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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकूलिंग पाने के लिए लगेगा सिर्फ एक बाल्टी पानी, चिलचिलाती गर्मी में भी बर्फ जैसी ठंडक देगा एसी

कूलिंग पाने के लिए लगेगा सिर्फ एक बाल्टी पानी, चिलचिलाती गर्मी में भी बर्फ जैसी ठंडक देगा एसी

AC Cooling Tips: गर्मी के मौसम में लगभग 50 डिग्री टेंपरेचर पर कूलिंग देने में एसी का पसीना छूट जाता है. ऐसी स्थिति में एक बाल्टी पानी डालकर आप बेहतर कूलिंग पा सकते हैं.

Reported By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 17 Jun 2026 03:34 PM (IST)
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  • अधिक गर्मी में AC की कूलिंग कम होने से बिजली बिल बढ़ता है।
  • कंडेनसर कॉइल पर ठंडा पानी डालने से AC की ठंडक बढ़ेगी।
  • पानी वाष्पित होकर कॉइल की गर्मी खींचता, जिससे कूलिंग बेहतर होती।
  • पानी डालने से पहले AC बंद करें और बिजली के हिस्सों से बचाएं।

AC Cooling Tips: उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी के मौसम में तापमान 50 डिग्री के पास पहुंच जाता है. इतने टेंपरेचर पर एसी के भी पसीने छूट सकते हैं. इतनी गर्मी में एसी को कूलिंग के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है और इसके बावजूद कमरा पूरी तरह ठंडा नहीं हो पाता. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक बाल्टी पानी से इसका समाधान हो सकता है. एक बाल्टी पानी से आप चिलचिलाती गर्मी में भी बर्फ जैसी ठंडक पा सकेंगे. आइए जानते हैं कि यह तरीका कैसे काम करेगा.

गर्मी में कूलिंग क्यों नहीं दे पाता एसी?

एसी कमरे के अंदर की हवा को खींचकर इसे कंडेनसर कॉइल में से गुजारता है, जिससे हवा ठंडी हो जाती है. जब बाहर टेंपरेचर ज्यादा होता है तो कॉइल हवा को पूरी तरह ठंडा नहीं कर पातीं. इस कारण घंटों तक एसी यूज करने के बावजूद कमरा ठंडा नहीं होता. दूसरी तरफ एसी लगातार रूम में ठंडक देने के लिए फुल लोड पर काम करता है, जिससे बिजली का बिल बढ़ना तय है.

एक बाल्टी पानी करेगा कमाल

गर्मी में कॉइल गर्म हो जाती हैं. जब आप इस पर ठंडा पानी डालेंगे, यह कंडेनसर कॉइल से टच होकर भाप बन जाएगा. इस दौरान यह कॉइल की गर्मी को भी साथ खींच लाएगा. जब कॉइस ठंडी होगी तो इसके अंदर का रेफ्रिजेरेंट हवा को ज्यादा ठंडा कर पाएगा. इससे कूलिंग भी ज्यादा होगी और कंप्रेसर को पूरे लोड के साथ काम नहीं करना पड़ेगा. यह तरीका सूखे और गर्म मौसम में प्रभावी तरीके से काम करता है. 

पानी डालने से पहले एसी को कर लें बंद

एसी की आउटडोर यूनिट पर पानी डालने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. सबसे पहले एसी को बंद कर दें. इसके बाद बाल्टी या पाइप की मदद से मेटल फिन्स पर पानी डालें. ध्यान रहे कि पानी का प्रेशर तेज न हो और पानी इलेक्ट्रिक पैनल, वायरिंग और कंट्रोल बॉक्स में न चला जाए. पानी डालने के बाद एसी को 15-20 मिनट के लिए पूरी तरह सूखने दें और फिर यूज करें. इसके अलावा एसी फिल्टर और आउटडोर यूनिट की साफ-सफाई रखने से भी कूलिंग एफिशिएंसी बढ़ती है.

ज्यादा कूलिंग के लिए अपनाएं ये टिप्स

  • रूम के दरवाजे और खिड़की पूरी तरह बंद रखें.
  • एसी का टेंपरेचर 24 डिग्री पर सेट करें और इसे बार-बार न बदलें.
  • एसी के साथ सीलिंग फैन चलाने से भी कूलिंग बढ़ती है और कमरा जल्दी ठंडा होगा.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 17 Jun 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
Air Conditioner AC Tips TECH NEWS
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