नए फोन में कितनी RAM जरूरी? समझें 8GB से 16GB तक पूरा हिसाब

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारी मल्टीटास्किंग/गेमिंग हेतु 12GB; 16GB RAM आमतौर पर अनावश्यक.

नया स्मार्टफोन खरीदते समय लोग कैमरा, प्रोसेसर और बैटरी के साथ अब RAM पर भी काफी ध्यान देते हैं. एक ही मॉडल में 8GB, 12GB और 16GB तक के ऑप्शन मिल जाते हैं, ऐसे में अक्सर समझ नहीं आता कि अपनी जरूरत के हिसाब से कितनी RAM वाला फोन लेना चाहिए. फोन में RAM का काम सिर्फ फोन की स्पीड बढ़ाना नहीं होता है. Android फोन की RAM को ऐप्स और सिस्टम के बीच जरूरत के हिसाब से मैनेज करता है. जब ज्यादा मेमोरी की जरूरत होती है, तो सिस्टम बैकग्राउंड में चल रहे कुछ ऐप्स को बंद करके RAM खाली कर देता है. इसलिए सिर्फ ज्यादा RAM देखकर महंगा वेरिएंट लेना हमेशा जरूरी नहीं होता है, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि नए फोन में कितनी RAM जरूरी है.

RAM आखिर फोन में करती क्या है?

RAM वह मेमोरी है, जहां उस समय चल रहे ऐप्स और जरूरी सिस्टम प्रोसेस का डेटा रहता है. जैसे आप Chrome इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर WhatsApp खोलते हैं और दोबारा Chrome पर लौटते हैं, तो पूरी RAM होने पर ऐप उसी स्थिति में जल्दी खुल सकता है. कम RAM होने पर बार-बार ऐप बदलने वाले यूजर्स को ऐप दोबारा लोड होने की परेशानी ज्यादा महसूस हो सकती है.

नए फोन में कितनी RAM जरूरी है?

1. 8GB RAM - अगर फोन पर WhatsApp, Instagram, YouTube, Chrome, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग और कैमरा जैसे सामान्य ऐप्स चलते हैं, तो 8GB RAM एक प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकती है. सिर्फ RAM ज्यादा होने से हर काम अपने आप तेज नहीं हो जाता है, प्रोसेसर, स्टोरेज की स्पीड और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी एक्सपीरियंस पर असर डालते हैं.

2. 12GB RAM - जो यूजर्स लगातार कई ऐप्स के बीच स्विच करते हैं, बड़े गेम खेलते हैं या फोटो-वीडियो एडिटिंग करते हैं, उनके लिए 12GB RAM ज्यादा हेडरूम दे सकती है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि 12GB फोन हर काम में 8GB से दोगुना तेज होगा.

3. 16GB RAM - ज्यादातर सामान्य यूजर्स के लिए 16GB RAM की जरूरत नहीं होती है. भारी मल्टीटास्किंग, गेमिंग या मेमोरी-इंटेंसिव काम करने वालों के लिए यह अतिरिक्त हेडरूम दे सकती है.

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गेमिंग और AI के लिए कितनी RAM?

अगर आप कभी-कभी गेम खेलते हैं, तो 8GB RAM वाला अच्छा फोन आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बड़े गेम खेलने के साथ अगर आप दूसरी ऐप्स भी साथ में चलाते हैं, तो 12GB RAM ज्यादा यूजफुल हो सकती है, जबकि 16GB ज्यादातर यूजर्स के लिए जरूरत से ज्यादा है. RAM के साथ प्रोसेसर, स्टोरेज स्पीड और सॉफ्टवेयर अपडेट को भी जरूर देखना चाहिए.



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