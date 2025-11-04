अब मोबाइल खरीदना होगा महंगा, कंपनियों ने दाम बढ़ाने शुरू किए, जानें कितनी बढ़ेंगी कीमतें
फेस्टिव सेल्स के दौरान फोन खरीदने से चूक गए लोगों को अब ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी. मोबाइल कंपनियों ने बढ़ती लागत के कारण कीमतें बढ़ा दी हैं. इसका असर सस्ते से लेकर महंगे फोन तक होगा.
फेस्टिव सीजन में आई सेल के दौरान फोन खरीदने से चूक गए ग्राहकों पर महंगाई की मार पड़ने वाली है. मोबाइल कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन्स की कीमत बढ़ानी शुरू कर दी है. बाजार में पहले से मौजूद मॉडल्स की कीमतें 2,000 रुपये तक बढ़ गई हैं, वहीं अपकमिंग प्रीमियम फोन्स की कीमतों में भी 6,000 रुपये तक का उछाल आने की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में अब अगर आप नया फोन खरीदते हैं तो जेब पर ज्यादा बोझ आने वाला है.
क्यों बढ़ रही हैं कीमतें?
मनीकंट्रोल ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि मेमोरी कंपोनेट की बढ़ती लागत, सप्लाई चैन पर दबाव और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कमजोरी आदि कारणों से मोबाइल फोन की कीमतें बढने लगी हैं. एंट्री और मिड लेवल फोन्स में यूज होने वाली मेमोरी चिप्स की सप्लाई भी बाधित हो रही है.
इन कंपनियों ने बढ़ा दिए दाम
ओप्पो, वीवो, शाओमी और सैमसंग जैसी कंपनियों ने अपने पॉपुलर मॉडल्स को महंगा कर दिया है, वहीं वनप्लस, मोटोरोला और रियलमी भी इसी हफ्ते कीमतों में इजाफा कर सकती हैं. ओप्पो ने F31 की कीमत 1,000 रुपये और Reno14 और Reno14 Pro की कीमतें 2,000 रुपये बढ़ा दी हैं. इसी तरह वीवो के T4 Lite और T4x मॉडल 500 रुपये महंगे हो गए हैं. सैमसंग की बात करें तो इसने Galaxy A17 के दाम 500 रुपये बढ़ा दिए हैं और बॉक्स से लगभग 1,000 रुपये की कीमत वाले चार्जर को भी हटा दिया है.
प्रीमियम मॉडल होंगे और महंगे
एंट्री और मिड लेवल फोन्स के अलावा प्रीमियम फोन्स पर भी बढ़ी हुई कीमतों का असर होगा. सूत्रों के मुताबिक, ओप्पो फाइंड एक्स 9 सीरीज, शाओमी की 17 सीरीज और वीवो X300 सीरीज भी बढ़ी हुई कीमतों के साथ लॉन्च होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेमोरी चिप, चिपसेट और डिस्प्ले जैसे कंपोनेंट के बढ़ते दामों के कारण हर सेगमेंट के नए मॉडल पहले से ऊंची कीमत पर लॉन्च होंगे.
