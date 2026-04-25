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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीCooler Tips: इस गर्मी कूलर में लगवाएं ये सस्ता डिवाइस, बड़ा खर्चा बचा देगा

Cooler Tips: इस गर्मी कूलर में लगवाएं ये सस्ता डिवाइस, बड़ा खर्चा बचा देगा

Air Cooler Tips: अगर आपको रात में कूलर में पानी खत्म होने पर पंप बंद करने के लिए उठना पड़ता है तो आप ड्राई रन प्रोटेक्टर लगवा सकते हैं. यह डिवाइस सस्ता होता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 25 Apr 2026 07:23 AM (IST)
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  • ड्राई रन प्रोटेक्टर कूलर पंप को जलने से बचाता है।
  • यह सेंसर पानी का स्तर कम होने पर पंप बंद करता है।
  • डिवाइस की कीमत लगभग ₹300 है, जो बड़ा खर्च बचाता है।
  • ग्राउंड फ्लोर पर कमरे में, ऊपरी मंजिल पर बाहर रखें।

Air Cooler Tips: तपती गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और अब लोगों ने कूलर यूज करना शुरू कर दिया है. कूलर को लगातार पानी की जरूरत रहती है. अगर कूलर के टैंक में पानी खत्म हो जाए और पंप चलता रहे तो यह जल सकता है. रात को सोते समय इस पर नजर रखना मुश्किल होता है. अगर यह बिना पानी के चलता रहेगा तो इसके खराब होने का डर है. इस पर नजर रखने के लिए आप एक सस्ते डिवाइस का यूज कर सकते हैं. ड्राई रन प्रोटेक्टर नाम से आने वाला यह डिवाइस पंप जलने का खतरा टाल देता है, जिससे आपका बड़ा खर्चा बच जाएगा. आइए जानते हैं कि यह कैसे काम करता है.

कैसे काम करता है ड्राई रन प्रोटेक्टर?

रिपोर्ट के अनुसार, इस डिवाइस में एक सेंसर और एक कंट्रोलर लगा होता है. सेंसर लगातार कूलर के टैंक में पानी के लेवल को मापता रहता है. जैसे ही इसे लगेगा कि पानी एक स्तर से कम हो गया है तो यह कंट्रोल के पास सिग्नल भेज देगा. सिग्नल मिलते ही कंट्रोलर पंप तक जाने वाली बिजली सप्लाई को कट कर देगा. इससे टैंक में पानी कम होने पर पंप अपने आप बंद हो जाएगा. इस तरह पानी खत्म होने के बाद भी लगातार चलकर पंप के जलने का खतरा नहीं रहेगा. 

कितनी आएगी लागत?

इस डिवाइस की खास बात यह है कि इसके लिए आपको ज्यादा पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है. यह 300 रुपये तक आसानी से मिल जाएगा. अगर आप इसे खुद इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन चार्ज भी बचा सकते हैं. इस तरह देखा जाए तो लगभग 300 रुपये में आपको ऐसा डिवाइस मिल रहा है, जो पंप को रिप्लेस कराने का खर्चा बचा देगा. 

कहां रखने से ज्यादा ठंडी हवा देगा कूलर?

आपके फ्लोर के हिसाब से कूलर की प्लेसमेंट बहुत जरूरी है. अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं तो कूलर को कमरे के अंदर रख सकते हैं. ग्राउंड फ्लोर पर टेंपरेचर कम होता है, इसलिए यह आसानी से ठंडी हवा देगा. वहीं अगर आप ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं तो आपको कूलर कमरे के बाहर दरवाजे या खिड़की के पास रखना चाहिए. इससे यह बाहर की हवा को खींचकर ठंडा कर देगा. अगर आप ऊपर के कमरों में रखकर कूलर यूज करेंगे तो यह ठंडी हवा नहीं दे पाएगा और कमरे में उमस भी हो सकती है.

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Published at : 25 Apr 2026 07:23 AM (IST)
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