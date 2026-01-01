हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 17 Pro Max की कीमत धड़ाम, यहां मिल रही है 16,000 रुपये से ज्यादा की छूट, नए साल पर उठा लें मौके का फायदा

iPhone 17 Pro Max की कीमत धड़ाम, यहां मिल रही है 16,000 रुपये से ज्यादा की छूट, नए साल पर उठा लें मौके का फायदा

नए साल के मौके पर आईफोन 17 प्रो मैक्स की खरीद पर 16,000 रुपये से अधिक की छूट मिल रही है. ऐसे में अगर आप इस आईफोन की कीमत कम होने का इंतजार कर रहे थे तो यह शानदार मौका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 01 Jan 2026 08:44 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

नए साल के मौके पर ऐप्पल के आईफोन 17 प्रो मैक्स पर शानदार छूट मिल रही है. यह आईफोन इतना सस्ता पहले कभी नहीं हुआ था. ऐसे में आप अपने पसंदीदा आईफोन की खरीद पर भारी बचत कर सकते हैं. विजय सेल्स पर यह फोन फ्लैट डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है और इस पर कैशबैक भी ऑफर किया जा रहा है, जिसके बाद इस पर 16,000 रुपये से अधिक की बचत की जा सकती है. आइए इस फोन के फीचर और डील के बारे में विस्तार से जानते हैं.

आईफोन 17 प्रो मैक्स में क्या खास?

ऐप्पल ने सितंबर में अपने फ्लैगशिप मॉडल आईफोन 17 प्रो मैक्स को लॉन्च किया था. शानदार अपग्रेड के साथ आए इस आईफोन में 6.9 इंच का LTPO Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120 Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. ऐप्पल के लेटेस्ट A19 Pro चिपसेट से लैस इस फोन के रियर में 48MP वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप और सेल्फी के लिए फ्रंट में 18 MP कैमरा लगा है.  इसमें कंपनी ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी बैटरी दी है.

यहां मिल रही छप्परफाड़ छूट

1.49 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुए इस आईफोन का डीप ब्लू कलर वेरिएंट इस समय विजय सेल्स पर 11,410 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है. डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत 1,38,490 रुपये रह जाती है, लेकिन ग्राहकों को यह भी नहीं चुकानी है. ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 5,000 रुपये और SBI और IDFC क्रेडिट कार्ड पर 4,000 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है. इस तरह देखा जाए तो इस फोन पर कुल 16,410 रुपये की छूट प्राप्त की जा सकती है.

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G पर भी भारी छूट

Galaxy S24 Ultra 5G पर भी इस समय शानदार छूट चल रही है. भारत में यह फोन 1,29,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था, लेकिन फ्लिपकार्ट पर इस समय इसका टाइटैनियम ग्रे वेरिएंट 97,000 रुपये में लिस्टेड है. इस प्रीमियम फोन को इतनी सस्ती कीमत पर पाने का मौका चूकना नहीं चाहिए.

ये भी पढ़ें-

नए साल की शुरुआत पर ही न हो जाए स्कैम, WhatsApp पर ऐसे पहचानें फ्रॉड वाले बधाई संदेश

Published at : 01 Jan 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
Apple Vijay Sales TECH NEWS IPhone 17 Pro Max Phone Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'यूक्रेन के साथ जंग रूस की जीत के साथ होगी खत्म...', नए साल पर राष्ट्रपति पुतिन ने किया बड़ा दावा
'यूक्रेन के साथ जंग रूस की जीत के साथ होगी खत्म...', नए साल पर राष्ट्रपति पुतिन ने किया बड़ा दावा
महाराष्ट्र
PMC Election: शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीनकर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीन कर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
इंडिया
नए साल के पहले दिन हो गई बारिश! यूपी-दिल्ली, बिहार से राजस्थान तक मौसम कैसा? जानें
नए साल के पहले दिन हो गई बारिश! यूपी-दिल्ली, बिहार से राजस्थान तक मौसम कैसा? जानें
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान की कप्तानी कौन करेगा, हो गया फैसला, टीम में इस मिस्ट्री स्पिनर को नहीं मिली जगह
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान की कप्तानी कौन करेगा, हो गया फैसला, टीम में इस मिस्ट्री स्पिनर को नहीं मिली जगह
Advertisement

वीडियोज

New Year Celebration: नए साल की दस्तक..पार्टी ऑल नाइट | New Year
New Year Celebration: नए साल का आगाज..जश्न बेहिसाब | New Year | 2026
सदी का सफर..25 मील के पत्थर | Sandeep Chaudhary
हरियाणा की क्वीन...स्टेज पर धमाल | Sapna Chaudhary | New Year 2026
सदी का सफर..25 मील के पत्थर | Sandeep Chaudhary | Hindi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'यूक्रेन के साथ जंग रूस की जीत के साथ होगी खत्म...', नए साल पर राष्ट्रपति पुतिन ने किया बड़ा दावा
'यूक्रेन के साथ जंग रूस की जीत के साथ होगी खत्म...', नए साल पर राष्ट्रपति पुतिन ने किया बड़ा दावा
महाराष्ट्र
PMC Election: शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीनकर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीन कर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
इंडिया
नए साल के पहले दिन हो गई बारिश! यूपी-दिल्ली, बिहार से राजस्थान तक मौसम कैसा? जानें
नए साल के पहले दिन हो गई बारिश! यूपी-दिल्ली, बिहार से राजस्थान तक मौसम कैसा? जानें
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान की कप्तानी कौन करेगा, हो गया फैसला, टीम में इस मिस्ट्री स्पिनर को नहीं मिली जगह
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान की कप्तानी कौन करेगा, हो गया फैसला, टीम में इस मिस्ट्री स्पिनर को नहीं मिली जगह
बॉलीवुड
TMMTMTTM BO Day 7: बुरी तरह पिटी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', रिलीज के 7 दिन बाद भी 30 करोड़ तक नहीं कमा पाई फिल्म
बुरी तरह पिटी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', रिलीज के 7 दिन बाद भी 30 करोड़ भी नहीं कमा पाई फिल्म
जनरल नॉलेज
देश में कितनी तरह के हैं रेलवे स्टेशन? जंक्शन-सेंट्रल के अलावा बाकी के बारे में भी जानें सबकुछ
देश में कितनी तरह के हैं रेलवे स्टेशन? जंक्शन-सेंट्रल के अलावा बाकी के बारे में भी जानें सबकुछ
यूटिलिटी
नाई ने नहीं काटे मनपसंद बाल तो मिलेगा मोटा हर्जाना, जानें किन नियमों के तहत होती है कार्रवाई?
नाई ने नहीं काटे मनपसंद बाल तो मिलेगा मोटा हर्जाना, जानें किन नियमों के तहत होती है कार्रवाई?
नौकरी
एमपी के इंजीनियरिंग युवाओं के लिए खुशखबरी, MPPSC राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा के आवेदन शुरू
एमपी के इंजीनियरिंग युवाओं के लिए खुशखबरी, MPPSC राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा के आवेदन शुरू
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget