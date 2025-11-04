हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब मोबाइल खरीदना होगा महंगा, कंपनियों ने दाम बढ़ाने शुरू किए, जानें कितनी बढ़ेंगी कीमतें

अब मोबाइल खरीदना होगा महंगा, कंपनियों ने दाम बढ़ाने शुरू किए, जानें कितनी बढ़ेंगी कीमतें

फेस्टिव सेल्स के दौरान फोन खरीदने से चूक गए लोगों को अब ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी. मोबाइल कंपनियों ने बढ़ती लागत के कारण कीमतें बढ़ा दी हैं. इसका असर सस्ते से लेकर महंगे फोन तक होगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 04 Nov 2025 12:57 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

फेस्टिव सीजन में आई सेल के दौरान फोन खरीदने से चूक गए ग्राहकों पर महंगाई की मार पड़ने वाली है. मोबाइल कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन्स की कीमत बढ़ानी शुरू कर दी है. बाजार में पहले से मौजूद मॉडल्स की कीमतें 2,000 रुपये तक बढ़ गई हैं, वहीं अपकमिंग प्रीमियम फोन्स की कीमतों में भी 6,000 रुपये तक का उछाल आने की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में अब अगर आप नया फोन खरीदते हैं तो जेब पर ज्यादा बोझ आने वाला है. 

क्यों बढ़ रही हैं कीमतें?

मनीकंट्रोल ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि मेमोरी कंपोनेट की बढ़ती लागत, सप्लाई चैन पर दबाव और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कमजोरी आदि कारणों से मोबाइल फोन की कीमतें बढने लगी हैं. एंट्री और मिड लेवल फोन्स में यूज होने वाली मेमोरी चिप्स की सप्लाई भी बाधित हो रही है.

इन कंपनियों ने बढ़ा दिए दाम

ओप्पो, वीवो, शाओमी और सैमसंग जैसी कंपनियों ने अपने पॉपुलर मॉडल्स को महंगा कर दिया है, वहीं वनप्लस, मोटोरोला और रियलमी भी इसी हफ्ते कीमतों में इजाफा कर सकती हैं. ओप्पो ने F31 की कीमत 1,000 रुपये और Reno14 और Reno14 Pro की कीमतें 2,000 रुपये बढ़ा दी हैं. इसी तरह वीवो के T4 Lite और T4x मॉडल 500 रुपये महंगे हो गए हैं. सैमसंग की बात करें तो इसने Galaxy A17 के दाम 500 रुपये बढ़ा दिए हैं और बॉक्स से लगभग 1,000 रुपये की कीमत वाले चार्जर को भी हटा दिया है. 

प्रीमियम मॉडल होंगे और महंगे

एंट्री और मिड लेवल फोन्स के अलावा प्रीमियम फोन्स पर भी बढ़ी हुई कीमतों का असर होगा. सूत्रों के मुताबिक, ओप्पो फाइंड एक्स 9 सीरीज, शाओमी की 17 सीरीज और वीवो X300 सीरीज भी बढ़ी हुई कीमतों के साथ लॉन्च होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेमोरी चिप, चिपसेट और डिस्प्ले जैसे कंपोनेंट के बढ़ते दामों के कारण हर सेगमेंट के नए मॉडल पहले से ऊंची कीमत पर लॉन्च होंगे.

ये भी पढ़ें-

आज से भारत में फ्री हो गया ChatGPT Go, कैसे उठाएं फायदा? यहां पढ़ें स्टेप-वाइज गाइड

Published at : 04 Nov 2025 12:57 PM (IST)
Tags :
Mobile Smartphones OPPO VIVO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अगर पाकिस्तान ने फिर...', न्यूक्लियर टेस्ट के दावों के बीच अमित शाह की शहबाज के मुल्क को चेतावनी
'अगर पाकिस्तान ने फिर...', न्यूक्लियर टेस्ट के दावों के बीच अमित शाह की शहबाज के मुल्क को चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
इंडिया
'शरजील के साथ साजिश में मैं नहीं था शामिल, मैंने तो खुद...', सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला दिल्ली दंगे का आरोपी मीरान हैदर?
'शरजील के साथ साजिश में मैं नहीं था शामिल, मैंने तो खुद...', सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला दिल्ली दंगे का आरोपी मीरान हैदर?
क्रिकेट
विराट कोहली भी रह गए पीछे, USA के बल्लेबाज ने सिर्फ 21 पारियों में हासिल किया बड़ा मुकाम
विराट कोहली भी रह गए पीछे, USA के बल्लेबाज ने सिर्फ 21 पारियों में हासिल किया बड़ा मुकाम
Advertisement

वीडियोज

युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, Video Social Media में हुआ वायरल । Breaking News । Today News
Bihar Election में फूटा बम, BJP के पूर्व मंत्री ने लगाए 62 हजार करोड़ घोटाले का आरोप। Breaking News
अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Bihar Election: प्रचार में 'कट्टा'.. चुनावी 'बट्टा'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अगर पाकिस्तान ने फिर...', न्यूक्लियर टेस्ट के दावों के बीच अमित शाह की शहबाज के मुल्क को चेतावनी
'अगर पाकिस्तान ने फिर...', न्यूक्लियर टेस्ट के दावों के बीच अमित शाह की शहबाज के मुल्क को चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
इंडिया
'शरजील के साथ साजिश में मैं नहीं था शामिल, मैंने तो खुद...', सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला दिल्ली दंगे का आरोपी मीरान हैदर?
'शरजील के साथ साजिश में मैं नहीं था शामिल, मैंने तो खुद...', सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला दिल्ली दंगे का आरोपी मीरान हैदर?
क्रिकेट
विराट कोहली भी रह गए पीछे, USA के बल्लेबाज ने सिर्फ 21 पारियों में हासिल किया बड़ा मुकाम
विराट कोहली भी रह गए पीछे, USA के बल्लेबाज ने सिर्फ 21 पारियों में हासिल किया बड़ा मुकाम
बॉलीवुड
कानूनी मुसीबत में फंसी इमरान-यामी की 'हक', शाह बानो के परिवार ने की फिल्म पर रोक की मांग, लीगल नोटिस भी भेजा
कानूनी मुसीबत में फंसी 'हक', शाह बानो के परिवार ने की फिल्म पर रोक की मांग
शिक्षा
मैनपुरी के DSP ऋषिकांत शुक्ला के पास मिली 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, जानें इस पद पर कितनी सैलरी देती है यूपी सरकार?
मैनपुरी के DSP ऋषिकांत शुक्ला के पास मिली 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, जानें इस पद पर कितनी सैलरी देती है यूपी सरकार?
Home Tips
बचे हुए खाने-पीने की चीजों का क्या करते हैं? ये तरकीब लगाएंगे तो फेंकने बच जाएंगे आप
बचे हुए खाने-पीने की चीजों का क्या करते हैं? ये तरकीब लगाएंगे तो फेंकने बच जाएंगे आप
यूटिलिटी
घर बैठे ऐसे बनवा सकते हैं पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, जानें अप्लाई करने का तरीका
घर बैठे ऐसे बनवा सकते हैं पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, जानें अप्लाई करने का तरीका
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget