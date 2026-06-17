हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी198 रुपये में मिलेगा 5G का मजा! Jio, Airtel और Vi में कौन दे रहा है सबसे सस्ता प्लान?

198 रुपये में मिलेगा 5G का मजा! Jio, Airtel और Vi में कौन दे रहा है सबसे सस्ता प्लान?

Jio Vs Airtel Vs Vi: वोडाफोन आइडिया अपने ग्राहकों को 349 रुपये का 5G प्लान उपलब्ध कराती है. इस प्लान में रोजाना 1.5GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है.

Reported By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 17 Jun 2026 11:45 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • जियो का ₹198 प्लान सबसे किफायती 5G विकल्प है।
  • यह प्लान 14 दिन, 2GB दैनिक डेटा, असीमित 5G देता है।
  • वीआई ₹349 में 28 दिन, 1.5GB दैनिक 5G डेटा प्रदान करता है।
  • एयरटेल ₹379 में 28 दिन, 2GB दैनिक 5G डेटा उपलब्ध है।

Jio Vs Airtel Vs Vi: आज के समय में 5G इंटरनेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और लगभग हर मोबाइल यूजर कम कीमत में बेहतर 5G प्लान की तलाश में रहता है. ऐसे में अक्सर यह सवाल उठता है कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (Vi) में से कौन-सी कंपनी सबसे किफायती 5G रिचार्ज ऑफर कर रही है. अगर आप भी कम खर्च में हाई-स्पीड 5G का अनुभव लेना चाहते हैं तो इन तीनों टेलीकॉम कंपनियों के सबसे सस्ते 5G प्लान के बारे में जानना जरूरी है.

Vi का सबसे सस्ता 5G प्लान

वोडाफोन आइडिया अपने ग्राहकों को 349 रुपये का 5G प्लान उपलब्ध कराती है. इस प्लान में रोजाना 1.5GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है. इसके साथ सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS की सुविधा भी मिलती है. प्लान की वैधता 28 दिनों की है.

कंपनी इस प्लान के साथ अनलिमिटेड 5G एक्सेस देती है लेकिन इसके लिए 300GB की फेयर यूसेज पॉलिसी (FUP) लागू होती है. इसके अलावा यूजर्स को Binge All Night, Weekend Data Rollover, Data Delight और Vi Movies & TV जैसे अतिरिक्त फायदे भी मिलते हैं.

Jio का 5G प्लान सबसे किफायती

अगर सिर्फ कीमत के आधार पर देखा जाए तो रिलायंस जियो का 198 रुपये वाला प्लान सबसे सस्ता 5G विकल्प साबित होता है. यह प्लान 14 दिनों की वैधता के साथ आता है और रोजाना 2GB डेटा प्रदान करता है. साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS भी शामिल हैं.

इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ट्रूली अनलिमिटेड 5G डेटा का लाभ मिलता है. यानी योग्य 5G यूजर्स बिना किसी अतिरिक्त डेटा सीमा की चिंता किए हाई-स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा JioTV और Jio AI Cloud जैसी सेवाओं का एक्सेस भी दिया जाता है.

Airtel का एंट्री-लेवल 5G प्लान

एयरटेल ग्राहकों के लिए सबसे सस्ता 5G प्लान 379 रुपये का है. इस रिचार्ज में हर दिन 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं. प्लान की वैधता 28 दिनों की है.

कंपनी इस प्लान के साथ 300GB FUP लिमिट के तहत अनलिमिटेड 5G एक्सेस देती है. अतिरिक्त सुविधाओं की बात करें तो यूजर्स को 6 महीने के लिए Apple Music का मुफ्त सब्सक्रिप्शन और एक महीने के लिए 30GB Google One क्लाउड स्टोरेज का लाभ मिलता है.

आखिर किसका प्लान है सबसे सस्ता?

तीनों कंपनियों की तुलना करने पर साफ पता चलता है कि कीमत के मामले में जियो सबसे आगे है. जहां Vi का शुरुआती 5G प्लान 349 रुपये और एयरटेल का 379 रुपये में मिलता है, वहीं जियो केवल 198 रुपये में 5G एक्सपीरियंस का मौका देता है. हालांकि वैधता, डेटा जरूरत और अतिरिक्त सुविधाओं के आधार पर आपके लिए सही विकल्प अलग हो सकता है. यदि आपका लक्ष्य सबसे कम कीमत में 5G का इस्तेमाल करना है तो फिलहाल जियो का 198 रुपये वाला प्लान सबसे किफायती विकल्प माना जा सकता है.

यह भी पढ़ें:

एक मोबाइल फोन बनाने में कितना समय लगता है, फैक्ट्री में कैसे तैयार होता है आपका स्मार्टफोन?

