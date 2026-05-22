CM सम्राट चौधरी ने शिक्षकों की नियुक्ति पर लिया बड़ा फैसला, विज्ञापन पर भी अपडेट

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार (22 मई, 2026) को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के संग बैठक की. बैठक के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के सभी बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले इसे लेकर हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है. इस दिशा में आज (शुक्रवार) शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कई निर्देश दिए गए.

हर साल जुलाई में निकलेगा विज्ञापन

सीएम ने कहा कि अगले पांच वर्षों में एक लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष कम से कम लगभग 20 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. इसके लिए हर वर्ष जुलाई महीने में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया जाएगा.

ट्रांसफर-पोस्टिंग पर क्या बना नियम?

बैठक के बाद यह जानकारी मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करके दी है. उन्होंने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण को पारदर्शी एवं सुगम बनाने को लेकर शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि महिला शिक्षकों का स्थानांतरण यथासंभव गृह जिले में ही उनके प्रखंड की पंचायत के बगल वाली पंचायत में और पुरुष शिक्षकों को उनके गृह जिले के प्रखंड के बगल वाले प्रखंड में स्थानांतरण करने के लिए नीति बनाई जाए.

यह भी पढ़ें- सम्राट सरकार में कई IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, दीपक कुमार बने राज्यपाल के प्रधान सचिव

साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य के सभी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति जीविका के माध्यम से किया जाए. इससे पोशाक की ससमय आपूर्ति के साथ महिला स्वावलंबन को भी बल मिलेगा."

विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे थे शिक्षक अभ्यर्थी

बता दें कि बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली होनी है. लगातार विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे. लाठीचार्ज तक हो चुका है. इन सबके बीच अब जब सम्राट चौधरी ने बैठक की है तो देखना होगा कि उनके और शिक्षा विभाग के निर्णय से अभ्यर्थी कितने संतुष्ट होते हैं. हर साल सिर्फ 20 हजार शिक्षकों की बहाली पर आगे आवाज उठाई जा सकती है.

यह भी पढ़ें- CSK-MI की तरह बिहार की भी होगी टीम? वेदांता के चेयरमैन की मांग पर CM सम्राट ने साफ किया स्टैंड