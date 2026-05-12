आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले के बाद अब नया विवाद सामने आया है. आरसीबी के विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड पर आईपीएल की आचार संहिता का उल्लंघन करने के कारण जुर्माना लगाया गया है. मैच के दौरान किए गए एक आपत्तिजनक इशारे ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया. इस मुकाबले के बाद पहले आरसीबी के हेड कोच एंडी फ्लावर पर कार्रवाई हुई थी और अब टिम डेविड भी आईपीएल के अनुशासनात्मक एक्शन की चपेट में आ गए हैं.

सेलिब्रेशन के दौरान किया था आपत्तिजनक इशारा

मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में टिम डेविड ने डगआउट से जश्न मनाते समय बीच वाली उंगली दिखाने का इशारा किया था. कैमरे में कैद हुई इस हरकत के बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज हो गई थी. आईपीएल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए टिम डेविड को दोषी पाया. लीग की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि खिलाड़ी ने आईपीएल आचार संहिता के लेवल-1 नियम का उल्लंघन किया है.

मैच फीस काटी गई, मिले दो डिमेरिट पॉइंट

आईपीएल प्रशासन ने टिम डेविड की मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माने के रूप में काट लिया है. इसके अलावा उन्हें दो डिमेरिट पॉइंट भी दिए गए हैं.

बयान के अनुसार, डेविड को आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुच्छेद 2.6 के तहत दोषी पाया गया. यह नियम अश्लील, अपमानजनक या अनुचित इशारों से संबंधित है. मैच रेफरी अमित शर्मा ने उन पर यह कार्रवाई की.

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टिम डेविड ने स्वीकार की अपनी गलती

रिपोर्ट के मुताबिक टिम डेविड ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है. उन्होंने मैच रेफरी द्वारा दी गई सजा को मानते हुए किसी भी तरह की अपील नहीं की. आईपीएल नियमों के अनुसार लेवल-1 उल्लंघन में मैच रेफरी का फैसला अंतिम माना जाता है.

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आखिरी गेंद तक चला रोमांचक मुकाबला

मैच की बात करें तो आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को बेहद करीबी मुकाबले में 2 विकेट से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 7 विकेट पर 166 रन बनाए. तिलक वर्मा ने 57 रन और नमन धीर ने 47 रनों की अहम पारी खेली. लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी ने आखिरी गेंद पर जीत हासिल की. क्रुणाल पांड्या ने 73 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. हालांकि टिम डेविड बल्ले से कोई खास योगदान नहीं दे सके और पहली ही गेंद पर आउट हो गए.