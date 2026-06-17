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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGalaxy S26 Ultra पर अब तक की सबसे बड़ी छूट, जल्दी खरीदकर बचाएं हजारों रुपये

Galaxy S26 Ultra पर अब तक की सबसे बड़ी छूट, जल्दी खरीदकर बचाएं हजारों रुपये

Galaxy S26 Ultra Discount: सैमसंग के धाकड़ फोन Galaxy S26 Ultra पर अब तक की सबसे बड़ी छूट आ गई है. फ्लिपकार्ट से यह फोन 29,000 रुपये से ज्यादा की छूट के साथ खरीदा जा सकता है.

Reported By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 17 Jun 2026 10:49 AM (IST)
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  • गैलेक्सी S26 अल्ट्रा पर अब तक की सबसे बड़ी छूट।
  • फ्लिपकार्ट पर ₹29,000 से अधिक की बंपर बचत उपलब्ध।
  • दमदार कैमरा, प्राइवेसी डिस्प्ले और 5000mAh बैटरी इसमें है।
  • बैंक ऑफर सहित यह फोन ₹1,11,000 से कम में मिलेगा।

Galaxy S26 Ultra Discount: सैमसंग के लेटेस्ट फ्लैगशिप मॉडल Galaxy S26 Ultra पर बंपर बचत का मौका आ गया है. इसी साल फरवरी में लॉन्च हुआ यह फोन अब तक की सबसे बड़ी छूट के साथ अवेलेबल है. अगर आप ज्यादा कीमत के कारण अभी तक इस फोन को खरीदने का फैसला टालते आए हैं तो अब हजारों की बचत कर इस फोन को खरीद सकते हैं. इस फोन में आपको दमदार कैमरा सेटअप, प्रीमियम लुक और प्राइवेसी डिस्प्ले मिलता है, जो इसे बाकी स्मार्टफोन्स से अलग बनाता है. आइए डील के साथ-साथ इस फोन के फीचर्स भी जान लेते हैं.

फीचर लोडेड फोन है Galaxy S26 Ultra

सैमसंग के इस सबसे धाकड़ फोन की बात करें तो इसे 6.9 इंच के QHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर लगा है. सैमसंग का कहना है कि परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए इस प्रोसेसर को क्वालकॉम के साथ मिलकर खासतौर पर ऑप्टिमाइज किया गया है. फोन के रियर में 200MP+50MP+50MP+10MP का क्वॉड कैमरा सेटअप और फ्रंट में 12MP कैमरा मिलता है. 5,000mAh की बैटरी पैक वाले इस फोन में कई दमदार एआई फीचर्स है. इसका प्राइवेसी डिस्प्ले इसे और खास बनाता है. एक यूजर के अलावा उसके आस-पास बैठे लोगों के लिए स्क्रीन को डार्क कर देता है, जिससे यह पता नहीं चल पाता कि यूजर फोन में क्या देख या कर रहा है.

फ्लिपकार्ट पर आ गई सबसे बड़ी छूट

Galaxy S26 Ultra के 12GB+256GB वेरिएंट को भारत में 1,39,999 रुपये में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट पर यह अब तक की सबसे बड़ी छूट के साथ लिस्टेड है. फ्लिपकार्ट पर इस फोन का ब्लैक कलर वेरिएंट सिर्फ 1,14,950 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा 4,000 रुपये के बैंक ऑफर भी मिल रहे हैं. इन सबको मिलाकर यह छूट 29,000 रुपये से ज्यादा हो जाती है और आप यह फोन 1,11,0000 रुपये से भी कम में खरीद पाएंगे.

Google Pixel 10 पर भी मिल रहा बचत का मौका

Galaxy S26 Ultra के अलावा इस समय गूगल के धाकड़ फोन Pixel 10 पर पर भी डिस्काउंट का फायदा उठाया जा सकता है. पिछले साल लॉन्च हुआ गूगल पिक्सल 10 इस समय भारी छूट के साथ अवेलेबल है. 79,999 रुपये कीमत पर लॉन्च हुआ यह फोन फिलहाल अमेजन पर 64,400 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा लगभग 5,000 रुपये का कैशबैक और बैंक ऑफर भी मिल रहा है. ऑफर का फायदा उठाकर यह फोन 60,000 रुपये से कम में आप अपना बना सकते हैं.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 17 Jun 2026 10:49 AM (IST)
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