मुंबई इंडियंस के गेंदबाज रघु शर्मा ने सोमवार को अपना पहला IPL विकेट लिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली. इस पर 'राधे-राधे, जय श्री राम' के साथ मुंबई इंडियंस के लिए धन्यवाद लिखा था, जिन्होंने उन्हें मौका दिया. रघु को MI ने पिछले साल 30 लाख रुपये में खरीदा था, इस साल फ्रेंचाइजी ने रघु को रिटेन किया. मैच के बाद रघु ने IPL के साथ इंटरव्यू में बताया कि कभी उनका वजन 102 किलोग्राम था. उनके पिता ने भी उन्हें कह दिया था कि मोटापे की वजह से तुम नहीं कर पाओगे. लेकिन मेहनत और संघर्ष से उन्होंने क्रिकेट खेलना जारी रखा और आज IPL में खेल रहे हैं.

रघु शर्मा ने कहा, "2011 के आस पास की बात बताता हूं. हमारे परिवार में सभी डॉक्टर्स, इंजीनियर थे. तो मैं भी इंजीनियर था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. लेकिन जैसा मेरा बैकग्राउंड था, मैं फिट नहीं था. मैं करीब 102 किलोग्राम का था." उन्होंने बताया कि उन्होंने एमएस धोनी सर को देखकर संकल्प लिया. मेहनत की.

उन्होंने आगे बताया, "मेरे पिता ने भी मुझसे कहा था कि, तुम्हारे मोटापे की वजह से तुम नहीं कर सकते. तुम्हे बहुत भागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी. क्रिकेट तुम्हारे लिए नहीं है. मैंने 21 साल में शुरुआत की. तो क्रिकेट की सभी एज ग्रुप मेरे लिए खत्म हो चुका था. लेकिन मैं तब भी संकल्पित था, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस था."

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‘𝗧𝗵𝗲 𝘄𝗮𝗶𝘁 𝗼𝗳 𝟭𝟱 𝗽𝗮𝗶𝗻𝗳𝘂𝗹 𝘆𝗲𝗮𝗿𝘀 𝗵𝗮𝘀 𝗲𝗻𝗱𝗲𝗱’ 🥹



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उन्होंने बताया कि वह भगवान पर बहुत भरोसा रखते हैं और मानते थे कि अगर भगवान है तो मैं जरूर कर पाऊंगा. उन्होंने कहा, "मैं 6 दिन तो सिर्फ लेग स्पिन का ही अभ्यास करता था. अभी भी मैं रोजाना 10 ओवर डालता हूं. अगर आप गेंदबाज हैं तो आपको गेंदबाजी करते रहना होगा. तो अपने आप ही आपकी कलाई काम करने लगेगी."

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रघु शर्मा का जन्म 11 मार्च, 1993 को पंजाब के जालंधर शहर में हुआ था. वह गेंदबाज हैं, उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 2 मई को अपना IPL डेब्यू किया था. पहले मैच में वह कोई विकेट नहीं ले पाए थे. LSG के अक्षर रघुवंशी के रूप में उन्होने अपना पहला आईपीएल विकेट लिया.