हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमोबाइलकब लॉन्च होगा 200MP वाला Vivo V60e 5G? लॉन्च डेट हो गई कंफर्म, मिलेंगे ये दमदार फीचर्स

कब लॉन्च होगा 200MP वाला Vivo V60e 5G? लॉन्च डेट हो गई कंफर्म, मिलेंगे ये दमदार फीचर्स

अगर आप शानदार कैमरे वाले फोन का इंतजार कर रहे हैं तो जल्द ही आपका इंतजार खत्म होने वाला है. वीवो 7 अक्टूबर को अपना Vivo V60e 5G फोन लॉन्च करेगी, जिसमें 200MP कैमरा होगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 03 Oct 2025 06:50 AM (IST)
Preferred Sources

Vivo V60e 5G: अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं और शानदार कैमरे वाले फोन का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. स्मार्टफोन कंपनी वीवो जल्द ही एक 200MP वाला मोबाइल फोन Vivo V60e 5G लॉन्च करने वाली है और अब इसकी लॉन्चिंग डेट सामने आ चुकी है. इसके साथ ही कंपनी ने Vivo V60e 5G के कलर ऑप्शन से भी पर्दा हटा दिया है. आइए जानते हैं कि इस फोन में क्या-क्या फीचर्स मिलने वाले हैं और यह कब लॉन्च होगा.

Vivo V60e 5G के फीचर्स

इसका डिजाइन मार्केट में पहले से मौजूद V60 5G मॉडल जैसा ही होगा और यह Elite Purple और Noble Gold कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा. वाटर और डस्ट रजिस्टेंस के लिए नया फोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आएगा. इस फोन में 6.77 इंच का 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले होगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करेगा. इसमें मीडियाटेक का Dimensity 7400 प्रोसेसर मिल सकता है. बाकी फीचर्स की जानकारी लॉन्च होने पर आएगी.

200MP का होगा प्राइमरी कैमरा

वीवो के इस अपकमिंग फोन में शानदार कैमरा सेटअप मिलने वाला है. इसके रियर में 200MP का प्राइमरी लेंस और 8MP का अल्ट्रावाइड लेंस मिलेगा. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए कंपनी इसमें 50MP लेंस देगी. कैमरा सेटअप के पास इसमें एक ऑरा लाइट भी मिलेगी. पावर की बात करें तो इसमें 6500mAh की बैटरी मिलेगी, जो 90W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. कंपनी इसे पांच साल तक सिक्योरिटी अपडेट देगी.

कीमत और लॉन्च डेट

वीवो ने बता दिया है कि इस फोन को 7 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा. कुछ रिपोर्ट्स में इसकी शुरुआती कीमत 28-30 हजार रुपये की रेंज में होने का दावा किया जा रहा है. भारत में इस फोन का मुकाबला REDMI Note 14 Pro 5G से होगा. रेडमी के इस फोन में 6.67 इंच का डिस्प्ले दिया गया है. इसके रियर में 50MP + 8MP + 2MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 20MP का लेंस मिलता है. Dimensity 7300 Ultra प्रोसेसर वाले इस फोन में 5500 mAh की बैटरी दी गई है. फ्लिपकार्ट पर डिस्काउंट के बाद यह फोन 22,670 रुपये में उपलब्ध है.

Published at : 03 Oct 2025 06:50 AM (IST)
TECH NEWS VIVO Vivo V60e 5G
Sponsored Links by Taboola
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आएंगे भारत, UNSC से मिली मंजूरी, पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका
UP Weather Update: मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी, तापमान में गिरावट से महसूस होगी ठंडक
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
Bihar Election: नीतीश, तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर, किसके लिए आई खुशखबरी? सामने आया C-Voter का ताजा सर्वे
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आएंगे भारत, UNSC से मिली मंजूरी, पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका
UP Weather Update: मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी, तापमान में गिरावट से महसूस होगी ठंडक
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
Bihar Election: नीतीश, तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर, किसके लिए आई खुशखबरी? सामने आया C-Voter का ताजा सर्वे
