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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीनए फोन में कितनी RAM जरूरी? समझें 8GB से 16GB तक पूरा हिसाब

नए फोन में कितनी RAM जरूरी? समझें 8GB से 16GB तक पूरा हिसाब

ज्यादा RAM होने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि फोन हर काम में तेज चलेगा. सामान्य इस्तेमाल, मल्टीटास्किंग, गेमिंग और AI फीचर्स के हिसाब से RAM की जरूरत अलग हो सकती है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 16 Sep 2026 12:31 PM (IST)
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  • भारी मल्टीटास्किंग/गेमिंग हेतु 12GB; 16GB RAM आमतौर पर अनावश्यक.

नया स्मार्टफोन खरीदते समय लोग कैमरा, प्रोसेसर और बैटरी के साथ अब RAM पर भी काफी ध्यान देते हैं. एक ही मॉडल में 8GB, 12GB और 16GB तक के ऑप्शन मिल जाते हैं, ऐसे में अक्सर समझ नहीं आता कि अपनी जरूरत के हिसाब से कितनी RAM वाला फोन लेना चाहिए. फोन में RAM का काम सिर्फ फोन की स्पीड बढ़ाना नहीं होता है.  Android फोन की RAM को ऐप्स और सिस्टम के बीच जरूरत के हिसाब से मैनेज करता है. जब ज्यादा मेमोरी की जरूरत होती है, तो सिस्टम बैकग्राउंड में चल रहे कुछ ऐप्स को बंद करके RAM खाली कर देता है. इसलिए सिर्फ ज्यादा RAM देखकर महंगा वेरिएंट लेना हमेशा जरूरी नहीं होता है, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि नए फोन में कितनी RAM जरूरी है. 

RAM आखिर फोन में करती क्या है?

RAM वह मेमोरी है, जहां उस समय चल रहे ऐप्स और जरूरी सिस्टम प्रोसेस का डेटा रहता है. जैसे आप Chrome इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर WhatsApp खोलते हैं और दोबारा Chrome पर लौटते हैं, तो पूरी RAM होने पर ऐप उसी स्थिति में जल्दी खुल सकता है. कम RAM होने पर बार-बार ऐप बदलने वाले यूजर्स को ऐप दोबारा लोड होने की परेशानी ज्यादा महसूस हो सकती है. 

नए फोन में कितनी RAM जरूरी है?

1. 8GB RAM - अगर फोन पर WhatsApp, Instagram, YouTube, Chrome, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग और कैमरा जैसे सामान्य ऐप्स चलते हैं, तो 8GB RAM एक प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकती है. सिर्फ RAM ज्यादा होने से हर काम अपने आप तेज नहीं हो जाता है,  प्रोसेसर, स्टोरेज की स्पीड और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी एक्सपीरियंस पर असर डालते हैं. 

2. 12GB RAM  - जो यूजर्स लगातार कई ऐप्स के बीच स्विच करते हैं, बड़े गेम खेलते हैं या फोटो-वीडियो एडिटिंग करते हैं, उनके लिए 12GB RAM ज्यादा हेडरूम दे सकती है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि 12GB फोन हर काम में 8GB से दोगुना तेज होगा. 

3. 16GB RAM -  ज्यादातर सामान्य यूजर्स के लिए 16GB RAM की जरूरत नहीं होती है. भारी मल्टीटास्किंग, गेमिंग या मेमोरी-इंटेंसिव काम करने वालों के लिए यह अतिरिक्त हेडरूम दे सकती है. 

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गेमिंग और AI के लिए कितनी RAM?

अगर आप कभी-कभी गेम खेलते हैं, तो 8GB RAM वाला अच्छा फोन आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बड़े गेम खेलने के साथ अगर आप दूसरी ऐप्स भी साथ में चलाते हैं, तो 12GB RAM ज्यादा यूजफुल हो सकती है, जबकि 16GB ज्यादातर यूजर्स के लिए जरूरत से ज्यादा है. RAM के साथ प्रोसेसर, स्टोरेज स्पीड और सॉफ्टवेयर अपडेट को भी जरूर देखना चाहिए. 
 
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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 16 Sep 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
Technology Phone Ram TECH NEWS HINDI
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