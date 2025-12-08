AMOLED Vs OLED Vs IPS LCD: कौन सी होनी चाहिए आपके फोन की स्क्रीन? जानिए सबसे बेहतर कौन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







AMOLED Vs OLED Vs IPS LCD: स्मार्टफोन खरीदते समय कैमरा, बैटरी और प्रोसेसर जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही ज़रूरी होता है डिस्प्ले का सही चुनाव. आज मार्केट में तीन तरह की स्क्रीन सबसे ज्यादा देखी जाती हैं AMOLED, OLED और IPS LCD. दिखने में ये सभी बेहद चमकदार और आकर्षक लगती हैं लेकिन इनके बीच का अंतर काफी बड़ा है. आइए जानते हैं कौन-सी स्क्रीन आपके स्मार्टफोन के लिए बेस्ट है.

AMOLED क्या है और क्यों है सबसे पॉपुलर?

AMOLED डिस्प्ले आज के प्रीमियम और मिड-रेंज फोन की पहली पसंद बन चुकी है. इसमें हर पिक्सल खुद रोशनी देता है इसलिए ब्लैक कलर बिल्कुल काला और कॉन्ट्रास्ट बेहद शार्प दिखता है.

फायदे

कलर Vibrant और Deep दिखाई देते हैं

बैटरी कम खर्च होती है

इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट

HDR और हाई रिफ्रेश रेट में बेहतरीन अनुभव

अगर आप गेमिंग, OTT कंटेंट और सोशल मीडिया के शौकीन हैं तो AMOLED आपके लिए सबसे परफेक्ट है.

OLED

OLED भी उसी तकनीक पर काम करता है लेकिन इसमें AMOLED जितनी एडवांस लेयरिंग और कंट्रोल यूनिट नहीं होती. इसलिए ये सस्ता, लेकिन परफॉर्मेंस में थोड़ा कम होता है.

फायदे

अच्छे रंग और कॉन्ट्रास्ट

Thin और Lightweight डिस्प्ले

सस्ता होने के कारण बजट फोन्स में इस्तेमाल

OLED उन यूज़र्स के लिए अच्छा है जो AMOLED जैसा अनुभव कम कीमत में चाहते हैं.

IPS LCD

IPS LCD काफी समय से स्मार्टफोन में इस्तेमाल हो रहा है. यह बैकलाइट पर चलता है, इसलिए ब्लैक कलर ग्रे जैसा दिख सकता है.

फायदे

Brightness काफी ज्यादा

Sunlight में बेहतर विज़िबिलिटी

Screen Burn-in का खतरा नहीं

अगर आप ज्यादा आउटडोर यूज़ करते हैं या लम्बे समय तक एक ही स्क्रीन देखते हैं (जैसे YouTube, Maps), तो IPS LCD फायदेमंद है.

आखिर कौन-सी स्क्रीन है बेस्ट?

विजुअल क्वालिटी और बैटरी सेविंग चाहिए → AMOLED बेस्ट

कम कीमत में अच्छी डिस्प्ले चाहिए → OLED सही विकल्प

ज्यादा Brightness और Zero Burn-in रिस्क चाहिए → IPS LCD बढ़िया

