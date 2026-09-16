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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवेस्टइंडीज टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, खूंखार गेंदबाज को मिली जगह 

वेस्टइंडीज टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, खूंखार गेंदबाज को मिली जगह 

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने बुधवार (16 सितंबर) को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है. 

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 16 Sep 2026 08:41 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने बुधवार (16 सितंबर) को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है. 

वेस्टइंडीज टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड 

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन [विकेटकीपर], संजू सैमसन [विकेटकीपर], तिलक वर्मा [वीसी], शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव.

 

अपडेट जारी है...

Published at : 16 Sep 2026 08:41 PM (IST)
Tags :
India Squad India Vs West Indies SHREYAS IYER
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