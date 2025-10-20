भारत के पड़ोसी देश में लॉन्च होते ही Out of Stock हुआ एप्पल का ये मॉडल, यहां जानिए सब कुछ

Apple iPhone Air: टेक दिग्गज Apple का नया iPhone Air चीन में लॉन्च होते ही कुछ ही मिनटों में पूरी तरह सोल्ड आउट हो गया. यह बिक्री तब हुई जब अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर तनाव अपने चरम पर है. इसके बावजूद, यह घटना साबित करती है कि चीन के उपभोक्ताओं के बीच Apple की लोकप्रियता अब भी बरकरार है.

Apple की मजबूत पकड़

Android ब्रांड्स जैसे Huawei और Xiaomi की कड़ी टक्कर के बावजूद iPhone Air ने जबरदस्त बिक्री दर्ज की. रिपोर्ट्स के अनुसार, प्री-सेल्स शुक्रवार सुबह 9 बजे से शुरू हुईं और बीजिंग, शंघाई तथा तियानजिन जैसे बड़े शहरों के सभी स्टोर्स में मिनटों में फोन खत्म हो गए. ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए डिलीवरी एक से दो सप्ताह आगे बढ़ा दी गई है.

टिम कुक की चीन यात्रा का बड़ा असर

Apple के CEO टिम कुक ने इस हफ्ते चीन का दौरा किया था जहां उन्होंने नए iPhone Air को प्रमोट किया. उन्होंने चीन के उप-प्रधानमंत्री हे लीफेंग और वाणिज्य मंत्री वांग वेनताओ से मुलाकात कर आर्थिक सहयोग और व्यापारिक संबंधों पर चर्चा की. कुक ने यह भी कहा कि Apple चीन के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है ताकि वैश्विक आर्थिक विकास में योगदान दिया जा सके.

iPhone Air की मांग ने बदली मार्केट की तस्वीर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone Air चीन का अब तक का सबसे पतला और हल्का iPhone है और यह केवल e-SIM सपोर्ट के साथ आता है. यह फीचर युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. बिक्री के शुरुआती घंटों में ही इस मॉडल की डिमांड इतनी बढ़ गई कि Apple की वेबसाइट पर भी स्टॉक खत्म हो गया.

चीन के स्मार्टफोन मार्केट में Apple की स्थिति

हालिया आंकड़ों के मुताबिक, चीन के स्मार्टफोन मार्केट में तीसरी तिमाही में 3% की गिरावट आई है. फिर भी, Vivo 18% मार्केट शेयर के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि Huawei और Apple क्रमशः 16% और 15% हिस्सेदारी के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे.

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी Apple की भागीदारी

टिम कुक ने अपने Weibo अकाउंट पर बताया कि Apple बीजिंग के Anzhen Hospital के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि Apple Watch के जरिए हृदय संबंधी बीमारियों की निगरानी की जा सके. इसके अलावा, उन्होंने Tsinghua University को भी एक बड़ा डोनेशन देने की घोषणा की ताकि भविष्य के पर्यावरणीय नेताओं को तैयार किया जा सके.

