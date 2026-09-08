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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइस बार Apple का सबसे बड़ा सरप्राइज, iPhone 18 क्यों नहीं आएगा?

इस बार Apple का सबसे बड़ा सरप्राइज, iPhone 18 क्यों नहीं आएगा?

Apple इस बार बड़ा बदलाव करने जा रहा है. सितंबर इवेंट में iPhone 18 की जगह Pro मॉडल और फोल्डेबल iPhone पर फोकस हो सकता है. जानिए इसकी वजह और पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 08 Sep 2026 10:53 AM (IST)
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Apple इस साल iPhone लॉन्च को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है. कंपनी की पुरानी प्लानिंग के मुताबिक हर साल सितंबर में नए iPhone के स्टैंडर्ड और Pro मॉडल एक साथ लॉन्च होते थे लेकिन 2026 में ऐसा नहीं होने वाला है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्टैंडर्ड iPhone 18 को इस साल लॉन्च नहीं किया जाएगा और इसके लिए यूजर्स को 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है.

सितंबर में कौन से iPhone होंगे लॉन्च?

MacRumors की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर 2026 में Apple अपने प्रीमियम मॉडल्स पर फोकस करेगी. इस दौरान iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और कंपनी का पहला फोल्डेबल iPhone पेश किए जाने की उम्मीद है.

Apple का इवेंट 9 सितंबर को निर्धारित है. यानी इस बार सितंबर में नया बेस मॉडल iPhone खरीदने का ऑप्शन यूजर्स के पास नहीं होगा. कंपनी पहली बार अपनी iPhone सीरीज के लॉन्च को दो हिस्सों में बांट रही है.

iPhone 18 के लिए करना होगा इंतजार

रिपोर्ट्स के अनुसार, नॉर्मल iPhone 18 को 2027 में लॉन्च किया जा सकता है. इसके साथ iPhone 18e और अगली पीढ़ी का iPhone Air भी आने की उम्मीद है. इसके अलावा माना जा रहा है कि Apple का ये बदलाव पिछले कई सालों से चली आ रही सितंबर लॉन्च प्लानिंग से बिल्कुल अलग होगा. इसका मतलब है कि जो यूजर्स कम कीमत वाले नए iPhone का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें कुछ और महीनों तक इंतजार करना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: A20 Pro चिप से कितनी तेज होगी नई iPhone 18 Pro सीरीज? यूजर्स को क्या होगा फायदा

Apple ने क्यों बदली लॉन्च रणनीति?

आपको बता दें कि इस बदलाव के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं. सबसे बड़ी वजह Apple का अपने प्रीमियम iPhone मॉडल्स और नए फोल्डेबल डिवाइस को ज्यादा प्राथमिकता देना हो सकती है. कंपनी के लिए पहला फोल्डेबल iPhone एक बेहद जरूरी प्रोडक्ट माना जा रहा है. इसे Pro मॉडल्स के साथ लॉन्च करने से Apple अपने सबसे महंगे और नए डिवाइस पर ज्यादा फोकस कर सकती है.

इसके अलावा, सप्लाई चेन से जुड़ी रिपोर्ट्स में भी अलग-अलग समय पर iPhone 18 सीरीज के दो लेवल में लॉन्च होने के संकेत मिले हैं.

iPhone 18 में मिल सकते हैं बड़े अपग्रेड

भले ही स्टैंडर्ड iPhone 18 अगले साल आएगा लेकिन इसके फीचर्स को लेकर अभी से कई चर्चाएं हैं. रिपोर्ट्स में 2nm प्रोसेस पर बेस्ड A20 चिप, ज्यादा RAM और नए C2 मॉडेम जैसी चीजों का दावा किया गया है. छोटे Dynamic Island की भी चर्चा है. हालांकि, इन फीचर्स की ऑफिशियल पुष्टि Apple ने अभी नहीं की है.

ग्राहकों के लिए क्या बदलेगा?

Apple की नई रणनीति का सीधा असर उन यूजर्स पर पड़ेगा जो हर साल सितंबर में नया बेस iPhone खरीदने की योजना बनाते हैं. 2026 में ऐसे खरीदारों को या तो मौजूदा मॉडल चुनना होगा या फिर 2027 में आने वाले iPhone 18 का इंतजार करना होगा.

वहीं, प्रीमियम सेगमेंट के ग्राहकों के लिए सितंबर 2026 काफी खास हो सकता है क्योंकि iPhone 18 Pro सीरीज के साथ Apple का पहला फोल्डेबल iPhone भी लोगों को देखने को मिल सकता है.

यह भी पढ़ें:

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 08 Sep 2026 10:53 AM (IST)
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