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 17 Jun 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Airtel Reliance Jio VI TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
198 रुपये में मिलेगा 5G का मजा! Jio, Airtel और Vi में कौन दे रहा है सबसे सस्ता प्लान?
198 रुपये में मिलेगा 5G का मजा! Jio, Airtel और Vi में कौन दे रहा है सबसे सस्ता प्लान?
टेक्नोलॉजी
X Down: ऐप और वेबसाइट लोड होने में आ रही दिक्कत, यूजर्स परेशान
X Down: ऐप और वेबसाइट लोड होने में आ रही दिक्कत, यूजर्स परेशान
टेक्नोलॉजी
पुराने स्मार्टफोन भी हो जाएंगे एकदम नए जैसे, Android 17 अपडेट रोल आउट होना हुई शुरू
पुराने स्मार्टफोन भी हो जाएंगे एकदम नए जैसे, Android 17 अपडेट रोल आउट होना हुई शुरू
टेक्नोलॉजी
Galaxy S26 Ultra पर अब तक की सबसे बड़ी छूट, जल्दी खरीदकर बचाएं हजारों रुपये
Galaxy S26 Ultra पर अब तक की सबसे बड़ी छूट, जल्दी खरीदकर बचाएं हजारों रुपये
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC के नाम को नजरअंदाज कैसे किया... नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत की नियुक्ति पर HC ने स्पीकर से पूछे तीखे सवाल
TMC के नाम को नजरअंदाज कैसे किया... नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत की नियुक्ति पर HC ने स्पीकर से पूछे तीखे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
TMC- शिवसेना UBT की तरह सपा में भी टूट! रामगोपाल यादव ने BJP हाईकमान को सौंपी चिट्ठी? इस नेता के दावे से सियासी हलचल
TMC- शिवसेना UBT की तरह सपा में भी टूट! रामगोपाल यादव ने BJP हाईकमान को सौंपी चिट्ठी? इस नेता के दावे से सियासी हलचल
विश्व
G7 समिट से आई भारत के लिए गुड न्यूज, कनाडा के साथ होगा FTA, पीएम मोदी-कार्नी की मीटिंग में बनी बात
G7 समिट से आई भारत के लिए गुड न्यूज, कनाडा के साथ होगा FTA, पीएम मोदी-कार्नी की मीटिंग में बनी बात
क्रिकेट
IND VS AFG ODI 2026: 'भारत से जीत पाना...', दूसरे ODI से पहले अफगानिस्तान के कप्तान का बयान वायरल
'भारत से जीत पाना...', दूसरे ODI से पहले अफगानिस्तान के कप्तान का बयान वायरल
बॉलीवुड
'दिल तो पागल है' में काजोल-मनीषा ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, करिश्मा कपूर का खुलासा, चौंकाने वाली वजह भी बताई
'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, चौंका देगी वजह
विश्व
ट्रेड डील, ईरान वॉर और एनर्जी... 16 महीने बाद आज होगी PM मोदी और ट्रंप की मीटिंग, क्या होगा एजेंडा?
ट्रेड डील, ईरान वॉर और एनर्जी... 16 महीने बाद आज होगी PM मोदी और ट्रंप की मीटिंग, क्या होगा एजेंडा?
लाइफस्टाइल
Vegan Diet: दूध-पनीर से लेकर मीट तक से परहेज, जानें आखिर क्या-क्या खाते हैं वीगन डाइट वाले?
दूध-पनीर से लेकर मीट तक से परहेज, जानें आखिर क्या-क्या खाते हैं वीगन डाइट वाले?
ऑटो
क्या कोई भी खोल सकता है टोल नाका, जानिए कैसे मिलता है इसका ठेका और क्या होता है प्रोसेस?
क्या कोई भी खोल सकता है टोल नाका, जानिए कैसे मिलता है इसका ठेका और क्या होता है प्रोसेस?
ABP NEWS
पुलिस ने 'पुष्प गैंग' पर लाठियां चलाईं, उन्हें खदेड़े जाने का वीडियो वायरल हो गया!
पुलिस ने 'पुष्प गैंग' पर लाठियां चलाईं, उन्हें खदेड़े जाने का वीडियो वायरल हो गया!
ABP NEWS
क्या राहुल गांधी छात्रों से बातचीत नहीं करेंगे? राजस्थान में पोस्टर हटाए गए!
क्या राहुल गांधी छात्रों से बातचीत नहीं करेंगे? राजस्थान में पोस्टर हटाए गए!
ABP NEWS
यह खानवा धोखेबाज़ है, वह घोटाला करने के लिए यूपी से बिहार तक आया!
यह खानवा धोखेबाज़ है, वह घोटाला करने के लिए यूपी से बिहार तक आया!
ABP NEWS
अस्पताल के अंदर ही—डॉक्टर बिना साबुन या डिटर्जेंट के हाथ धो रहे हैं! यहाँ क्या हो रहा है?
अस्पताल के अंदर ही—डॉक्टर बिना साबुन या डिटर्जेंट के हाथ धो रहे हैं! यहाँ क्या हो रहा है?
ABP NEWS
सुरक्षा बलों ने जहांगीर खान के गिरोह पर लाठीचार्ज किया, तालाब में कूदकर भाग गए!
सुरक्षा बलों ने जहांगीर खान के गिरोह पर लाठीचार्ज किया, तालाब में कूदकर भाग गए!
Embed widget