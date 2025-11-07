एंड्रॉयड यूजर्स हो जाएं सावधान, लाखों स्मार्टफोन पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, तुरंत करें यह काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो सावधान हो जाएं. भारत सरकार की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने सभी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए हाई-रिस्क सिक्योरिटी वार्निंग जारी की है. एजेंसी के मुताबिक, गूगल एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सुरक्षा खामियां मिली हैं, जिसका फायदा उठाकर साइबर अटैकर्स किसी भी डिवाइस को हैक कर सकते हैं. बता दें कि यह एजेंसी समय-समय पर हैकिंग से जुड़े खतरों को लेकर चेतावनी जारी करती रहती है.

एंड्रॉयड के इन वर्जन पर ज्यादा खतरा

एजेंसी के मुताबिक, एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14, एंड्रॉयड 15 और यहां तक कि एंड्रॉयड 16 पर चलने वाले स्मार्टफोन पर हैकिंग का ज्यादा खतरा है. इनमें मिली खामियों के चलते हैकर्स इन वर्जन पर चलने वाले स्मार्टफोन की एक्सेस पा सकते हैं. इसके अलावा सिस्टम क्रैश होने और डेटा चोरी का भी खतरा बना हुआ है. एंड्रॉयड बग आईडी, क्वालकॉम रेफरेंस नंबर, NVIDIA रेफरेंस नंबर, UNISOC रेफरेंस नंबर और मीडियाटेक रेफरेंस नंबर में खामियां रिपोर्ट की गई हैं.

यूजर्स को दी गई यह सलाह

गूगल ने इन खामियों को दूर करने के लिए सिक्योरिटी पैच जारी कर दिया है. इसे इंस्टॉल कर साइबर अटैक के मौजूदा खतरे से बचा जा सकता है. एंड्रॉयड सिस्टम को अपडेट करने के लिए फोन की सेटिंग में जाकर अपडेट चेक करें. यहां अपडेट का ऑप्शन नजर आने पर फोन को अपडेट कर लें. आप चाहें तो ऑटोमैटिक अपडेट भी ऑन कर सकते हैं. इससे भविष्य में आपको मैनुअली फोन अपडेट नहीं करना पड़ेगा और इस तरह के खतरों से भी बचे रहेंगे. साइबर सिक्योरिटी जानकारों का भी मानना है कि किसी भी प्रकार के साइबर अटैक से बचने के लिए फोन और ऐप्स को हमेशा अपडेटेड रखें. इससे सिक्योरिटी खामियां दूर हो जाती हैं और यूजर को नए फीचर्स भी मिल जाते हैं.

