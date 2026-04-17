हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीखाने से लेकर टिकट तक सब स्कैन कर लेगा आईफोन, ऐप्पल कर रही है यह तगड़ी तैयारी

खाने से लेकर टिकट तक सब स्कैन कर लेगा आईफोन, ऐप्पल कर रही है यह तगड़ी तैयारी

Apple Visual Intelligence: आईफोन यूजर्स को जल्द ही नए विजुअल इंटेलीजेंस फीचर्स मिलने वाले हैं. ये फीचर्स रोलआउट होने के बाद आपका आईफोन खाने से लेकर टिकट तक सब स्कैन कर पाएगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 Apr 2026 12:32 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • Apple iOS 17 में 'विजुअल इंटेलिजेंस' ला रहा है, जो ऑब्जेक्ट पहचानकर जानकारी देगा।
  • यह फीचर स्कैन किए गए नंबर, एड्रेस और हेल्थ इन्फो को सेव करने में मदद करेगा।
  • Apple AI वेयरेबल्स जैसे स्मार्टग्लासेस और एयरपॉड्स के लिए भी तैयारी कर रही है।
  • iOS 17 में सिरी को ChatGPT जैसा चैटबॉट बनाने पर भी कंपनी काम कर रही है।

Apple Visual Intelligence: एआई के मामले में पीछे चल रही ऐप्पल अब तगड़ी तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल कई नए एआई फीचर्स पर काम कर रही है, जिनकी मदद से आईफोन अपने आसपास के माहौल को बेहतर तरीके से समझ पाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, iOS 27 में ऐप्पल कई एआई फीचर्स लाएगी. इनमें कम से कम 4 ऐसे एआई टूल्स होंगे, जो सिस्टम ऐप्स के अंदर ही काम करेंगे. इस अपडेट में आने वाला विजुअल इंटेलीजेंस का फीचर सिर्फ ऑब्जेक्ट की पहचान नहीं करेगा बल्कि स्कैन कर उससे जुड़ी पूरी जानकारी दे देगा. उदाहरण के तौर पर खाने की तरफ कैमरा करने पर आईफोन यह बता देगा कि उसमें कितना न्यूट्रिशन है. इसी तरह यह दूसरे काम भी कर सकेगा.

Apple Visual Intelligence से यह काम भी होगा आसान

विजुअल इंटेलीजेंस से कई और काम आसान होने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि इसकी मदद से यूजर प्रिंट किए गए फोन नंबर और एड्रेस को स्कैन कर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स में सेव कर सकेंगे. इसी तरह यह खाने से जुड़ी हेल्थ इंफोर्मेशन भी दे सकेगा, जिससे हेल्थ ऐप के अंदर यूजर को बेहतर इनसाइट मिल सकेगी. कंपनी ऐप्पल वॉलेट को भी अपग्रेड करेगी. अपकमिंग अपडेट के बाद यह एआई की मदद फिजिकल टिकट और जिम कार्ड जैसी चीजों को स्कैन कर डिजिटली सेव कर लेगा. इस तरह आपको फिजिकल टिकट या पास कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

एआई वीयरेबल्स के लिए हो रही है तैयारी

रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐप्पल iOS 27 में विजुअल इंटेलीजेंस पर पूरा जोर दे रही है. दरअसल, कंपनी कई एआई वीयरेबल डिवाइसेस तैयार कर रही है. इनमें स्मार्टग्लासेस, कैमरा वाले एयरपॉड्स और वीयरेबल एआई पैंडेंट आदि शामिल हैं. इन्हें देखते हुए ऐप्पल अभी से तैयारी में जुट गई है.

कब आएगी iOS 27 अपडेट?

ऐप्पल जून में होने वाली अपनी एनुअल टेक कॉन्फ्रेंस WWDC में iOS 27 अपडेट का ऐलान कर सकती है. हालांकि, इसका रोलआउट सितंबर में नई आईफोन सीरीज के साथ शुरू होगा. इस अपडेट में सबसे बड़ा फीचर सिरी चैटबॉट का होगा. ऐप्पल अब सिरी को चैटजीपीटी और गूगल जेमिनी की तरह चैटबॉट में बदलना चाह रही है. यह फीचर आने के बाद यूजर सिरी से किसी चैटबॉट की तरह बात कर सकेंगे. साथ ही इसमें ऑन-स्क्रीन अवेयरनेस और कॉन्टेक्स्ट समझने जैसी कैपेबिलिटीज भी आ जाएंगी. साथ ही इसमें ऐप्पल इंटेलीजेंस और सैटेलाइट कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलने की भी उम्मीद है.

