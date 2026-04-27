Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बेहतर वाई-फाई के लिए राउटर को केंद्रीय और ऊंचाई पर रखें।

Wi-Fi Router: सोशल मीडिया पर समय-समय पर एक अजीब सा दावा वायरल हो रहा है अगर आप अपने Wi-Fi राउटर के ऊपर एक साधारण सिक्का रख दें तो इंटरनेट की स्पीड और स्टेबिलिटी बेहतर हो जाती है. सुनने में यह ट्रिक बेहद आसान और सस्ती लगती है इसलिए लोग इसे जल्दी आजमाने भी लगते हैं. लेकिन तकनीकी विशेषज्ञों और नेटवर्क इंजीनियरों के अनुसार, इस दावे का कोई ठोस आधार नहीं है. उल्टा, यह तरीका आपके राउटर के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है.

सिक्का रखने से सिग्नल क्यों नहीं बढ़ता?

Wi-Fi राउटर रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं खासकर 2.4 GHz और 5 GHz बैंड पर. इन फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए खास तरह के एंटीना डिजाइन किए जाते हैं जिनकी लंबाई, आकार और पोजिशन बेहद सटीक होती है. एक साधारण सिक्का न तो सही आकार का होता है न ही वह राउटर के सर्किट से जुड़ा होता है. इसलिए वह एंटीना की तरह काम ही नहीं कर सकता. यानी सीधी बात राउटर के ऊपर रखा सिक्का सिग्नल को न बढ़ा सकता है न ही उसे बेहतर दिशा में भेज सकता है.

कैसे फैला यह झूठ?

इस ट्रिक के पीछे दो आम दावे किए जाते हैं. पहला सिक्का एक एक्सट्रा एंटीना की तरह काम करता है. दूसरा यह राउटर की गर्मी कम करता है. असलियत में ये दोनों बातें गलत हैं. हां, कुछ लोग मानते हैं कि सिक्का रखने से राउटर हिलता नहीं है खासकर जब तार खिंचते हैं बस यही एक छोटा सा प्रैक्टिकल फायदा हो सकता है लेकिन इसका इंटरनेट स्पीड से कोई लेना-देना नहीं है. यह झूठ इसलिए भी जिंदा है क्योंकि कुछ प्रोफेशनल सिस्टम में धातु के खास डिजाइन वाले रिफ्लेक्टर इस्तेमाल होते हैं लेकिन उनका विज्ञान और एक साधारण सिक्के में जमीन-आसमान का फर्क है.

ओवरहीटिंग और खराब परफॉर्मेंस

राउटर के अंदर लगातार हीट पैदा होती है जिसे बाहर निकालने के लिए उसमें वेंटिलेशन स्लॉट दिए जाते हैं. अगर आप उसके ऊपर कोई चीज जैसे सिक्का रख देते हैं तो यह एयरफ्लो को थोड़ा ब्लॉक कर सकता है. जब राउटर ज्यादा गर्म हो जाता है तो वह खुद को बचाने के लिए स्पीड कम कर देता है या सिग्नल कमजोर कर देता है. कई बार कनेक्शन बार-बार टूटने लगता है. लंबे समय तक ऐसा करने से डिवाइस की लाइफ भी कम हो सकती है.

असली तरीका क्या है बेहतर Wi-Fi पाने का?

अगर आपको सच में अच्छा Wi-Fi चाहिए तो सबसे बड़ा फर्क राउटर की सही लोकेशन से पड़ता है. राउटर को घर के बीच में और थोड़ी ऊंचाई पर रखना सबसे बेहतर होता है. इसे दीवारों, भारी फर्नीचर, किचन की मशीनें या धातु की चीजों से दूर रखें. इसके अलावा सही बैंड (2.4 GHz या 5 GHz) का चुनाव और कम भीड़ वाले चैनल का इस्तेमाल भी स्पीड सुधारने में मदद करता है.

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