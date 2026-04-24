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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTech Tips: घंटो तक एसी चलाने के बाद भी ठंडा नहीं हो रहा कमरा तो हो सकती हैं ये दिक्कतें, समाधान भी जान लें

Tech Tips: घंटो तक एसी चलाने के बाद भी ठंडा नहीं हो रहा कमरा तो हो सकती हैं ये दिक्कतें, समाधान भी जान लें

AC Cooling Issue: गर्मी में अगर AC कूलिंग नहीं दे रहा है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. इनमें से कुछ दिक्कतों का घर पर समाधान किया जा सकता है तो कुछ के लिए टेक्नीशियन की जरूरत होती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 24 Apr 2026 04:30 PM (IST)
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  • कमरे के आकार से छोटा AC ठीक से ठंडा नहीं कर पाता।

AC Cooling Issue: गर्मी के दौरान देश के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री के पास पहुंच जाता है और कूलर और पंखे सब हाथ खड़े कर देते हैं. ऐसी गर्मी में AC काम आता है, लेकिन क्या हो अगर AC ही काम करना बंद कर दे? दरअसल, घंटों चलने के बाद भी जब AC कमरे को ठंडा नहीं कर पाता तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. कुछ लोग इसे AC की खराबी समझ लेते हैं और इसे रिप्लेस करने पर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन वजहों से AC कूलिंग देना बंद कर सकता है.

एयर फिल्टर का ब्लॉक हो जाना

अगर AC के फिल्टर धूल-मिट्टी जमने से ब्लॉक हो गए हैं तो इससे कूलिंग पर असर पड़ता है. दरअसल, फिल्टर पर धूल जमने के कारण एयरफ्लो ब्लॉक हो जाता है और AC आपके कमरे की गर्मी को बाहर नहीं खींच पाता. अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं, जहां धूल-मिट्टी ज्यादा आती है तो फिल्टर ब्लॉक होने की संभावना और बढ़ जाती है. इसलिए रेगुलर AC के फिल्टर साफ करते रहें. इससे आपको बेहतर कूलिंग मिलेगी.

गैस कम हो जाना

अगर एसी की गैस कम हो गई है तो भी यह कूलिंग में दिक्कत कर सकती है. अगर AC ऑन करने के बाद इसकी कॉइल पर बर्फ जम गई है तो यह दिखाता है कि AC में गैस खत्म हो गई है. इसके अलावा बबल टेस्ट से गैस लीक का पता लगाया जा सकता है. अगर गैस कम है या लीक हो रही है तो टेक्नीशियन को बुलाकर इसकी मरम्मत करवा लें.

कंप्रेशर की दिक्कत

AC के ऑपरेशन में कंप्रेशर एक बहुत जरूरी यूनिट होती है. अगर इसमें कोई गड़बड़ आ जाए तो कूलिंग पर असर पड़ सकता है. अगर आपको लगता है कि कंप्रेशर में खराबी आ गई है तो टेक्नीशियन से ही इसे चेक करवाना चाहिए. 

कमरे के हिसाब से AC छोटा होना

कमरे के हिसाब से AC का साइज सही होना जरूरी है. अगर कमरा बड़ा है और उसमें छोटा AC लगा है तो यह ठीक तरीके से कूलिंग नहीं कर पाएगा. इसलिए हमेशा कमरे के साइज के हिसाब से AC का चुनाव करना चाहिए. 

कहीं कूलिंग कॉइल में तो गड़बड़ नहीं!

कमरे को ठंडा करने का भार AC की कूलिंग कॉइल पर होता है. अगर इस पर गंदगी जमा हो जाए या इसमें कोई खराबी आ जाए तो कूलिंग कम हो सकती है. इसके खराब होने पर AC से हवा तो मिलेगी, लेकिन यह कूलिंग नहीं देगी.

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Published at : 24 Apr 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
Air Conditioner AC Tips TECH NEWS
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