ये भी पढ़ें-

सोशल मीडिया पर पहचान छिपाना अब आसान नहीं, पोस्ट से यूजर का पता लगा सकती है एआई

Published at : 17 Apr 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IOS 27
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
खाने से लेकर टिकट तक सब स्कैन कर लेगा आईफोन, ऐप्पल कर रही है यह तगड़ी तैयारी
खाने से लेकर टिकट तक सब स्कैन कर लेगा आईफोन, ऐप्पल कर रही है यह तगड़ी तैयारी
टेक्नोलॉजी
WhatsApp पर चैटिंग हो जाएगी और भी आसान, स्पैम हटाने के लिए यह काम करेगी कंपनी
WhatsApp पर चैटिंग हो जाएगी और भी आसान, स्पैम हटाने के लिए यह काम करेगी कंपनी
टेक्नोलॉजी
सोशल मीडिया पर पहचान छिपाना अब आसान नहीं, पोस्ट से यूजर का पता लगा सकती है एआई
सोशल मीडिया पर पहचान छिपाना अब आसान नहीं, पोस्ट से यूजर का पता लगा सकती है एआई
टेक्नोलॉजी
Jio Recharge 44 Rupees Trick :क्या सिर्फ 44 रुपये में पूरे साल एक्टिव रह सकती है Jio की सिम, जानें क्या है यह वायरल हैक?
क्या सिर्फ 44 रुपये में पूरे साल एक्टिव रह सकती है Jio की सिम, जानें क्या है यह वायरल हैक?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Women’s Reservation Bill पर विपक्ष को भरोसा नहीं...कौन गलत, कौन सही? | Chitra Tripathi | PM Modi
US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Sandeep Chaudhary: 850 सीटें...सरकार का चक्रव्यूह? | Womens Reservation Bill | PM Modi | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Women Reservation Act 2023: महिला आरक्षण अधिनियम देश में लागू, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, जानें कब मिलेगा रिजर्वेशन?
महिला आरक्षण अधिनियम देश में लागू, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, जानें कब मिलेगा रिजर्वेशन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुस्लिम महिलाओं को कोटा देने की मांग पर इकरा हसन ने खेला स्मार्ट मूव! अखिलेश यादव से एक कदम बढ़ीं आगे
मुस्लिम महिलाओं को कोटा देने की मांग पर इकरा हसन ने खेला स्मार्ट मूव! अखिलेश से एक कदम बढ़ीं आगे
इंडिया
Delimitation Bill 2026: 'मैं चाहता हूं, बंगाल भी कश्मीर बने', आगा सैयद रुहुल्लाह ऐसा क्या बोले? सीट से खड़े हो गए अमित शाह
'मैं चाहता हूं, बंगाल भी कश्मीर बने', आगा सैयद रुहुल्लाह ऐसा क्या बोले? सीट से खड़े हो गए अमित शाह
क्रिकेट
Shreyas Iyer Statement: 'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
बॉलीवुड
रोहित शेट्टी फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, चार महीने से फरार एक और आरोपी हुआ गिरफ्तार
रोहित शेट्टी फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, एक और आरोपी हुआ गिरफ्तार
इंडिया
Telangana Caste: खेती-शादी के लिए सबसे ज्यादा कर्ज! 60% बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, अगड़ी जाति सिर्फ 13%, सर्वे ने दिखाया आइना?
खेती-शादी का सबसे ज्यादा कर्ज! 60% बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, तेलंगाना सर्वे ने दिखाया आइना?
हेल्थ
Drinking Risks: सावधान! हफ्ते में एक दिन भी ज्यादा शराब पीना लिवर के लिए घातक, नई स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा
सावधान! हफ्ते में एक दिन भी ज्यादा शराब पीना लिवर के लिए घातक, नई स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा
ट्रेंडिंग
OYO Viral Video: आशिक के साथ OYO में रंगरलियां मना रही थी बेटी, पुलिस लेकर पहुंची मां और...
आशिक के साथ OYO में रंगरलियां मना रही थी बेटी, पुलिस लेकर पहुंची मां और...
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget