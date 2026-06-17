धमाका करने के मूड में ऐप्पल, नए लुक वाले आईफोन के साथ लॉन्च करेगी कैमरे वाले एयरपॉड्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऐप्पल ने कैमरे वाले AI-आधारित एयरपॉड्स लॉन्च करने की योजना बनाई।

कैमरा सिरी को आसपास की जानकारी देगा, सटीक जवाब देगा।

इससे यूज़र को सटीक नेविगेशन और वस्तु जानकारी मिलेगी।

iOS 28 के साथ टेस्टिंग जारी, AI चुनौतियों के कारण विलंब।

Airpods With Camera: 2027 में आईफोन के सफर को 20 साल पूरे हो जाएंगे. इस मौके को खास बनाने के लिए ऐप्पल धमाकेदार तैयारी में लगी हुई है. जानकारी मिल रही है कि अगले साल सितंबर में ऐप्पल कैमरे वाले एयरपॉड्स लॉन्च करेगी. इन एयरपॉड्स को अब तक के सबसे हटकर लुक में आने वाले आईफोन 20 और सेकंड जनरेशन फोल्डेबल आईफोन के साथ बाजार में उतारा जाएगा. नए एयरपॉड्स एआई पर बेस्ड कंपनी का पहला डिवाइस होने जा रहे हैं और इसके सहारे ऐप्पल एआई डिवाइस मार्केट में अपनी जगह मजबूत करना चाहती है.

कैमरे वाले एयरपॉड्स कैसे काम करेंगे?

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि एयरपॉड्स के स्टेम में कैमरा लगाया जाएगा. यह कैमरा यूजर के आसपास की विजुअल इंफोर्मेशन जुटाकर सिरी को बताएगा. फिर जब यूजर सिरी से कोई सवाल पूछेगा तो वह कॉन्टैक्स्ट के साथ उसका जवाब दे पाएगा. इसमें यूजर को सटीक नेविगेशन गाइड और अपने आसपास की चीजों के बारे में डिटेल्ड जानकारी मिल पाएगी. ऐप्पल पहले ही अपने विजुअल इंटेलीजेंस फीचर में इस तरह का कॉन्सेप्ट दे रही है. इसमें यूजर कोई भी इमेज अपलोड कर उसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं. अब इस कैपेबिलिटी को एयरपॉड्स में इंटीग्रेट करने पर काम जारी है.

iOS 28 के साथ की जा रही है टेस्टिंग

बतौर रिपोर्ट, ऐप्पल कैमरा वाले एयरपॉड्स को iOS 28 अपडेट के साथ टेस्ट कर रही है. भले ही ऐप्पल ने अभी तक iOS 27 अपडेट को पब्लिक के लिए रिलीज नहीं किया है, लेकिन इंटरनली iOS 28 अपडेट पर भी काम चल रहा है. बताया जा रहा है कि कंपनी अपकमिंग एआई डिवाइसेस को एक साथ डेवलप कर रही है. इनकी लॉन्चिंग को थोड़ा आगे-पीछे किया जा सकता है.

आगे क्यों खिसकाई गई लॉन्चिंग?

पहले सामने आईं रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ऐप्पल इसी साल कैमरे वाले एयरपॉड्स उतार सकती है, लेकिन अब इसकी लॉन्चिंग को आगे खिसका दिया है. एआई फीचर्स को लेकर आ रही चुनौतियों और विजुअल इंटेलीजेंस का डिटेक्शन सिस्टम बेहतर बनाने के लिए जरूरी समय को देखते हुए अब इसे एक साल बाद लॉन्च करने की तैयारी चल रही है. एयरपॉड्स के साथ-साथ ऐप्पल अपने पहले स्मार्ट ग्लासेस पर भी काम कर रही है. इन्हें भी सितंबर, 2027 तक लॉन्च करने के कयास हैं. अगर दोनों को साथ लॉन्च किया जाता है तो एआई पावर्ड वीयरेबल डिवाइसेस का इकोसिस्टम तैयार करने में ऐप्पल की मदद कर सकते हैं.

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