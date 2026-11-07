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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGaN Charger: नॉर्मल चार्जर से कितना अलग है GaN चार्जर? जानें फोन के लिए कौन सा है बेस्ट

GaN Charger: नॉर्मल चार्जर से कितना अलग है GaN चार्जर? जानें फोन के लिए कौन सा है बेस्ट

GaN Charger: आजकल नार्मल चार्जर के अलावा GaN चार्जर का नाम खूब सुनने को मिलता है. लेकिन ज्यादातर लोग इसके और नॉर्मल चार्जर के बीच का फर्क नहीं जानते हैं. जानिए आपके फोन के लिए कौन सा बेस्ट है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 07 Nov 2026 08:16 PM (IST)
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GaN Charger: आजकल जब हम कोई नया स्मार्टफोन खरीदते हैं. तो ज्यादातर कंपनियां डिब्बे के अंदर चार्जर देना बंद कर चुकी हैं. ऐसे में जब आप बाजार या ऑनलाइन वेबसाइट पर अपने फोन के लिए एक नया फास्ट चार्जर ढूंढने निकलते हैं. तो वहां आपको नॉर्मल चार्जर के साथ-साथ GaN चार्जर का नाम भी देखने को मिलता है. अक्सर लोग यह नहीं समझ पाते कि आखिर इस नए चार्जर में ऐसा क्या खास है और यह हमारे घर में रखे पुराने चार्जर से कितना अलग है. 

कई लोग तो इसकी थोड़ी ज्यादा कीमत देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं यह सिर्फ पैसे ऐंठने का कोई नया मार्केटिंग पैंतरा तो नहीं है. लेकिन आपको बता दें चार्जिंग की दुनिया में यह एक नया अपग्रेड है. अगर आप अपने महंगे स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप की बैटरी को लंबे समय तक सेफ रखना चाहते हैं और सुपरफास्ट चार्जिंग का फायदा उठाना चाहते हैं. तो आपको GaN चार्जर के बारे में पता होना चाहिए.

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क्या है GaN टेक्नोलॉजी?

बहुत से लोगों को GaN चार्जर के और नार्मल चार्जर के बीच फर्क नहीं मालूम होता. घरों में जो नॉर्मल चार्जर होते हैं उनके अंदर बिजली को कंट्रोल करने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन अब फास्ट चार्जिंग के दौर में ज्यादा पावर सप्लाई करने पर सिलिकॉन बहुत जल्दी गर्म होने लगता है. इसी कमी को दूर करने के लिए GaN यानी गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी को लाया गया है. 

यह एक क्रिस्टल जैसा सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो सिलिकॉन के मुकाबले कई गुना ज्यादा वोल्टेज और करंट को आसानी से झेल सकता है. इसमें बिजली का फ्लो बेहद तेजी से होता है और एनर्जी की बर्बादी न के बराबर होती है. यही वजह है कि जहां नॉर्मल सिलिकॉन चार्जर को ठंडा रखने के लिए बड़े-बड़े पुर्जों और खाली जगह की जरूरत पड़ती है वहीं GaN चार्जर में यह काम बहुत छोटे से हिस्से में ही पूरा हो जाता है.


GaN Charger: नॉर्मल चार्जर से कितना अलग है GaN चार्जर? जानें फोन के लिए कौन सा है बेस्ट

क्या हैं इसके फायदे?

GaN चार्जर का सबसे बड़ा फायदा इसका कॉम्पैक्ट साइज है. चूंकि गैलियम नाइट्राइड के पुर्जों को एक-दूसरे के काफी करीब लगाया जा सकता है. इसलिए 65W या 100W का पावरफुल GaN चार्जर भी आपके पुराने 20W के नॉर्मल चार्जर जितना छोटा हो सकता है. यह वजन में हल्का होता है और आपकी जेब या बैग में आसानी से आ जाता है. 

नॉर्मल फास्ट चार्जर से फोन चार्ज करते समय एडेप्टर गर्म होने लगता है. जबकि GaN चार्जर में हीट बहुत कम पैदा होती है. ठंडा रहने की वजह से यह फोन की बैटरी को भी गर्म होने से बचाता है. इसके अलावा ज्यादातर GaN चार्जर में दो या तीन पोर्ट्स USB Type-C और Type-A मिलते हैं. यानी अगर आप कहीं सफर पर जा रहे हैं तो आपको फोन, स्मार्टवॉच, ईयरबड्स और लैपटॉप के लिए अलग-अलग चार्जर रखने की जरूरत नहीं है. 


GaN Charger: नॉर्मल चार्जर से कितना अलग है GaN चार्जर? जानें फोन के लिए कौन सा है बेस्ट

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आपके फोन के लिए कौन सा है बेस्ट?

आपके फोन के लिए दोनों में से कौन सा चार्जर सबसे सही रहेगा तो इसमें सेफ्टी के लिहाज से देखें तो GaN चार्जर नॉर्मल चार्जर के मुकाबले कहीं ज्यादा सेफ होते हैं. इनमें ओवर-वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट और टेम्परेचर कंट्रोल के लिए एडवांस चिप लगी होती है. जो अपने आप समझ जाती है कि आपके फोन को कितनी पावर की जरूरत है. अगर आप अपने 100W के GaN चार्जर से एक छोटा ब्लूटूथ ईयरफोन भी चार्ज करेंगे तो यह उतनी ही हल्की पावर देगा जितनी उसे चाहिए जिससे बैटरी खराब होने का डर बिल्कुल नहीं रहता. 

हालांकि कीमत की बात करें तो नॉर्मल चार्जर के मुकाबले GaN चार्जर थोड़े महंगे जरूर आते हैं. अगर आपके पास कोई बेसिक फोन है जो सिर्फ 15W या 18W चार्जिंग सपोर्ट करता है तो आपके लिए नॉर्मल चार्जर ही काफी है. लेकिन अगर आपके पास महंगा फोन है और आप लैपटॉप भी इस्तेमाल करते है  तो GaN चार्जर खरीदना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: Tankless Geyser: कैसे काम करता है टैंकलेस गीजर? जानें कितना फायदेमंद

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
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Published at : 07 Nov 2026 08:13 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS GaN Charger
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