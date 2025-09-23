हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीगेमर्स के लिए खुशखबरी, Amazon और Flipkart सेल में इतने सस्ते हो गए गेमिंग लैपटॉप, ये वाला युवाओं को खूब आता है पसंद

Gaming Laptops: त्योहारी सीजन में अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने अपनी सबसे बड़ी सेल का आगाज़ कर दिया है. इस दौरान स्मार्टफोन, टीवी और हेडफ़ोन से लेकर हाई-परफॉर्मेंस लैपटॉप्स तक पर जबरदस्त ऑफ़र मिल रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 23 Sep 2025 03:45 PM (IST)
Gaming Laptops: त्योहारी सीजन में अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने अपनी सबसे बड़ी सेल का आगाज़ कर दिया है. इस दौरान स्मार्टफोन, टीवी और हेडफ़ोन से लेकर हाई-परफॉर्मेंस लैपटॉप्स तक पर जबरदस्त ऑफ़र मिल रहे हैं. अगर आप लंबे समय से एक ऐसा गेमिंग लैपटॉप लेना चाह रहे थे जो बजट-फ्रेंडली भी हो और परफॉर्मेंस में भी मजबूत साबित हो, तो इस बार की सेल में मिलने वाले RTX 3050 ग्राफ़िक्स कार्ड वाले मॉडल्स आपके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकते हैं.

Acer Aspire 7

फ्लिपकार्ट की सेल में उपलब्ध Acer Aspire 7 सबसे सस्ते RTX 3050 लैपटॉप्स में से एक है, जिसकी कीमत करीब 52,989 रुपये रखी गई है. इसमें 13वीं जेनरेशन का Intel Core i5 प्रोसेसर, 16GB RAM और 512GB SSD मिलता है. 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है जो स्मूद गेमिंग अनुभव देता है. इसका वज़न लगभग 2 किलो है जिससे इसे कैरी करना भी आसान रहता है.

Acer Nitro V

दूसरी ओर, अमेज़न पर लिस्टेड Acer Nitro V 57,499 रुपये में उपलब्ध है. इसमें Ryzen 5 6600H प्रोसेसर के साथ RTX 3050, 16GB DDR5 RAM और 512GB Gen4 SSD दिया गया है. इसकी स्क्रीन 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है जो ई-स्पोर्ट्स टाइटल्स के लिए खासतौर पर बेहतर है.

Lenovo LOQ

जो यूज़र्स थोड़े और अपग्रेडेड अनुभव की तलाश में हैं, उनके लिए फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध Lenovo LOQ एक शानदार विकल्प है. 63,990 रुपये की कीमत में यह लैपटॉप Intel Core i5-12450HX, 16GB DDR5 RAM और 512GB SSD के साथ आता है. 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट, 300 निट्स ब्राइटनेस और 100% sRGB कवरेज देता है जिससे गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन दोनों के लिए यह एक दमदार डिवाइस साबित होता है.

Acer ALG

अमेज़न पर उपलब्ध Acer ALG में Core i7-13620H और RTX 3050 का कॉम्बिनेशन दिया गया है. 65,990 रुपये की कीमत पर यह उन लोगों के लिए बेहतर है जो हाई-टियर CPU चाहते हैं लेकिन बजट ज्यादा नहीं खींचना चाहते. वहीं HP Victus Ryzen 7 7445HS के साथ आता है और 66,990 रुपये की कीमत पर एक भरोसेमंद ऑल-राउंडर साबित होता है जो गेमिंग और डेली यूज़ दोनों के लिए संतुलित है.

ऑफ़र्स और EMI से और सस्ता सौदा

त्योहारी सेल में सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं बल्कि बैंक ऑफ़र्स और EMI प्लान्स भी बड़ी भूमिका निभाते हैं. अमेज़न और फ्लिपकार्ट अक्सर HDFC, ICICI और SBI जैसे बैंकों के साथ मिलकर इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं. सही कार्ड इस्तेमाल करने पर कीमत में और भी कमी आ सकती है. इसके अलावा, नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी कई बार बेहद काम का साबित होता है. छह या नौ महीने की ज़ीरो इंटरेस्ट EMI पर लैपटॉप खरीदने से आपकी जेब पर कम दबाव पड़ता है और कभी-कभी इसके साथ कैशबैक ऑफ़र भी मिल जाते हैं.

Published at : 23 Sep 2025 03:44 PM (IST)
Gaming Laptops TECH NEWS HINDI Flipkart Big Billion Days Sale 2025 Amazon Great Indian Festival Sale 2025
