Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीचीनी मोबाइल कवर पर कसेगा शिकंजा, सरकार लगा सकती है एंटी-डंपिंग ड्यूटी

चीनी मोबाइल कवर पर कसेगा शिकंजा, सरकार लगा सकती है एंटी-डंपिंग ड्यूटी

चीन से 2021-22 में करीब 10 लाख मोबाइल कवर भारत आए थे. 2023-24 तक यह आंकड़ा बढ़कर करीब 765 लाख हो गया यानी सिर्फ दो-तीन साल में चीन से आने वाले मोबाइल कवर की खेप कई गुना बढ़ गई.

Written By : वरुण भसीन |  Edited By: प्रांजुल श्रीवास्तव |  Updated at : 01 Oct 2026 02:20 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप मोबाइल का कवर खरीदते हैं तो आने वाले दिनों में इसमें थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. चीन से भारत आने वाले सस्ते मोबाइल कवर पर सरकार एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने की तैयारी में है. वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले DGTR यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने चीन से आने वाले मोबाइल कवर पर 5 साल के लिए ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है. सिफारिश के मुताबिक हर 1000 कवर पर 72 डॉलर की ड्यूटी लगेगी यानी एक कवर पर करीब 7 रुपये का अतिरिक्त शुल्क बैठेगा.

चीन के कवर इतने सस्ते कैसे हो गए?

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
फेस्टिव सीजन में घर को बनाएं थिएटर, ये 6 Soundbar आएंगे काम
फेस्टिव सीजन में घर को बनाएं थिएटर, ये 6 Soundbar आएंगे काम
टेक्नोलॉजी
सर्दियों के लिए बेस्ट हैं ये रूम हीटर, कम बिजली पर देते हैं जबरदस्त राहत
सर्दियों के लिए बेस्ट हैं ये रूम हीटर, कम बिजली पर देते हैं जबरदस्त राहत
टेक्नोलॉजी
5G फोन में 6000mAh का दम! Redmi 17C 5G भारत में हुआ लॉन्च
5G फोन में 6000mAh का दम! Redmi 17C 5G भारत में हुआ लॉन्च
टेक्नोलॉजी
बंदूक से ज्यादा क्यों खतरनाक हैं वीडियो एडिटिंग टूल्स, HC ने क्यों कहा ऐसा?
बंदूक से ज्यादा क्यों खतरनाक हैं वीडियो एडिटिंग टूल्स, HC ने क्यों कहा ऐसा?

मामला शुरू हुआ मोबाइल कवर बनाने वाली भारतीय कंपनियों की शिकायत से. कंपनियों का कहना था कि चीन से बहुत कम कीमत पर मोबाइल कवर भारत आ रहे हैं. इससे भारतीय कंपनियों के लिए बाजार में टिकना मुश्किल हो रहा है. DGTR ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि चीन से आने वाले मोबाइल कवर का आयात कुछ ही साल में बहुत तेजी से बढ़ गया.

वित्त वर्ष 2021-22 में चीन से करीब 10 लाख मोबाइल कवर भारत आए थे. 2023-24 तक यह आंकड़ा बढ़कर करीब 765 लाख हो गया यानी सिर्फ दो-तीन साल में चीन से आने वाले मोबाइल कवर की खेप कई गुना बढ़ गई. सिर्फ संख्या ही नहीं बढ़ी कीमत भी काफी नीचे आ गई. 2021-22 में चीन से आने वाले एक मोबाइल कवर की औसत कीमत करीब 18 रुपये थी. जांच के दौरान यानी 2024-25 में यही कीमत घटकर सिर्फ 2 रुपये 14 पैसे रह गई.

इसका भारतीय कंपनियों पर क्या असर पड़ा?

सस्ते चीनी कवर आने से भारतीय कंपनियों की मुश्किल बढ़ गई. रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी 98 फीसदी से घटकर करीब 49 फीसदी रह गई. वहीं चीन से आने वाले कवर की हिस्सेदारी 2 फीसदी से बढ़कर करीब 51 फीसदी हो गई.

भारत में मोबाइल कवर बनाने वाली 40 से ज्यादा यूनिट्स हैं. इनमें से करीब 10 यूनिट्स के बंद होने की बात भी DGTR की जांच में सामने आई है यानी मोबाइल कवर की मांग बढ़ रही थी लेकिन भारतीय कंपनियां उसका फायदा नहीं उठा पा रही थीं. कई कंपनियां अपनी फैक्ट्री की क्षमता का सिर्फ 27 से 30 फीसदी ही इस्तेमाल कर पा रही थीं और उनका बिना बिका माल भी बढ़ता गया.

यह भी पढ़ें: कान में लगे Earbuds कैसे बदल देते हैं भाषा? सेकेंडों में ऐसे होता है Translation

क्या हर चीनी कवर पर ड्यूटी लगेगी?

