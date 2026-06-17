कूलिंग पाने के लिए लगेगा सिर्फ एक बाल्टी पानी, चिलचिलाती गर्मी में भी बर्फ जैसी ठंडक देगा एसी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अधिक गर्मी में AC की कूलिंग कम होने से बिजली बिल बढ़ता है।

कंडेनसर कॉइल पर ठंडा पानी डालने से AC की ठंडक बढ़ेगी।

पानी वाष्पित होकर कॉइल की गर्मी खींचता, जिससे कूलिंग बेहतर होती।

पानी डालने से पहले AC बंद करें और बिजली के हिस्सों से बचाएं।

AC Cooling Tips: उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी के मौसम में तापमान 50 डिग्री के पास पहुंच जाता है. इतने टेंपरेचर पर एसी के भी पसीने छूट सकते हैं. इतनी गर्मी में एसी को कूलिंग के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है और इसके बावजूद कमरा पूरी तरह ठंडा नहीं हो पाता. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक बाल्टी पानी से इसका समाधान हो सकता है. एक बाल्टी पानी से आप चिलचिलाती गर्मी में भी बर्फ जैसी ठंडक पा सकेंगे. आइए जानते हैं कि यह तरीका कैसे काम करेगा.

गर्मी में कूलिंग क्यों नहीं दे पाता एसी?

एसी कमरे के अंदर की हवा को खींचकर इसे कंडेनसर कॉइल में से गुजारता है, जिससे हवा ठंडी हो जाती है. जब बाहर टेंपरेचर ज्यादा होता है तो कॉइल हवा को पूरी तरह ठंडा नहीं कर पातीं. इस कारण घंटों तक एसी यूज करने के बावजूद कमरा ठंडा नहीं होता. दूसरी तरफ एसी लगातार रूम में ठंडक देने के लिए फुल लोड पर काम करता है, जिससे बिजली का बिल बढ़ना तय है.

एक बाल्टी पानी करेगा कमाल

गर्मी में कॉइल गर्म हो जाती हैं. जब आप इस पर ठंडा पानी डालेंगे, यह कंडेनसर कॉइल से टच होकर भाप बन जाएगा. इस दौरान यह कॉइल की गर्मी को भी साथ खींच लाएगा. जब कॉइस ठंडी होगी तो इसके अंदर का रेफ्रिजेरेंट हवा को ज्यादा ठंडा कर पाएगा. इससे कूलिंग भी ज्यादा होगी और कंप्रेसर को पूरे लोड के साथ काम नहीं करना पड़ेगा. यह तरीका सूखे और गर्म मौसम में प्रभावी तरीके से काम करता है.

पानी डालने से पहले एसी को कर लें बंद

एसी की आउटडोर यूनिट पर पानी डालने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. सबसे पहले एसी को बंद कर दें. इसके बाद बाल्टी या पाइप की मदद से मेटल फिन्स पर पानी डालें. ध्यान रहे कि पानी का प्रेशर तेज न हो और पानी इलेक्ट्रिक पैनल, वायरिंग और कंट्रोल बॉक्स में न चला जाए. पानी डालने के बाद एसी को 15-20 मिनट के लिए पूरी तरह सूखने दें और फिर यूज करें. इसके अलावा एसी फिल्टर और आउटडोर यूनिट की साफ-सफाई रखने से भी कूलिंग एफिशिएंसी बढ़ती है.

ज्यादा कूलिंग के लिए अपनाएं ये टिप्स

रूम के दरवाजे और खिड़की पूरी तरह बंद रखें.

एसी का टेंपरेचर 24 डिग्री पर सेट करें और इसे बार-बार न बदलें.

एसी के साथ सीलिंग फैन चलाने से भी कूलिंग बढ़ती है और कमरा जल्दी ठंडा होगा.

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