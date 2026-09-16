एक्सप्लोरर
वेस्टइंडीज टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, खूंखार गेंदबाज को मिली जगह
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने बुधवार (16 सितंबर) को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने बुधवार (16 सितंबर) को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है.
वेस्टइंडीज टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन [विकेटकीपर], संजू सैमसन [विकेटकीपर], तिलक वर्मा [वीसी], शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव.
अपडेट जारी है...
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
क्रिकेट
BCCI ने वेस्टइंडीज ODI सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, आकिब और नमन धीर को मिला मौका
क्रिकेट
भारतीय गेंदबाज के 500 विकेट पूरे, इंग्लैंड की धरती पर रचा इतिहास
क्रिकेट
कप्तानी से हटने के बाद रोहित शर्मा ने खेले हैं 15 वनडे, जानिए कैसा रहा रिकॉर्ड
क्रिकेट
टेस्ट, वनडे और टी20 में सबसे ज्यादा मेडन ओवर, भारतीय गेंदबाज भी लिस्ट में
Advertisement
क्रिकेट
6 Photos
कब शुरू होगा क्रिकेट एशिया कप का अगला संस्करण, फॉर्मेट, वेन्यू से लेकर टीमों की लिस्ट; देखें पूरी जानकारी
Advertisement