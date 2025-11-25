अमेजन ने करोड़ों यूजर्स को दी वार्निंग, ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान मंडरा रहा यह खतरा
इन दिनों अमेजन पर ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है. इस सेल के दौरान स्कैमर्स लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. इसे देखते हुए अमेजन ने वार्निंग जारी की है.
अमेजन ने अपने करोड़ों यूजर्स के लिए क्रिटिकल सिक्योरिटी वार्निंग जारी की है. इस संबंध में कंपनी ने 24 नवंबर को अमेरिका के अपने ग्राहकों को मेल भेजा है. इसमें ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान यूजर्स को सतर्क रहने का कहा गया है. कंपनी ने कहा कि स्कैमर्स ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले यूजर्स को निशाना बना रहे हैं और ग्राहकों को स्कैम और फ्रॉड से बचने की जरूरत है. हैकर्स और स्कैमर्स शॉपिंग करने वाले ग्राहकों की पर्सनल और फाइनेंशियल इंफोर्मेशन चुरा सकते हैं. इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि हैकर्स बड़ी कंपनियों को निशाना बना रहे हैं.
फ्रॉड और स्कैम से कैसे बचें?
अमेजन ने अपने मेल में अलग-अलग प्रकार के अटैक्स के बारे और यूजर्स को उनसे बचाव के तरीके बताए हैं.
फर्जी मैसेज- अमेजन ने बताया है कि स्कैमर्स डिलीवरी या यूजर के अमेजन अकाउंट में दिक्कत आने समेत कई समस्याएं बताते हुए फर्जी मैसेज भेजते हैं.
भ्रामक विज्ञापन- कई बार स्कैमर्स लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए सोशल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापन देते हैं. इसमें बड़े डिस्काउंट की बात लिखी होती है.
संदिग्ध लिंक- स्कैमर्स लोगों को चूना लगाने के लिए उन्हें मैसेज या मेल के जरिए संदिग्ध लिंक भेजते हैं. जैसे ही कोई यूजर्स इस पर क्लिक करता है, उसे मलेशियस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है.
ऐसे स्कैम से कैसे बचें?
ऑफिशियल चैनल यूज करें- अमेजन ने ग्राहकों को सलाह दी है कि अकाउंट में चेंज से लेकर रिफंड प्रोसेसिंग तक के लिए ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट का ही यूज करें.
टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें- अपने अकाउंट को हैकिंग से बचाने के लिए ग्राहकों को टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करने की सलाह दी गई है. इससे अकाउंट पर सिक्योरिटी की एक और लेयर जुड़ जाती है और पासवर्ड पता होने पर भी हैकर्स आपका अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएंगे.
पासकी यूज करें- अमेजन ने अपने ग्राहकों को अकाउंट्स को सुरक्षित बनाने के लिए पासवर्ड की जगह पासकी यूज करने की सलाह दी है.
ये भी पढ़ें-
TECH EXPLAINED: Wi-FI Calling क्या होती है और कैसे करती है काम? जानिए इसे यूज करने के फायदे
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL