हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAirtel ने नए प्लान ने उड़ा दी Jio की नींद! महज इतने रुपये में पूरे साल मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और 30GB डेटा, जानिए बेनिफिट्स

Airtel New Plan: भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए लगातार नए और किफायती प्लान पेश कर रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 09 Jan 2026 07:54 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Airtel New Plan: भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए लगातार नए और किफायती प्लान पेश कर रही है. देश में करीब 39 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के साथ कंपनी का फोकस ऐसे रिचार्ज पर है जो लंबे समय तक सुविधा दें और बार-बार रिचार्ज कराने की झंझट से बचाएं. इसी कड़ी में एयरटेल ने एक ऐसा प्लान उतारा है जो कम कीमत में पूरे एक साल तक सिम को एक्टिव रखता है.

सालभर सिम एक्टिव रखने वाला किफायती विकल्प

यह प्लान खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी माना जा रहा है जिन्हें ज्यादा डेटा नहीं बल्कि कॉलिंग की जरूरत होती है. सीनियर सिटिज़न्स, माता-पिता, या फिर सेकेंडरी और बैकअप सिम रखने वाले यूजर्स के लिए यह एक आसान और सस्ता समाधान है. इस रिचार्ज का मकसद साफ है कम खर्च में नंबर को पूरे साल चालू रखना.

Airtel का 2,249 रुपये वाला प्रीपेड प्लान क्या देता है

एयरटेल का यह 2,249 रुपये का प्रीपेड रिचार्ज 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. रिचार्ज की तारीख से पूरे एक साल तक यूजर किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकता है. अगर आपका मोबाइल इस्तेमाल ज्यादा बातचीत के लिए होता है और इंटरनेट का उपयोग सीमित है तो यह प्लान काफी समझदारी भरा विकल्प बन जाता है.

डेटा और SMS की सुविधा कितनी मिलेगी

इस प्लान में रोजाना डेटा देने के बजाय कुल 30GB इंटरनेट दिया जाता है जिसे यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से पूरे साल में कभी भी इस्तेमाल कर सकता है. इसमें कोई डेली लिमिट नहीं है इसलिए WhatsApp, जरूरी सर्च या इमरजेंसी कामों के लिए डेटा को संभालकर खर्च किया जा सकता है. इसके अलावा, 3,600 मुफ्त SMS भी मिलते हैं जो बैंक अलर्ट, OTP और जरूरी मैसेज के लिए पर्याप्त हैं.

कॉलिंग पसंद करने वालों के लिए क्यों है सही

अगर आपका फोन इस्तेमाल मुख्य रूप से कॉलिंग के लिए होता है और डेटा के लिए आप ज्यादातर Wi-Fi पर निर्भर रहते हैं तो यह प्लान आपके लिए फिट बैठता है. सीमित लेकिन फ्लेक्सिबल डेटा होने की वजह से जरूरी काम आसानी से पूरे हो जाते हैं और डेटा जल्दी खत्म होने की चिंता भी नहीं रहती.

बोनस में मिल रहा AI सब्सक्रिप्शन

इस प्लान के साथ एयरटेल एक अतिरिक्त फायदा भी दे रहा है. यूजर्स को 12 महीने का Perplexity Pro AI सब्सक्रिप्शन मिलता है जिसकी कीमत करीब ₹17,000 बताई जा रही है. यह AI टूल एडवांस सर्च, रिसर्च और प्रोडक्टिविटी से जुड़े कामों में मदद करता है जिससे रिचार्ज की वैल्यू और बढ़ जाती है.

कम डेटा, ज्यादा कॉलिंग वालों के लिए स्मार्ट चॉइस

एयरटेल का 2,249 रुपये वाला यह प्रीपेड प्लान उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो लंबे समय तक सिम एक्टिव रखना चाहते हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा चाहते हैं और हर महीने रिचार्ज कराने से बचना चाहते हैं. ऊपर से AI सब्सक्रिप्शन का फायदा इसे और आकर्षक बना देता है. कम डेटा यूज करने वालों के लिए यह प्लान वाकई पैसे वसूल साबित हो सकता है.

Jio का साल भर वाला रिचार्ज प्लान

जियो के पास 3,999 और 3,599 रुपये वाले दो एनुअल प्लान हैं. 3,999 वाले की बात करें तो अनलिमिटेड 5G + रोजाना 2.5GB डेटा, रोजाना 100 SMS, अनलिमिटेड कॉलिंग और 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इसके साथ फैनकोड, जियोहॉटस्टार का तीन महीने का सब्सक्रिप्शन और 18 महीनों के लिए गूगल जेमिनी प्रो का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जा रहा है. 3,599 वाले प्लान में फैनकोड सब्सक्रिप्शन को छोड़कर सारे बेनेफिट सेम ही हैं.

Published at : 09 Jan 2026 07:54 AM (IST)
