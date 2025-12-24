2026 में 5-7 नहीं, पूरे 20 प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी ऐप्पल, एक तो टिम कुक का भी फेवरेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल के लिए 2026 काफी बिजी साल रहने वाला है. 1976 में शुरू हुई कंपनी 2026 में अपने 50 साल पूरे कर लेगी. इस खास मौके के लिए ऐप्पल ने धाकड़ तैयारी की है. रिपोर्ट्स की मानें तो ऐप्पल अगले साल आईफोन, मैकबुक, आईपैड, वीयरेबल्स और एक्सेसरीज समेत कुल 20 से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करेगी. इनमें से एक प्रोडक्ट ऐसा भी होगा, जो कंपनी के सीईओ टिम कुक के दिल के बहुत करीब बताया जा रहा है.

इन प्रोडक्ट से होगी शुरुआत

लीक्स की मानें तो 2026 में ऐप्पल अपने मौजूदा सारे हार्डवेयर को अगले साल अपग्रेड करेगी. 2026 की शुरुआत में कंपनी सस्ती कीमत वाली मैकबुक, नई A-सीरीज आईफोन चिप और M5 चिप के साथ मैकबुक एयर को लॉन्च कर सकती है. इसके साथ कंपनी आईफोन 17 सीरीज के किफायती वेरिएंट iPhone 17e को भी बाजार में उतार सकती है. इनके अलावा ऐप्पल आईपैड और आईपैड एयर को भी अपग्रेड करेगी और एयरटैग 2 के भी लॉन्च होने के कयास हैं.

नई आईफोन सीरीज का भी है इंतजार

2026 की दूसरी छमाही ऐप्पल के लिए और भी खास होने वाली है. सितंबर में कंपनी अपनी आईफोन 18 सीरीज लॉन्च करेगी, जिसमें प्रो मॉडल्स के साथ पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च किया जाएगा. इस प्रोडक्ट को कंपनी और मार्केट पर नजर रखने वाले लोगों को काफी उम्मीदें हैं. आईफोन के अलावा ऐप्पल एयरपॉड्स प्रो 3 को कैमरा से लैस कर उतार सकती है. इसी तरह ऐप्पल वॉच सीरीज 12 को भी नए हेल्थ सेंसर और टचआईडी सेंसर के साथ अपग्रेड किया जाएगा. वहीं मैक लाइनअप की बात करें तो मैक मिनी और मैक स्टूडियो के M5 चिप के साथ आने की उम्मीद है. कंपनी एक नया मैकबुक प्रो भी लॉन्च करेगी, जिसे M6 चिपसेट के साथ नया डिजाइन और डिस्प्ले मिल सकता है. आईपैड मिनी को भी नया डिस्प्ले और चिपसेट दिया जा सकता है.

यह प्रोडक्ट है टिम कुक के लिए सबसे जरूरी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐप्पल ग्लासेस टिम कुक के लिए सबसे जरूरी प्रोडक्ट है. इसे 2026 के अंत तक पेश किया जा सकता है और 2027 में बिक्री शुरू होने की उम्मीद है. कहा जा रहा है कि बतौर सीईओ अपनी रिटायरमेंट से पहले कुक यह आखिरी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे. इन सारे प्रोडक्ट्स के अलावा ऐप्पल स्मार्ट डोर बेल और सिक्योरिटी कैमरा को भी लॉन्च कर सकती है.

