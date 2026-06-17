198 रुपये में मिलेगा 5G का मजा! Jio, Airtel और Vi में कौन दे रहा है सबसे सस्ता प्लान?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जियो का ₹198 प्लान सबसे किफायती 5G विकल्प है।

यह प्लान 14 दिन, 2GB दैनिक डेटा, असीमित 5G देता है।

वीआई ₹349 में 28 दिन, 1.5GB दैनिक 5G डेटा प्रदान करता है।

एयरटेल ₹379 में 28 दिन, 2GB दैनिक 5G डेटा उपलब्ध है।

Jio Vs Airtel Vs Vi: आज के समय में 5G इंटरनेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और लगभग हर मोबाइल यूजर कम कीमत में बेहतर 5G प्लान की तलाश में रहता है. ऐसे में अक्सर यह सवाल उठता है कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (Vi) में से कौन-सी कंपनी सबसे किफायती 5G रिचार्ज ऑफर कर रही है. अगर आप भी कम खर्च में हाई-स्पीड 5G का अनुभव लेना चाहते हैं तो इन तीनों टेलीकॉम कंपनियों के सबसे सस्ते 5G प्लान के बारे में जानना जरूरी है.

Vi का सबसे सस्ता 5G प्लान

वोडाफोन आइडिया अपने ग्राहकों को 349 रुपये का 5G प्लान उपलब्ध कराती है. इस प्लान में रोजाना 1.5GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है. इसके साथ सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS की सुविधा भी मिलती है. प्लान की वैधता 28 दिनों की है.

कंपनी इस प्लान के साथ अनलिमिटेड 5G एक्सेस देती है लेकिन इसके लिए 300GB की फेयर यूसेज पॉलिसी (FUP) लागू होती है. इसके अलावा यूजर्स को Binge All Night, Weekend Data Rollover, Data Delight और Vi Movies & TV जैसे अतिरिक्त फायदे भी मिलते हैं.

Jio का 5G प्लान सबसे किफायती

अगर सिर्फ कीमत के आधार पर देखा जाए तो रिलायंस जियो का 198 रुपये वाला प्लान सबसे सस्ता 5G विकल्प साबित होता है. यह प्लान 14 दिनों की वैधता के साथ आता है और रोजाना 2GB डेटा प्रदान करता है. साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS भी शामिल हैं.

इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ट्रूली अनलिमिटेड 5G डेटा का लाभ मिलता है. यानी योग्य 5G यूजर्स बिना किसी अतिरिक्त डेटा सीमा की चिंता किए हाई-स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा JioTV और Jio AI Cloud जैसी सेवाओं का एक्सेस भी दिया जाता है.

Airtel का एंट्री-लेवल 5G प्लान

एयरटेल ग्राहकों के लिए सबसे सस्ता 5G प्लान 379 रुपये का है. इस रिचार्ज में हर दिन 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं. प्लान की वैधता 28 दिनों की है.

कंपनी इस प्लान के साथ 300GB FUP लिमिट के तहत अनलिमिटेड 5G एक्सेस देती है. अतिरिक्त सुविधाओं की बात करें तो यूजर्स को 6 महीने के लिए Apple Music का मुफ्त सब्सक्रिप्शन और एक महीने के लिए 30GB Google One क्लाउड स्टोरेज का लाभ मिलता है.

आखिर किसका प्लान है सबसे सस्ता?

तीनों कंपनियों की तुलना करने पर साफ पता चलता है कि कीमत के मामले में जियो सबसे आगे है. जहां Vi का शुरुआती 5G प्लान 349 रुपये और एयरटेल का 379 रुपये में मिलता है, वहीं जियो केवल 198 रुपये में 5G एक्सपीरियंस का मौका देता है. हालांकि वैधता, डेटा जरूरत और अतिरिक्त सुविधाओं के आधार पर आपके लिए सही विकल्प अलग हो सकता है. यदि आपका लक्ष्य सबसे कम कीमत में 5G का इस्तेमाल करना है तो फिलहाल जियो का 198 रुपये वाला प्लान सबसे किफायती विकल्प माना जा सकता है.

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