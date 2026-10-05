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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple की भारत में बड़ी कार्रवाई, App Store से हटाया गया BitChat

Apple की भारत में बड़ी कार्रवाई, App Store से हटाया गया BitChat

Apple ने भारत के App Store से BitChat ऐप को हटा दिया है. BitChat बिना इंटरनेट के भी Bluetooth के जरिए मैसेज भेजने की सुविधा देता है. जानिए इस एप को क्यों हटाया

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 05 Oct 2026 09:48 AM (IST)
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  • सरकार को गुप्त सभाओं और आपराधिक गतिविधियों की आशंका है.

इंटरनेट के बिना भी लोगों को आपस में मैसेज भेजने की सुविधा देने वाला Jack Dorsey का मैसेजिंग ऐप BitChat एक बार फिर चर्चा में है. Apple ने इस ऐप को भारत के App Store से हटा दिया है. यह कदम भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के निर्देश के बाद उठाया गया है. BitChat को Twitter के को-फाउंडर Jack Dorsey ने पेश किया है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके जरिए आसपास मौजूद डिवाइस Bluetooth नेटवर्क की मदद से आपस में जुड़ सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि Apple ने BitChat को भारत के App Store से क्यों हटा दिया है. 

Apple ने BitChat को भारत के App Store से क्यों हटाया 

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Jack Dorsey ने 3 अक्टूबर को X पर Apple की ओर से भेजे गए एक संदेश का स्क्रीनशॉट शेयर किया. इसमें Apple की App Review टीम ने बताया कि MeitY की मांग के बाद BitChat को भारत के App Store से हटाया जा रहा है. Apple के मुताबिक, सरकार ने ऐप में भारत में गैरकानूनी माने जाने वाले कंटेंट का हवाला देते हुए इसे देश में उपलब्ध न रखने का निर्देश दिया था. Apple ने यह भी साफ किया कि BitChat दूसरे देशों में उपलब्ध रहेगा. भारत में इसका TestFlight वर्जन भी अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. TestFlight का इस्तेमाल ऐप के बीटा वर्जन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है. 
 
कैसे काम करता है BitChat?

BitChat बाकी सामान्य मैसेजिंग ऐप्स से काफी अलग तरीके से काम करता है. इसके लिए हर बार इंटरनेट कनेक्शन या किसी केंद्रीय सर्वर पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है. ऐप Bluetooth आधारित mesh networking का इस्तेमाल करता है. इसके जरिए आसपास के डिवाइस सीधे एक-दूसरे से जुड़कर मैसेज आगे पहुंचा सकते हैं. 

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अक्टूबर में फिर सामने आया मामला

जुलाई में Jantar Mantar के पास इंटरनेट बंद होने के दौरान CJP के प्रदर्शनकारियों ने BitChat की मदद से आपस में संपर्क बनाए रखा था. इसी वजह से ऐप पहले भी सरकारी कार्रवाई के दायरे में आया था, लेकिन बाद में फिर उपलब्ध हो गया. अब 2 अक्टूबर को Jantar Mantar के आसपास 1.5 किलोमीटर के इलाके में 12 घंटे इंटरनेट बंद रहने और दिल्ली-मुंबई में CJP के प्रदर्शनों के बाद Apple ने BitChat को भारत के App Store से हटा दिया. 

BitChat को लेकर सरकार ने क्या चिंता जताई?

Apple के मुताबिक, MeitY ने IT Act की Section 69A के तहत BitChat को भारत के App Store से हटाने का निर्देश दिया था. सरकार को आशंका है कि ऐप की कुछ सुविधाओं का इस्तेमाल गुप्त तरीके से लोगों को जोड़ने, गैरकानूनी भीड़ जुटाने या आपराधिक गतिविधियों में हो सकता है. वहीं, Internet Freedom Foundation ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि BitChat का अपना कोई सर्वर नहीं है और यह खुद कंटेंट होस्ट नहीं करता है. संगठन ने सरकार से इस आदेश को सार्वजनिक करने और इसे वापस लेने की मांग की है. 
 
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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 05 Oct 2026 09:48 AM (IST)
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