Kerala Elections Results 2026: केरल विधानसभा चुनावों के परिणामों में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है. मुस्लिम लीग ने उत्तरी केरल, विशेष रूप से मलप्पुरम और कासरगोड जिलों में अपनी पकड़ को न केवल मजबूत रखा है, बल्कि कई सीटों पर भारी अंतर से जीत भी दर्ज की है.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, मुस्लिम लीग के दिग्गजों ने अपने प्रतिद्वंदियों को बड़े अंतर से मात दी है. मलप्पुरम सीट से पीके कुन्हालीकुट्टी ने सबसे ज्यादा 1 लाख 31 हजार 632 वोट हासिल कर 85 हजार 327 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है, जो पार्टी की लोकप्रियता का प्रमाण है. बड़ी बात यह है कि कुन्हालीकुट्टी ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार को ही हराया है.

इसी तरह मंजेरी सीट से एडवोकेट एम रहमतुल्लाह ने 57 हजार 887 वोटों के अंतर से शानदार जीत हासिल की. रहमतुल्लाह को 1 लाख 13 हजार 622 वोट मिले थे.

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कड़े मुकाबले और नए चेहरे

जहां कुछ सीटों पर जीत का अंतर बहुत बड़ा रहा, वहीं कुछ विधानसभा क्षेत्रों में कड़ा मुकाबला देखने को मिला. तिरूर और तानुर जैसी सीटों पर क्रमशः कुरुक्कोली मोइदीन और पीके नवास ने अपनी पकड़ बनाए रखी. मोइदीन को 1 लाख 6 हजार 108 वोट मिलीं, वहीं नवास को 91 हजार 992 वोट मिलीं. कुट्टियाडी में परक्कल अब्दुल्ला ने 10 हजार 922 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर पार्टी की स्थिति मजबूत की.

युवा और अनुभवी नेतृत्व का संगम

पार्टी की इस सूची में अनुभवी नेताओं के साथ-साथ एडवोकेट फातिमा ताहिलिया (पेराम्बरा) और पीके फिरोज (कोडुवल्ली) जैसे युवा चेहरों की जीत यह दर्शाती है कि मुस्लिम लीग नए नेतृत्व को तैयार करने में सफल रही है. फातिमा ताहिलिया ने पेराम्बरा में 5087 वोटों के अंतर से जीत हासिल की, जबकि पीके फिरोज ने कोडुवल्ली में 3668 वोटों से जीत दर्ज की.

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क्षेत्रीय प्रभाव

कासरगोड, कोंडोटी, और एर्नाड जैसी सीटों पर भी पार्टी का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा. मंजेस्वरम में एकेएम अशरफ ने करीब 3000 वोटों से जीत हासिल कर सीमावर्ती इलाके में अपनी पकड़ साबित की. कुल मिलाकर, यह डेटा इंगित करता है कि मुस्लिम लीग केरल की राजनीति में एक निर्णायक शक्ति बनी हुई है और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उसका संगठनात्मक ढांचा बेहद सक्रिय है.