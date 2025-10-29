हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
iPhone 20 में मिलेगी कमाल की टेक्नोलॉजी, गायब हो जाएंगे बटन, पूरी तरह बदल जाएगा फोन यूज करने का एक्सपीरियंस

ऐप्पल 2027 में आईफोन 20 सीरीज को लॉन्च करेगी. ताजा लीक्स के अनुसार, इस सीरीज में फिजिकल बटन की छुट्टी हो सकती है. इसकी जगह ऐप्पल नई सॉलिड-स्टेट हेप्टिक बटन लाने की तैयारी कर रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 29 Oct 2025 06:46 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऐप्पल अपने आगामी डिवाइसेस के हार्डवेयर में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है. 2027 में आईफोन के सफर को 20 साल पूरे हो जाएंगे. इस मौके पर ऐप्पल 19 सीरीज को स्किप करते हुए आईफोन 20 सीरीज लॉन्च करेगी. इस सीरीज में आने वाले आईफोन से फिजिकल बटन पूरी तरह गायब हो सकते हैं. आईफोन के अलावा आईपैड और ऐप्पल वॉच से भी फिजिकल बटन को हटाया जा सकता है. आइए जानते हैं कि फिजिकल बटन की जगह ऐप्पल क्या टेक्नोलॉजी लाने पर विचार कर रही है. 

आईफोन 20 में मिल सकती है Solid-State Haptic Buttons

चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक टिपस्टर ने बताया कि ऐप्पल ने सॉलिड-स्टेट बटन टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग पूरी कर ली है और 2027 में लॉन्च होने वाली आईफोन 20 सीरीज के लिए इसे मास-प्रोड्यूस करने की तैयारी कर रही है. इसका मतलब है कि आईफोन 20 सीरीज में पावर, वॉल्यूम, एक्शन और कैमरा कंट्रोल के लिए फिजिकल बटन की जगह सॉलिड-स्टेट बटन देखने को मिलेंगी. ये बटन फिजिकली मूव नहीं होगी, लेकिन जैसे ही कोई इन पर टच करेगा, ये हेप्टिक वाइब्रेशन के जरिए फीडबैक देगी. इससे यूजर को बटन दबाने जैसा ही फील होगा. ऐप्पल को इससे आईफोन की ड्यूरैबिलिटी और वाटर रजिस्टेंस बेहतर करने का भी मौका मिलेगा.

आईफोन 18 में मिलेगी झलक

लीक्स के मुताबिक, ऐप्पल आईफोन 18 सीरीज से इस टेक्नोलॉजी को यूजर्स के लिए रोल आउट करना शुरू कर देगी. अगले साल लॉन्च होने वाले आईफोन 18 मॉडल्स में मौजूदा कैपेसेटिव सेंसिंग लेयर वाली कैमरा कंट्रोल बटन की जगह प्रैशर-सेंसिंग डिजाइन वाली बटन मिलेगी. यानी यह प्रैशर को सेंस कर काम करेगी. गौरतलब है कि अपने डिवाइसेस को लेकर ऐप्पल कई बदलाव कर रही है. इस बार आईफोन 17 प्रो मॉडल्स को नए डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है. अगले साल कंपनी अपना पहला फोल्डेबल आईफोन भी लाने के लिए तैयार है.

Published at : 29 Oct 2025 06:46 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IPhone 20
