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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple New Policy : अब उम्र देखकर ऐप्स देगा App Store! Apple ने बदली iPhone की पॉलिसी

Apple New Policy : अब उम्र देखकर ऐप्स देगा App Store! Apple ने बदली iPhone की पॉलिसी

Apple ने App Store की पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है. अब डेटिंग और रोमांटिक बातचीत की सुविधा देने वाले AI ऐप्स के लिए एज रेटिंग जरूरी होगी. जानिए किन ऐप्स पर इसका क्या असर पड़ेगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 04 Nov 2026 01:41 PM (IST)
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  • यह नियम 16 नवंबर 2026 से लागू होने शुरू होंगे.

Apple New Policy : बच्चों और कम उम्र के यूजर्स को ऐसे ऐप्स से दूर रखने के लिए Apple ने अपने App Store के नियमों में बदलाव किया है. अब डेटिंग और AI चैटबॉट वाले ऐप्स पर कंपनी पहले से ज्यादा नजर रखेगी. जिन ऐप्स पर यूजर्स को वर्चुअल पार्टनर से रोमांटिक बातचीत करने की सुविधा मिलती है, उन्हें कम से कम 18 साल की उम्र वालों के लिए ही उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा ऐप बनाने वाली कंपनियों को यह भी बताना होगा कि उनका ऐप यूजर की लोकेशन किसी दूसरे व्यक्ति या ग्रुप के साथ शेयर करता है या नहीं. इससे यूजर्स को अपनी निजी जानकारी और लोकेशन शेयर होने के बारे में पहले से पता चल सकेगा. तो आइए जानते हैं कि Apple के नए  नियम कब से लागू होंगे 
 
 कब से लागू होंगे नए नियम?

Apple के मुताबिक, 16 नवंबर 2026 से App Store Connect पर डेवलपर्स के लिए कुछ नए सवाल और कंटेंट डिस्क्रिप्टर जोड़े जाएंगे. इनके जरिए ऐप बनाने वाली कंपनियों को बताना होगा कि उनके ऐप में डेटिंग, रिलेशनशिप या AI के साथ रोमांटिक बातचीत जैसी सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं. कंपनी ने डेवलपर्स को इन जानकारियों को अपडेट करने के लिए 12 जनवरी 2027 तक का समय दिया है. इसके बाद ऐप की उम्र से जुड़ी रेटिंग तय करने में इन जानकारियों का इस्तेमाल किया जाएगा. डेटिंग और रिलेशनशिप फीचर वाले ऐप्स के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल रखी जाएगी.

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लोकेशन शेयरिंग पर भी देनी होगी जानकारी

Apple ने उम्र से जुड़ी पाबंदियों के साथ प्राइवेसी को लेकर भी नया नियम जोड़ा है. अब डेवलपर्स को यह बताना होगा कि उनका ऐप यूजर की असली लोकेशन किसी दूसरे व्यक्ति या ग्रुप के साथ शेयर करता है या नहीं. इसका मकसद यूजर्स को यह जानकारी देना है कि उनकी लोकेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सकती है. हालांकि, लोकेशन शेयरिंग वाले हर ऐप को 18+ रेटिंग नहीं मिलेगी. इसकी उम्र सीमा अलग-अलग देशों के नियमों पर निर्भर करेगी.

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किन एप्स पर Apple के इस फैसले का असर

Apple के इस फैसले का असर सिर्फ सामान्य डेटिंग ऐप्स तक सीमित नहीं रहेगा. Character.AI और Replika जैसे AI कंपेनियन ऐप्स भी नए नियमों के दायरे में आएंगे. इन प्लेटफॉर्म पर यूजर्स वर्चुअल किरदारों से बातचीत कर सकते हैं. इनमें दोस्त, काल्पनिक कैरेक्टर और रोमांटिक पार्टनर जैसे ऑप्शन शामिल हैं. नए नियमों के अनुसार, अगर कोई वर्चुअल साथी यूजर के साथ रोमांटिक या सेक्शुअल बातचीत करता है, तो उस ऐप को भी 18+ रेटिंग देनी होगी. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 04 Nov 2026 01:41 PM (IST)
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