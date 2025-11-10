हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीपासवर्ड सेट करते समय न करें ये गलतियां, चुटकियों में उड़ जाएगा डेटा, आप देखते रह जाएंगे

पासवर्ड सेट करते समय न करें ये गलतियां, चुटकियों में उड़ जाएगा डेटा, आप देखते रह जाएंगे

कमजोर पासवर्ड साइबर सुरक्षा के लिए खतरनाक है. अपने डेटा और अकाउंट की प्रोटेक्शन के लिए हमेशा मजबूत और यूनिक पासवर्ड सेट करना चाहिए.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 10 Nov 2025 01:29 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

हाल ही में दुनियाभर में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले पासवर्ड की लिस्ट सामने आई है. इसमें पता लगा है कि 123456, 12345678 और 123456789 दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले तीन पासवर्ड हैं. ये पासवर्ड कमजोर हैं और इनका अंदाजा लगाना बेहद आसान है. हैकर्स चुटकियों में इन्हें क्रैक कर सकते हैं. इसलिए अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए यूनिक और मजबूत पासवर्ड सेट करना चाहिए. हालांकि, कुछ लोग इस दौरान अनजाने में कुछ गलतियां कर जाते हैं. इन गलतियों से बचना जरूरी है.

आसान लगने वाले पासवर्ड सेट न करें

कई लोग भूल जाने के डर से आसान लगने वाले पासवर्ड सेट कर लेते हैं. ऐसे पासवर्ड याद रखने तो आसान हो जाते हैं, लेकिन इनके हैकर्स के हाथों में भी पड़ जाने का डर है. इसलिए हमेशा मजबूत पासवर्ड सेट करें. अगर आप पासवर्ड याद नहीं रख पाते हैं तो पासवर्ड मैनेजर की हेल्प ली जा सकती है.

सारे अकाउंट के लिए एक ही पासवर्ड सेट न करें

कई लोग अपने सारे अकाउंट्स के लिए एक ही पासवर्ड सेट कर लेते हैं. यह करना खतरनाक हो सकता है. अगर आपका पासवर्ड गलत हाथों में पड़ जाता है तो आपके सारे अकाउंट्स हैक हो सकते हैं. इसलिए हर अकाउंट के लिए अलग-अलग पासवर्ड सेट करें. इस स्थिति में एक पासवर्ड लीक होने पर भी बाकी अकाउंट्स सुरक्षित रहेंगे. 

छोटे पासवर्ड न रखें

कई लोग जल्दी लॉग-इन करने के चक्कर में 4 या 6 अक्षरों वाले पासवर्ड सेट करते हैं. ऐसा पासवर्ड सुरक्षा की गारंटी नहीं माना जा सकता. साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि 12 अक्षरों या इससे लंबे पासवर्ड अधिक सुरक्षित होते हैं. इन्हें हैक करना या इनका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है, जिससे हैकिंग का खतरा काफी हद तक टल जाता है.

नाम वाले पासवर्ड बनाना

कई लोग अपने या अपने परिवार से किसी के नाम का पासवर्ड सेट कर लेते हैं. हैकर्स को इन बातों की जानकारी होती है और वो ऐसे पासवर्ड आजमाकर देख सकते हैं. इसलिए सुरक्षा के लिहाज से अपने नाम वाले पासवर्ड बनाने से बचें और यूनिक पासवर्ड सेट करें, जिसमें नंबर, नाम और स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए.

ये भी पढ़ें-

123456 से लेकर India@123 तक! लीक हुई 2025 की सबसे कमजोर पासवर्ड लिस्ट! जानिए क्या आपका पासवर्ड भी है इसमें

Published at : 10 Nov 2025 01:29 PM (IST)
Tags :
Password Tips And Tricks TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
क्रिकेट
शोएब अख्तर ने कर दी सबसे बड़ी भविष्यवाणी, इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे खतरनाक प्लेयर
शोएब अख्तर ने कर दी सबसे बड़ी भविष्यवाणी, इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे खतरनाक प्लेयर
Advertisement

वीडियोज

Faridabad Terrorist: डॉक्टर बनकर छिपा था आतंकी, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार | Terror
Bihar Election: महागठबंधन Vs Nitish, दूसरे फेज में कड़ी टक्कर तय | Tejashwi | Rahul Gandhi
UP News: लखीमपुर खीरी में BJP कार्यकर्ताओं के साथ जमकर मारपीट | ABP NEWS
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने वायरल रील्स, प्रसिद्धि, निरंतरता और अन्य विषयों पर खुलकर बात की
Pratapgarh News: गांजा तस्कर के घर से पुलिस ने बरामद किया करोड़ों का कैश | UP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
क्रिकेट
शोएब अख्तर ने कर दी सबसे बड़ी भविष्यवाणी, इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे खतरनाक प्लेयर
शोएब अख्तर ने कर दी सबसे बड़ी भविष्यवाणी, इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे खतरनाक प्लेयर
टेलीविजन
लाफ्टर शेफ से लेकर नागिन 7 तक, टीवी पर आने वाले हैं ये नए 5 शोज, टीआरपी में मचेगा तूफान?
लाफ्टर शेफ से लेकर नागिन 7 तक, टीवी पर आने वाले हैं ये नए 5 शोज, टीआरपी में मचेगा तूफान?
यूटिलिटी
घर में रखी चांदी पर कैसे मिलता है लोन? RBI का यह नियम जान लेंगे तो मुसीबत में नहीं होगी दिक्कत
घर में रखी चांदी पर कैसे मिलता है लोन? RBI का यह नियम जान लेंगे तो मुसीबत में नहीं होगी दिक्कत
शिक्षा
कक्षा 3 से ही बच्चों को कराई जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की पढ़ाई, CBSE ने NCERT को भेजा ड्राफ्ट
कक्षा 3 से ही बच्चों को कराई जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की पढ़ाई, CBSE ने NCERT को भेजा ड्राफ्ट
फैशन
Mughal queens dresses: क्या हर वक्त लहंगा पहनकर ही रहती थीं मुगलों की बेगम, कैसी होती थीं उनकी ड्रेसेज?
क्या हर वक्त लहंगा पहनकर ही रहती थीं मुगलों की बेगम, कैसी होती थीं उनकी ड्रेसेज?
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
Embed widget