AI ही करेगा दुनिया पर राज! लेकिन एक शर्त पर, Elon Musk की इस भविष्यवाणी ने कर दिया सबको हैरान

Elon Musk on AI: टेस्ला के सीईओ Elon Musk एक बार फिर चर्चा में हैं. हाल ही में कंपनी के शेयरहोल्डर्स ने उन्हें करीब 1 ट्रिलियन डॉलर का मुआवजा पैकेज मंज़ूर किया है. इसी बीच उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मस्क ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पूरी दुनिया पर राज करेगा.

अगर AI इंसानों से ज़्यादा बुद्धिमान हुआ तो वही करेगा शासन

SpaceX के फाउंडर एलन मस्क ने कहा कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानव बुद्धि से कई गुना आगे निकल गया तो दुनिया पर इंसानों की नहीं, बल्कि मशीनों की हुकूमत होगी. उन्होंने ये बात तब कही जब उनसे पूछा गया कि अगर भविष्य में संसाधनों की कमी खत्म हो जाए तो क्या धन और शक्ति की भूमिका भी खत्म हो जाएगी? इस पर मस्क ने कहा, “लंबे समय में इंसान नहीं, बल्कि AI ही ज़िम्मेदारी संभालेगा.”

मस्क ने यह भी कहा कि अगर AI की बुद्धि इंसानों के संयुक्त ज्ञान से भी अधिक हो गई तो यह कल्पना करना मुश्किल होगा कि इंसान अब भी नियंत्रण में रहेंगे. इसलिए ज़रूरी है कि AI को ‘फ्रेंडली’ यानी इंसान के हित में बनाया जाए.

पहले भी दी थी चेतावनी

यह पहली बार नहीं है जब एलन मस्क ने ऐसी भविष्यवाणी की हो. सितंबर में उन्होंने कहा था कि AI अगले साल तक किसी भी इंसान से ज़्यादा बुद्धिमान बन सकता है और साल 2030 तक यह पूरी मानव जाति से अधिक समझदार हो जाएगा. उन्होंने यह बात “All-In” पॉडकास्ट में कही थी. मस्क का मानना है कि जैसे-जैसे AI का विकास तेज़ी से बढ़ रहा है, समाज को इसके तकनीकी, सामाजिक और नैतिक प्रभावों पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए.

AI और रोबोट लेंगे इंसानों की जगह

कुछ दिन पहले, X (पूर्व में Twitter) पर एक यूज़र ने दावा किया था कि Amazon 2027 तक अपने 1.6 लाख कर्मचारियों को AI और रोबोट्स से रिप्लेस करने की योजना बना रहा है. इस पर मस्क ने जवाब दिया, “AI और रोबोट्स सभी नौकरियों की जगह ले लेंगे. काम करना वैकल्पिक होगा जैसे कोई अपनी सब्ज़ियां खुद उगाना पसंद करता है बजाय दुकान से खरीदने के.”

अब तक का सबसे बड़ा वेतन पैकेज

टेस्ला के शेयरहोल्डर्स ने 75% से अधिक वोटों के साथ एलन मस्क के इतिहास के सबसे बड़े पे पैकेज को मंज़ूरी दी. आने वाले वर्षों में वे Tesla में अपनी हिस्सेदारी 25% या उससे ज़्यादा तक बढ़ा सकते हैं. वर्तमान में वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और संभवतः पहले ट्रिलियनेयर बनने की राह पर हैं.

