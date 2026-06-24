AC यूज करते समय नहीं रहेगी टेंशन, सिर्फ एक बटन दबाने से कम हो जाएगा बिजली बिल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एसी का तापमान 24 डिग्री रखने से बिजली बचेगी।

ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी 24 डिग्री तापमान की सिफारिश करता है।

एक डिग्री तापमान घटाने पर 6% बिजली खपत बढ़ जाती है।

बेहतर कूलिंग के लिए खिड़कियाँ बंद रखें, पंखा भी चलाएँ।

AC Use Tips: गर्मी के मौसम में एसी की कूलिंग राहत तो देती है, लेकिन बिजली बिल की टेंशन लगातार बनी रहती है. इस कारण कई लोग एसी का यूज करने से बचते हैं, लेकिन एक ऐसा तरीका है, जो बिल की टेंशन को कम कर सकता है. इसके लिए आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करनी पड़ेगी और बिजली की खपत लगभग 6 प्रतिशत तक कम हो जाएगी. इसका मतलब है कि एसी को बंद किए बिना भी आप बिल में लगभग 6 प्रतिशत तक की कमी कर सकते हैं.

कितना रखना चाहिए एसी का टेंपरेचर?

ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) की रिकमंडेशन के मुताबिक, एसी का टेंपरेचर 24 डिग्री पर सेट रखना चाहिए. यह इंसानी शरीर के लिए इनडोर सेटिंग में कंफर्टेबल टेंपरेचर माना जाता है. अगर आप एसी का टेंपरेचर 24 डिग्री पर सेट कर सीलिंग फैन चला लेते हैं तो कूलिंग का असर ज्यादा महसूस होगा और बिजली की खपत बढ़ाए बिना आप बेहतरीन कूलिंग पा सकते हैं.

कैसे बचेगी बिजली?

एसी का टेंपरेचर 24 डिग्री से जितना कम होता जाएगा, बिजली की खपत बढ़ती जाएगी. एक यूनिट टेंपरेचर घटाने से बिजली की लागत लगभग 6 प्रतिशत बढ़ जाती है. ऐसे में अगर आप एसी का टेंपरेचर 23 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो सिर्फ एक बटन दबाकर इसे 24 डिग्री कर सकते हैं. ऐसा करने से एसी की बिजली की खपत 6 प्रतिशत कम हो जाएगी और इसका सीधा असर बिजली बिल पर पड़ेगा. 23 की जगह 24 डिग्री पर एसी चलाकर आप हर महीने बचत कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर आपका महीने का बिल 2,000 रुपये आता है और एसी पर एक डिग्री टेंपरेचर बढ़ाकर आप हर महीने 120 रुपये की बचत कर सकते हैं. गर्मियों के दौरान अगर आप 6 महीने एसी यूज करते हैं तो यह बचत 700-800 रुपये तक पहुंच जाएगी.

बेहतर कूलिंग के लिए करें ये काम

एसी चलाते समय कमरे के दरवाजे और खिड़की पूरी तरह बंद रखें. इससे गर्म हवा अंदर नहीं आएगी, जिससे कमरा जल्दी ठंडा होगा.

एसी यूज करते समय सीलिंग फैन का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी जाती है. इससे एयर सर्कुलेशन बेहतर होता है, जो कमरे को जल्दी ठंडा कर देगा.

अगर बाहर टेंपरेचर ज्यादा है और एसी कूलिंग नहीं दे रहा है तो पूरी यूनिट को बंद कर आउटडोर यूनिट पर एक बाल्टी पानी डाल दें. इससे कूलिंग में मदद मिलेगी.

नियमित रूप से एसी के फिल्टर साफ करते रहें और रेगुलर अंतराल पर सर्विस करवाएं.

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