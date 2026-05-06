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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या सच में AI आपकी नौकरी छीन लेगा? बढ़ते डर के पीछे छुपी सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे आप

क्या सच में AI आपकी नौकरी छीन लेगा? बढ़ते डर के पीछे छुपी सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे आप

Artificial Intelligence: रिपोर्ट में बताया गया है कि आज जो कई नौकरियां मौजूद हैं वे पहले कभी थीं ही नहीं, लगभग 60% नौकरियां 1940 के समय मौजूद नहीं थीं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 06 May 2026 06:12 PM (IST)
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  • AI को समझें, नई स्किल्स से बढ़ेंगे नए अवसर।

Artificial Intelligence: आज के दौर में Artificial Intelligence यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से हर क्षेत्र में फैल रहा है. इसी के साथ एक बड़ा सवाल भी लोगों के मन में उठ रहा है क्या AI हमारी नौकरियां खत्म कर देगा? कई एक्सपर्ट्स इसे लेकर चेतावनी दे चुके हैं लेकिन हाल ही में Bank of America की एक रिपोर्ट इस डर को थोड़ा अलग नजरिए से समझने की सलाह देती है.

रिपोर्ट क्या कहती है?

बैंक की रिसर्च के मुताबिक AI आने वाले समय में जॉब मार्केट को जरूर बदलने वाला है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी तरह से नौकरियां खत्म हो जाएंगी. पिछले करीब 85 सालों के डेटा से पता चलता है कि हर बार नई तकनीक आने पर काम करने का तरीका बदला है लेकिन रोजगार खत्म नहीं हुआ. बल्कि समय के साथ नए-नए जॉब रोल्स पैदा हुए हैं.

समय के साथ बदलती नौकरियां

रिपोर्ट में बताया गया है कि आज जो कई नौकरियां मौजूद हैं वे पहले कभी थीं ही नहीं, लगभग 60% नौकरियां 1940 के समय मौजूद नहीं थीं. डेटा साइंटिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर और क्लाउड डेवलपर जैसे रोल्स पिछले 20 सालों में ही सामने आए हैं. इसके अलावा, पहले जहां बड़ी आबादी खेती पर निर्भर थी, अब यह संख्या काफी कम हो चुकी है. इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी बदलाव लाती है लेकिन साथ ही नए मौके भी बनाती है.

AI से कितना खतरा है?

रिपोर्ट यह भी बताती है कि दुनिया भर में लगभग 84 करोड़ नौकरियां AI के प्रभाव में आ सकती हैं. करीब 33% जॉब्स ऐसे हैं जहां AI का असर ज्यादा हो सकता है. लगभग 13% कामों में AI इंसानों का सहयोगी बनकर काम करेगा. सिर्फ करीब 2.3% नौकरियां ऐसी हैं, जहां AI पूरी तरह जगह ले सकता है यानी खतरा पूरी तरह खत्म होने वाला नहीं है लेकिन उतना बड़ा भी नहीं जितना अक्सर बताया जाता है.

AI दुश्मन नहीं साथी भी हो सकता है

AI को सिर्फ नौकरी छीनने वाली तकनीक के रूप में देखना सही नहीं होगा. कई मामलों में यह इंसानों के काम को आसान और तेज बनाता है. जैसे-जैसे AI का इस्तेमाल बढ़ेगा, वैसे-वैसे लोगों को नई स्किल्स सीखने की जरूरत भी बढ़ेगी. जो लोग समय के साथ खुद को अपडेट करेंगे उनके लिए मौके भी बढ़ेंगे. AI से डरने के बजाय उसे समझना ज्यादा जरूरी है. यह टेक्नोलॉजी जॉब मार्केट को जरूर बदल रही है लेकिन इतिहास बताता है कि हर बदलाव के साथ नए अवसर भी पैदा होते हैं.

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Published at : 06 May 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS HINDI
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