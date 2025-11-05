गलती से WhatsApp मैसेज डिलीट कर दिए? घबराएं नहीं! सिर्फ एक क्लिक में ऐसे लौटेंगे सारे चैट्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीगलती से WhatsApp मैसेज डिलीट कर दिए? घबराएं नहीं! सिर्फ एक क्लिक में ऐसे लौटेंगे सारे चैट्स

Whatsapp Tricks: आज के समय में WhatsApp हमारे रोज़मर्रा के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है. चैटिंग, फोटो शेयर करना, काम के डॉक्यूमेंट भेजना सब कुछ इस ऐप पर होता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 05 Nov 2025 12:40 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Whatsapp Tricks: आज के समय में WhatsApp हमारे रोज़मर्रा के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है. चैटिंग, फोटो शेयर करना, काम के डॉक्यूमेंट भेजना सब कुछ इस ऐप पर होता है. लेकिन कई बार गलती से कोई जरूरी मैसेज या चैट डिलीट हो जाती है, और फिर शुरू होती है टेंशन की कहानी. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप सिर्फ एक क्लिक में अपने डिलीट हुए WhatsApp मैसेज वापस पा सकते हैं.

WhatsApp का Undo Delete for Me फीचर

WhatsApp ने कुछ समय पहले एक बेहद उपयोगी फीचर पेश किया है जिसका नाम है Undo Delete for Me. जब आप गलती से कोई मैसेज डिलीट कर देते हैं तो स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए Undo का ऑप्शन दिखाई देता है. इस पर क्लिक करते ही आपका डिलीट किया गया मैसेज तुरंत वापस आ जाता है. यह फीचर उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो जल्दी में चैट साफ करते समय गलती कर बैठते हैं.

Google Drive या iCloud बैकअप से भी मिल सकते हैं मैसेज

अगर आपने गलती से चैट्स पूरी तरह से डिलीट कर दी हैं और Undo फीचर काम नहीं आया, तो भी चिंता की बात नहीं है. WhatsApp हर दिन (या जब आप सेट करते हैं) Google Drive या iCloud पर ऑटो बैकअप लेता है.

बस इन स्टेप्स को फॉलो करें

  • WhatsApp को अनइंस्टॉल करें और फिर से इंस्टॉल करें.
  • अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें.
  • ऐप आपको बैकअप रिस्टोर करने का ऑप्शन देगा Restore पर क्लिक करें.
  • कुछ ही मिनटों में आपकी पुरानी चैट्स और मीडिया फाइल्स वापस आ जाएंगी.

लोकल बैकअप से भी संभव है रिकवरी

अगर आपने क्लाउड बैकअप ऑन नहीं किया है तो WhatsApp आपके फोन की स्टोरेज में भी लोकल बैकअप फाइल्स सेव करता है. आप File Manager में जाकर WhatsApp → Databases फोल्डर खोलें. वहां से हाल की बैकअप फाइल को चुनें और msgstore.db.crypt14 नाम की फाइल को रिस्टोर करें. इससे भी आपके पुराने मैसेज लौट सकते हैं.

Published at : 05 Nov 2025 12:39 PM (IST)
Embed widget