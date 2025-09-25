आईफोन 17 मॉडल्स या समस्या का पिटारा! आ रही एक के बाद एक दिक्कत, अब इस वजह से परेशान हुए यूजर्स

iPhone 17 सीरीज की बिक्री शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और इनसे जुड़ी शिकायतों का अंबार लग गया है. प्रो मॉडल्स में स्क्रैचेज की दिक्कत आ रही है, वहीं अमेरिका में कई यूजर्स ने सीरीज के सभी मॉडल्स के साथ नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर दिक्कत बताई थी. अब एक और रिपोर्ट में बताया गया है कि आईफोन 17 और आईफोन एयर मॉडल में कनेक्टिविटी प्रॉब्लम के चलते वाई-फाई, ब्लूटूथ और वायरलेस कारप्ले प्रभावित हो रहे हैं. रेडिट और ऐप्पल सपोर्ट फोरम में कई यूजर्स ने बताया कि जब वो फोन को अनलॉक करते हैं या लॉक स्क्रीन देखते हैं तो डिवाइस वाई-फाई से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं.

कारप्ले में भी आ रही दिक्कत

वाईफाई से चलने वाली कारप्ले में भी यूजर्स को दिक्कत आ रही है. कई ड्राइवर्स ने शिकायत की यह रुक-रुक कर चलता है और कई बार कनेक्शन टूट जाता है. इसी तरह एयरपॉड्स और थर्ड-पार्टी एक्सेसरीज यूज करते समय बार-बार कनेक्शन टूट जा रहा है. जैसे ही यूजर आईफोन को अनलॉक करते हैं, कुछ देर के लिए वाई-फाई कनेक्टिविटी गायब हो जाती है. हालांकि, कुछ ही पलों के बाद यह दोबारा कनेक्ट हो जाता है, लेकिन इससे यूजर परेशान हो रहे हैं.

अपडेट के बाद फिक्स हुई दिक्कत

बता दें कि आईफोन 17 मॉडल्स में ऐप्पल की नई N1 वायरलेस चिप दी गई थी, जिसे लेकर शुरुआत में कुछ शंका जताई गई थी. हालांकि, iOS 26.1 बीटा अपडेट को टेस्ट कर रहे कुछ यूजर्स ने बताया कि अपडेट के बाद कनेक्टिविटी की समस्या दूर हो गई है. ऐसे में माना जा रहा है कि यह सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई दिक्कत थी. ऐप्पल भी नई iOS 26.0.1 अपडेट पर काम कर रही है, जिसमें कई इश्यू फिक्स होने की उम्मीद की जा रही है. अगर आपके नए आईफोन में कनेक्टिविटी की ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो अपडेट का इंतजार किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें-

रोबोट के कारण मुश्किल में फंसी Elon Musk की कंपनी Tesla, कर दिया था यह कांड, अब हुआ मुकदमा