ऐसा नहीं है.DGTR ने दो चीनी कंपनियों को प्रस्तावित ड्यूटी से बाहर रखा है. जांच में इन कंपनियों को नियमों के मुताबिक कारोबार करते पाया गया. इसके अलावा अरामिड फाइबर से बने प्रीमियम मोबाइल कवर पर भी यह ड्यूटी नहीं लगेगी क्योंकि ऐसे कवर भारत में नहीं बनते.  वहीं मोबाइल कवर बनाने वाली कंपनी Spigen ने कुछ खास पारदर्शी कवर को ड्यूटी से बाहर रखने की मांग की थी लेकिन DGTR ने इसे नहीं माना.

क्या मोबाइल कवर महंगा हो जाएगा?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसका असर आपकी जेब पर कितना पड़ेगा? प्रस्ताव के मुताबिक, एक कवर पर करीब 7 रुपये की ड्यूटी बैठेगी लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाजार में हर मोबाइल कवर सीधे 7 रुपये महंगा हो जाएगा. DGTR और इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक खुदरा कीमत पर इसका असर 1 फीसदी से भी कम रहने की उम्मीद है. इसलिए अगर आप मोबाइल कवर खरीदते हैं तो बहुत बड़ा कीमत बढ़ने का असर देखने को नहीं मिल सकता.

अभी ड्यूटी लगी नहीं है

एक बात यहां साफ समझना जरूरी है. DGTR ने अभी सिर्फ ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है. ड्यूटी अभी लागू नहीं हुई है. अब इस पर वित्त मंत्रालय को फैसला लेना है. अगर मंत्रालय मंजूरी देता है और नोटिफिकेशन जारी करता है तभी यह ड्यूटी लागू होगी यानी फिलहाल चीन से आने वाला मोबाइल कवर तुरंत महंगा नहीं हुआ है ! लेकिन अगर सरकार इस सिफारिश को मंजूरी देती है तो आने वाले समय में चीन से आने वाले सस्ते मोबाइल कवर पर अतिरिक्त शुल्क लग सकता है.

यह भी पढ़ें: 5G फोन में 6000mAh का दम! Redmi 17C 5G भारत में हुआ लॉन्च

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 01 Oct 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
Technology TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
फेस्टिव सीजन में घर को बनाएं थिएटर, ये 6 Soundbar आएंगे काम
फेस्टिव सीजन में घर को बनाएं थिएटर, ये 6 Soundbar आएंगे काम
टेक्नोलॉजी
सर्दियों के लिए बेस्ट हैं ये रूम हीटर, कम बिजली पर देते हैं जबरदस्त राहत
सर्दियों के लिए बेस्ट हैं ये रूम हीटर, कम बिजली पर देते हैं जबरदस्त राहत
टेक्नोलॉजी
5G फोन में 6000mAh का दम! Redmi 17C 5G भारत में हुआ लॉन्च
5G फोन में 6000mAh का दम! Redmi 17C 5G भारत में हुआ लॉन्च
टेक्नोलॉजी
बंदूक से ज्यादा क्यों खतरनाक हैं वीडियो एडिटिंग टूल्स, HC ने क्यों कहा ऐसा?
बंदूक से ज्यादा क्यों खतरनाक हैं वीडियो एडिटिंग टूल्स, HC ने क्यों कहा ऐसा?
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'प्लंबर, डेंटिस्ट, बिजनेसमैन...', फ्लाई दुबई कांड के 5 रियल हीरो, जिन्होंने प्लेन क्रैश से बचाया
'प्लंबर, डेंटिस्ट, बिजनेसमैन...', फ्लाई दुबई कांड के 5 रियल हीरो, जिन्होंने प्लेन क्रैश से बचाया
पंजाब
'मैं कुछ...' राजा वडिंग के इस्तीफे के दावों पर सचिन पायलट की पहली प्रतिक्रिया
'मैं कुछ...' राजा वडिंग के इस्तीफे के दावों पर सचिन पायलट की पहली प्रतिक्रिया
इंडिया
‘ज्ञानेश कुमार BJP का एजेंट था, है और रहेगा’, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का गंभीर आरोप
‘ज्ञानेश कुमार BJP का एजेंट था, है और रहेगा’, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का गंभीर आरोप
बॉलीवुड
मुश्ताक खान की प्रेयर मीट से बाहर निकाले गए राजपाल यादव, हुई बेइज्जती?
मुश्ताक खान की प्रेयर मीट से बाहर निकाले गए राजपाल यादव, हुई बेइज्जती?
क्रिकेट
टीम इंडिया के रिकॉर्ड चेज से खुश नहीं गौतम गंभीर, कहा- 'ये क्रिकेट नहीं, सिर्फ...'
टीम इंडिया के रिकॉर्ड चेज से खुश नहीं गौतम गंभीर, कहा- 'ये क्रिकेट नहीं, सिर्फ...'
इंडिया
CJP का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन से पहले बयान, सौरभ दास बोले- 'हर किसी को...'
CJP का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन से पहले बयान, सौरभ दास बोले- 'हर किसी को...'
बिहार
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
Home Tips
Wall Plaster: बिना प्लास्टर तोड़े दीवार पर लगाएं कील, बड़े काम आएगा ये 1 हैक
बिना प्लास्टर तोड़े दीवार पर लगाएं कील, बड़े काम आएगा ये 1 हैक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget