नए साल के मौके पर ऐप्पल के आईफोन 17 प्रो मैक्स पर शानदार छूट मिल रही है. यह आईफोन इतना सस्ता पहले कभी नहीं हुआ था. ऐसे में आप अपने पसंदीदा आईफोन की खरीद पर भारी बचत कर सकते हैं. विजय सेल्स पर यह फोन फ्लैट डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है और इस पर कैशबैक भी ऑफर किया जा रहा है, जिसके बाद इस पर 16,000 रुपये से अधिक की बचत की जा सकती है. आइए इस फोन के फीचर और डील के बारे में विस्तार से जानते हैं.

आईफोन 17 प्रो मैक्स में क्या खास?

ऐप्पल ने सितंबर में अपने फ्लैगशिप मॉडल आईफोन 17 प्रो मैक्स को लॉन्च किया था. शानदार अपग्रेड के साथ आए इस आईफोन में 6.9 इंच का LTPO Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120 Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. ऐप्पल के लेटेस्ट A19 Pro चिपसेट से लैस इस फोन के रियर में 48MP वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप और सेल्फी के लिए फ्रंट में 18 MP कैमरा लगा है. इसमें कंपनी ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी बैटरी दी है.

यहां मिल रही छप्परफाड़ छूट

1.49 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुए इस आईफोन का डीप ब्लू कलर वेरिएंट इस समय विजय सेल्स पर 11,410 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है. डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत 1,38,490 रुपये रह जाती है, लेकिन ग्राहकों को यह भी नहीं चुकानी है. ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 5,000 रुपये और SBI और IDFC क्रेडिट कार्ड पर 4,000 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है. इस तरह देखा जाए तो इस फोन पर कुल 16,410 रुपये की छूट प्राप्त की जा सकती है.

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G पर भी भारी छूट

Galaxy S24 Ultra 5G पर भी इस समय शानदार छूट चल रही है. भारत में यह फोन 1,29,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था, लेकिन फ्लिपकार्ट पर इस समय इसका टाइटैनियम ग्रे वेरिएंट 97,000 रुपये में लिस्टेड है. इस प्रीमियम फोन को इतनी सस्ती कीमत पर पाने का मौका चूकना नहीं चाहिए.

