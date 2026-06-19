AC चलाते ही आएगा आधा बिजली बिल, बस आजमाएं पेडेस्टल फैन और पर्दों से जुड़े ये दो आसान उपाय

Air Conditioner Efficiency: गर्मी के बढ़ते ही घरों में एयर कंडीशनर यानी एसी का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है और बिजली का बिल भी बाहर के तापमान से भी ज्यादा तेज बढ़ने लगता है. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह ख्याल आता है कि एसी में कोई खराबी, कमरे का बहुत बड़ा होना, या फिर कम क्षमता वाला एसी को इसका कारण मान लेते हैं. ऐसे में अक्सर असली वजह कुछ छोटी-छोटी गलतियां होती हैं, जो आपकी सोच से कहीं ज्यादा आसान होती है.

खिड़कियों से कमरे में आने वाली तेज धूप और ठंडी हवा का सही तरीके से फैलाव न होना बिजली की खपत बढ़ा सकता है. ऐसे में सिर्फ दो छोटे बदलाव, खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगाना और स्टैंड फैन का इस्तेमाल करना, एसी की कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं और बिजली के बिल की खर्च में बड़ी कमी ला सकता है.

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पंखा कैसे बढ़ाता है एसी की ठंडक?

एसी आमतौर पर अपने अपने आसपास की हवा को पहले ठंडा करता है. कई बार यह ठंडी हवा कमरे के किसी कोने में जमा हो जाती है, जबकि दूसरे जगहों पर गर्मी बनी रहती है. इससे एसी का सेंसर सही तापमान को बिल्कुल महसूस नहीं कर पता.

ऐसे में कुछ फीट की दूरी पर रखा स्टैंड फैन या पेडस्टल फैन ठंडी हवा को पूरे तरह कमरे में फैलाने का काम करता है. इससे कमरे का तापमान जल्द ही नॉर्मल हो जाती है और एसी के कंप्रेसर को बार-बार चालू होने की जरूरत नहीं होती है.

पर्दे कैसे कम करते हैं एसी का बोझ?

खिड़की का कांच से होकर गुजरने वाली सूरज की गर्मी को आसानी से अंदर आने देता है. दिनभर पड़ने वाली रोशनी ना सिर्फ कमरे की दीवारों और फर्नीचर को गर्म कर देती है, इससे कमरे का तापमान बढ़ जाता है और एसी को कमरा ठंड करने के लिए काफी देर तक चलना पड़ता है. इस अतिरिक्त गर्मी के कारण कंप्रेसर को कमरे को निर्धारित तापमान तक लाने के लिए अधिक समय तक चलना पड़ता है.

अगर आप अपने कमरे के खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगाते है, तो इससे सूरज की गर्मी को कमरे तक आने से रोका जा सकता है. इससे कमरे का तापमान कुछ डिग्री तक कम किया जा सकता है और आप एसी से जल्द कमरे को ठंडक पहुंचाकर बंद कर सकते हैं.

हर महीने कितनी हो सकती है बचत?

एक सामान्य 1.5 टन एसी लगभग 1500 वाट तक बिजली खर्च कर सकता है. अगर कमरे में सीधी धूप रोक दी जाए और हवा का सही वितरण हो, तो ऐसे में एसी के चलने का समय कम हो जाता है.

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अनुमान के मुताबिक, पर्दे लगाने से कंप्रेसर का काम थोड़ा कम हो सकता है और रोजाना करीब 3 से 4 यूनिट बिजली की बचत हो सकती है. वहीं पंखे की मदद से 0.5-0.7 यूनिट की अतिरिक्त बचत भी हो सकती है. अगर आपके घर में रोजाना एसी 10 घंटे चलता है तो पर्दे और पंखे के सही इस्तेमाल से महीने में करीब 1000 रुपये तक की बचत हो सकती है.