-अपनी कैटेगरी में धूम मचा सकते हैं, लेकिन इनकी चर्चा कम हो रही है. आज हम आपको ऐप्पल के उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 2026 में लॉन्च हो सकते हैं.

फोल्डेबल आईफोन और दूसरे आईफोन

ऐप्पल के आईफोन फोल्ड का सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है. बुक स्टाइल फोल्डेबल डिजाइन में आने वाले इस आईफोन में 7.8 इंच का इनर और 5.5 इंच का कवर डिस्प्ले होगा. इसकी खास बात यह होगी कि अनफोल्ड होने पर इसकी स्क्रीन पर कोई क्रीज नजर नहीं आएगी. यह टाइटैनियम फ्रेम के साथ आएगा और फोल्ड होने पर इसकी मोटाई 9-9.5mm रह सकती है. इसके अलावा भी कंपनी इस साल कई आईफोन लॉन्च करेगी. फरवरी-मार्च में आईफोन 17e उतारा जा सकता है, जो आईफोन 17 सीरीज का किफायती एडिशन होगा. सितंबर में आईफोन फोल्ड के साथ आईफोन एयर 2, आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स को भी लॉन्च किया जा सकता है.

सस्ती मैकबुक

विंडोज लैपटॉप को टक्कर देने के लिए ऐप्पल एक नई एंट्री-लेवल मैकबुक लॉन्च कर सकती है, जिसे लाइनअप में मैकबुक एयर के नीचे प्लेस किया जाएगा. इसमें 13 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है और यह आईफोन 16 वाले A18 Pro चिपसेट के साथ लॉन्च हो सकती है.

स्मार्ट चश्मे

मेटा की तरह ऐप्पल भी स्मार्ट चश्मों पर काम कर रही है, जो visionOS पर रन करेंगे. ऐप्पल ग्लास की पहली जनरेशन में लेंस में डिस्प्ले नहीं मिलेगा. यह डिवाइस बिल्ट-इन स्पीकर्स, कैमरा, AI आधारित वॉइस कंट्रोल और बेसिक हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए सेंसर से लैस होगा. दूसरी जनरेशन में इसमें डिस्प्ले जोड़ा जा सकता है. ये 2026 के अंत तक लॉन्च हो सकते हैं.

ऐप्पल होम हब

ऐप्पल एक होमपैड स्टाइल वाले डिवाइस पर काम कर रही है, जिसमें 7 इंच का डिस्प्ले, A18 चिपसेट, बिल्ट-इन कैमरा और स्पीकर मिलेंगे. यह स्मार्टहोम डिवाइसेस के लिए एक हब की तरह काम करेगा. इसके जरिए कंपनी गूगल के नेस्ट हब और अमेजन इको शो को टक्कर देना चाहती है.

नया स्टूडियो डिस्प्ले

2026 में ऐप्पल एक नया एक्सटर्नल मैक डिस्प्ले भी बाजार में उतार सकती है. इसमें 27 इंच का miniLED डिस्प्ले दिया जा सकता है. साथ ही मौजूदा मॉडल में मिलने वाली A13 बायोनिक चिप को A19 Pro चिप से रिप्लेस किया जा सकता है. इसके साथ ऐप्पल एक नया मैकबुक प्रो भी लॉन्च करेगी, जिसे M6 चिपसेट के साथ नया डिजाइन और डिस्प्ले मिल सकता है.

