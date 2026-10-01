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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी5G फोन में 6000mAh का दम! Redmi 17C 5G भारत में हुआ लॉन्च

5G फोन में 6000mAh का दम! Redmi 17C 5G भारत में हुआ लॉन्च

Redmi 17C 5G की आज भारत में एंट्री हो गई है. 6.9 इंच की 120Hz डिस्प्ले, 6000mAh बैटरी और 50MP AI कैमरा जैसे कई फीचर्स इसे खास बनाते हैं. जानिए इसकी कीमत और बाकी वेरिएंट की पूरी जानकारी.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 01 Oct 2026 12:52 PM (IST)
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  • Dimensity 6300 5G चिपसेट, अनुमानित कीमत लगभग ₹20,000.

5G फोन खरीदने वालों के लिए Redmi ने अपने बजट सेगमेंट में एक और नया ऑप्शन पेश कर दिया है. कंपनी ने भारत में Redmi 17C 5G लॉन्च कर दिया है, जो हाल ही में पेश किए गए Redmi 17 5G के बाद इस सीरीज का दूसरा मॉडल है. फोन को बड़ी स्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 6,000mAh की बैटरी जैसे फीचर्स के साथ उतारा गया है.

डिजाइन और स्पेसिफिकेशन के मामले में भारतीय मॉडल ग्लोबल वर्जन जैसा ही है. अब इसकी बिक्री की तारीख और कीमत भी सामने आ गई है. तो आइए जानते हैं कि Redmi 17C 5G की कीमत और खास फीचर्स क्या हैं. 

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Redmi 17C 5G की भारत में कितनी है कीमत?

Redmi 17C 5G को भारत में दो रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में लॉन्च किया गया है. इसके 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 20,999 रुपये है. वहीं 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है. फोन की बिक्री 7 अक्टूबर से शुरू होगी. इसे Amazon और Xiaomi के ऑनलाइन स्टोर के जरिए खरीदा जा सकेगा. 

इतनी बड़ी है Redmi 17C 5G की स्क्रीन

Redmi 17C 5G में 6.9 इंच की स्क्रीन दी गई है. इसमें 120Hz तक का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट मिलेगा. इंटरनेशनल मॉडल में यह IPS LCD डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 720 बाय 1600 पिक्सल और हाई-ब्राइटनेस मोड में 810 निट्स तक ब्राइटनेस है. स्क्रीन में वॉटरड्रॉप नॉच भी दिया गया है. 

Redmi 17C 5G का सबसे मेन फीचर क्या है?

फोन की बड़ी खूबियों में इसकी 6,000mAh बैटरी शामिल है. कंपनी के मुताबिक, यह बैटरी 105 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक दे सकती है. फोन में 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और कंपनी के अनुसार इसे करीब 90 मिनट में 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है. 

कैसा होगा इस फोन का कैमरा?

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का AI ड्यूल रियर कैमरा सिस्टम मिलेगा. इसमें पोर्ट्रेट मोड, HDR और सेल्फी ब्यूटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं. परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 6300 5G चिपसेट मिलेगा. भारतीय जानकारी के अनुसार फोन में 8GB RAM दी जाएगी.

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HyperOS और Wet Touch का भी सपोर्ट

Redmi 17C 5G Xiaomi HyperOS पर चलेगा और इसमें Google का Circle to Search फीचर भी मिलेगा. फोन को IP64 रेटिंग दी गई है. इसके अलावा Wet Touch टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, जिससे उंगलियां हल्की गीली होने पर भी टचस्क्रीन को इस्तेमाल किया जा सकेगा. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 01 Oct 2026 12:52 PM (IST)
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