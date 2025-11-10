पासवर्ड सेट करते समय न करें ये गलतियां, चुटकियों में उड़ जाएगा डेटा, आप देखते रह जाएंगे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







हाल ही में दुनियाभर में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले पासवर्ड की लिस्ट सामने आई है. इसमें पता लगा है कि 123456, 12345678 और 123456789 दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले तीन पासवर्ड हैं. ये पासवर्ड कमजोर हैं और इनका अंदाजा लगाना बेहद आसान है. हैकर्स चुटकियों में इन्हें क्रैक कर सकते हैं. इसलिए अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए यूनिक और मजबूत पासवर्ड सेट करना चाहिए. हालांकि, कुछ लोग इस दौरान अनजाने में कुछ गलतियां कर जाते हैं. इन गलतियों से बचना जरूरी है.

आसान लगने वाले पासवर्ड सेट न करें

कई लोग भूल जाने के डर से आसान लगने वाले पासवर्ड सेट कर लेते हैं. ऐसे पासवर्ड याद रखने तो आसान हो जाते हैं, लेकिन इनके हैकर्स के हाथों में भी पड़ जाने का डर है. इसलिए हमेशा मजबूत पासवर्ड सेट करें. अगर आप पासवर्ड याद नहीं रख पाते हैं तो पासवर्ड मैनेजर की हेल्प ली जा सकती है.

सारे अकाउंट के लिए एक ही पासवर्ड सेट न करें

कई लोग अपने सारे अकाउंट्स के लिए एक ही पासवर्ड सेट कर लेते हैं. यह करना खतरनाक हो सकता है. अगर आपका पासवर्ड गलत हाथों में पड़ जाता है तो आपके सारे अकाउंट्स हैक हो सकते हैं. इसलिए हर अकाउंट के लिए अलग-अलग पासवर्ड सेट करें. इस स्थिति में एक पासवर्ड लीक होने पर भी बाकी अकाउंट्स सुरक्षित रहेंगे.

छोटे पासवर्ड न रखें

कई लोग जल्दी लॉग-इन करने के चक्कर में 4 या 6 अक्षरों वाले पासवर्ड सेट करते हैं. ऐसा पासवर्ड सुरक्षा की गारंटी नहीं माना जा सकता. साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि 12 अक्षरों या इससे लंबे पासवर्ड अधिक सुरक्षित होते हैं. इन्हें हैक करना या इनका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है, जिससे हैकिंग का खतरा काफी हद तक टल जाता है.

नाम वाले पासवर्ड बनाना

कई लोग अपने या अपने परिवार से किसी के नाम का पासवर्ड सेट कर लेते हैं. हैकर्स को इन बातों की जानकारी होती है और वो ऐसे पासवर्ड आजमाकर देख सकते हैं. इसलिए सुरक्षा के लिहाज से अपने नाम वाले पासवर्ड बनाने से बचें और यूनिक पासवर्ड सेट करें, जिसमें नंबर, नाम और स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए.

