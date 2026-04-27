Viral Video: शादियों में अलग-अलग रस्मों में दूल्हा और दुल्हन के बीच प्रतियोगिता होती तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन अगर किसी शादी में यही रस्म एक संग्राम लगने लगे तो कैसा लगेगा? ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक शादी में वरमाला के समय दुल्हन वाले और दूल्हे वालों ने रस्म के नाम पर ऐसा किया कि लोग देखते रह गए. इस वीडियो में एक शादी की वरमाला रस्म को बेहद अलग और अनोखे अंदाज में दिखाया गया है. बात सिर्फ वरमाला के समय एक छोटे से नटखट कॉम्पिटिशन से शुरू हुई, लेकिन उसे दोनों पक्षों ने इतना गंभीर ले लिया कि मुकाबला हैरान कर देने वाला हो गया, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स काफी ज्यादा हैरान हैं.

वरमाला के समय कंधों पर बना दी मीनार

वायरल वीडियो में दूल्हा-दुल्हन को कंधों पर बैठाकर वरमाला कराई जा रही है, लेकिन कंधों पर बैठाना सामान्य नहीं है. आप देखेंगे कि एक व्यक्ति ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने दूल्हे को अपने कंधों पर बिठा रखा है. दुल्हन वाले भी कुछ कम नहीं हैं, उन्होंने भी यही किया है- एक के ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा और फिर दुल्हन को बिठाया गया है. इतना ऊपर जाकर दोनों के बीच पहले वरमाला पहनाने की प्रतियोगिता चल रही है. हालांकि, वरमाला पहले दूल्हा पहना देता है, उसके बाद दूल्हे की तरफ के लोग गिर जाते हैं. यह नजारा देखने लायक लगता है, जिस पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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घटना कल रात 11.04 बजे की है.....



वरमाला डालते समय दूल्हे के पजामे का नाड़ा टूटने की खबर है.... pic.twitter.com/rhuhLhCJih — Rahul Jadia (@jadiarahul) April 26, 2026

यूजर्स के रिएक्शन

वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @jadiarahul नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है, जिस पर यूज़र्स जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूज़र मजाक करते हुए लिख रहा है-“भाई ये शादी है या महा संग्राम,” तो कुछ लोगों ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि यह हिंदू संस्कृति का मजाक बनाया जा रहा है. हालांकि, यह वीडियो एक बहस भी छेड़ रहा है कि शादी जैसी पारंपरिक रस्मों में बदलाव सही है या गलत. एक तरफ इसे मस्ती और एंटरटेनमेंट का हिस्सा माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे परंपराओं के खिलाफ बताया जा रहा है. खैर, यह सब देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है.

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