Android Users: भारत एक बार फिर साइबर अपराधियों के निशाने पर है. क्लाउड सिक्योरिटी कंपनी Zscaler की ताज़ा रिपोर्ट ThreatLabz 2025 Mobile, IoT और OT Threat Report के मुताबिक, भारत में अब तक 4 करोड़ से ज़्यादा बार खतरनाक Android ऐप्स डाउनलोड की जा चुकी हैं. ये ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद थीं और आम टूल्स के रूप में खुद को पेश करके यूज़र्स को धोखा दे रही थी.

भारत बना मोबाइल मालवेयर का सबसे बड़ा निशाना

रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल अटैक टारगेट बन चुका है. जून 2024 से मई 2025 के बीच मोबाइल साइबर हमलों में तेज़ उछाल देखा गया है. Zscaler ने बताया कि उसने 239 खतरनाक ऐप्स की पहचान की जो फाइल मैनेजर, वर्क टूल्स या परफॉर्मेंस बूस्टर के नाम पर यूज़र्स के फोन में घुस रही थीं. इन ऐप्स ने लाखों डाउनलोड जुटा लिए थे जिसके बाद गूगल ने इन्हें प्ले स्टोर से हटा दिया.

67% बढ़े मोबाइल मालवेयर अटैक

रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पिछले साल के मुकाबले 67% ज्यादा Android मालवेयर ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए हैं. इनमें स्पायवेयर और बैंकिंग ट्रोजन सबसे बड़ी चिंता बने हुए हैं. हैकर्स अब कार्ड फ्रॉड की जगह मोबाइल पेमेंट चोरी और डिवाइस ट्रैकिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं.

भारत अकेले दुनियाभर के 26% मोबाइल अटैक झेल रहा है जो पिछले साल से 38% ज्यादा है. डिजिटल पेमेंट और UPI सिस्टम की लोकप्रियता के चलते भारत अब साइबर अपराधियों के लिए एक ‘हाई वैल्यू टारगेट’ बन गया है.

ऊर्जा और परिवहन सेक्टर पर सबसे ज्यादा खतरा

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अब हैकर्स सिर्फ आम यूज़र्स नहीं बल्कि महत्वपूर्ण उद्योगों को भी निशाना बना रहे हैं. ऊर्जा क्षेत्र में 387% तक साइबर हमले बढ़े हैं. मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में IoT मालवेयर के 40% से ज़्यादा मामले सामने आए हैं.

कैसे बचें इस खतरे से

भले ही गूगल ने कई खतरनाक ऐप्स हटा दी हों, लेकिन करोड़ों डिवाइस अब भी खतरे में हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अनजान या संदिग्ध ऐप्स को तुरंत डिलीट करें. सिर्फ Google Play Store से ही ऐप डाउनलोड करें. अपने फोन को अपडेटेड रखें और Play Protect को हमेशा ऑन रखें. किसी भरोसेमंद मोबाइल सिक्योरिटी ऐप का इस्तेमाल करें.

