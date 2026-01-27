ये AI टूल मचा रहा है तूफान! इन 5 तरीकों से हो रहा इस्तेमाल, जानिए पूरी जानकारी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीये AI टूल मचा रहा है तूफान! इन 5 तरीकों से हो रहा इस्तेमाल, जानिए पूरी जानकारी

AI Tool: इन दिनों एक AI टूल इंटरनेट पर जबरदस्त चर्चा में है. इसका नाम है Claude Code जो केवल एक टेक्स्ट कमांड देने पर कंप्यूटर कोड तैयार कर देता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 27 Jan 2026 11:52 AM (IST)
AI Tool: इन दिनों एक AI टूल इंटरनेट पर जबरदस्त चर्चा में है. इसका नाम है Claude Code जो केवल एक टेक्स्ट कमांड देने पर कंप्यूटर कोड तैयार कर देता है. मई में लॉन्च हुआ यह टूल बीते कुछ हफ्तों में रिकॉर्ड तेजी से लोकप्रिय हुआ है. कंपनी के मुताबिक, छुट्टियों के दौरान लोगों को इसे आज़माने का वक्त मिला और तभी उन्हें इसकी असली ताकत का अंदाज़ा हुआ.

बिना कोडिंग सीखे ऐप और वेबसाइट बनाना हुआ आसान

Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार, Claude Code उन AI कोडिंग टूल्स में से एक है जिनका इस्तेमाल अब वे लोग भी कर रहे हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग की कोई जानकारी नहीं है. इस ट्रेंड को लोग मज़ाकिया अंदाज़ में “वाइबकोडिंग” कह रहे हैं. इस टूल के जरिए लोग खुद की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और छोटे-बड़े सॉफ्टवेयर बना रहे हैं. फीचर्स के हिसाब से इसका सब्सक्रिप्शन शुल्क अलग-अलग है.

कपड़ों की पहचान से शुरू हुई AI की मदद

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहने वाले सैम हिंड्स ने इस टूल का इस्तेमाल घर के काम को आसान बनाने के लिए किया. छोटे बच्चों के कपड़े पहचानना उनके लिए बड़ी चुनौती थी. उन्होंने Claude Code से ऐसा प्रोग्राम बनवाया जो तस्वीर देखकर बता दे कि कपड़ा किस बच्चे का है. अब वे सिर्फ कपड़ा कैमरे के सामने रखते हैं और सिस्टम तुरंत नाम बता देता है. पूरा सेटअप उन्होंने एक घंटे से भी कम समय में तैयार कर लिया.

एक दिन में बन गई इंटरैक्टिव वेबसाइट

न्यूयॉर्क के फोटोग्राफर रॉब स्टीफेंसन ने Claude Code की मदद से एक डॉक्यूमेंट्री वेबसाइट तैयार की. इस साइट में न्यूयॉर्क शहर का इंटरैक्टिव मैप, फोटो और ऑडियो रिकॉर्डिंग शामिल हैं. स्टीफेंसन के मुताबिक, पहले उन्हें लगता था कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाने में हजारों डॉलर खर्च होंगे, लेकिन AI की मदद से यह काम एक दिन में पूरा हो गया. इसके बाद उन्होंने खुद ही नए फीचर्स जोड़ने शुरू कर दिए.

इमरजेंसी के लिए बना मोबाइल ऐप

अमेरिका के सेंट लुइस में रहने वाले क्रिस रॉबर्ट्स ने Claude Code और Cursor का इस्तेमाल करके एक मोबाइल ऐप तैयार किया. यह ऐप इमरजेंसी के समय एक साथ कई लोगों को अलर्ट मैसेज भेजने में मदद करता है.

कानून प्रवर्तन से जुड़े काम में होने के कारण उन्हें लगा कि ऐसे टूल से लोगों की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है. ऐप का डिज़ाइन साधारण है लेकिन ज़रूरत के वक्त यह अपना काम बखूबी करता है.

दो घंटे में तैयार हुआ ट्रेडिंग सिम्युलेटर

डेलावेयर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर एनी हौबो ड्यूरबर्ग ने पढ़ाई को आसान बनाने के लिए Claude Code का सहारा लिया. वह अपने छात्रों के लिए एक स्टॉक ट्रेडिंग सिम्युलेटर बनाना चाहती थीं लेकिन यह काम उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा था.

Claude Code डाउनलोड करने के कुछ ही घंटों में उन्होंने एक काम करने वाला डेमो तैयार कर लिया. अब छात्र नकली बाजार में ट्रेडिंग करके अलग-अलग वित्तीय स्थितियों को समझ सकेंगे.

छोटे बिजनेस के लिए बना पर्सनल AI असिस्टेंट

सेंट लुइस के जो बैकस अपनी मेटल फैब्रिकेशन कंपनी चलाते हैं. सीमित स्टाफ होने की वजह से उन्हें हर काम खुद देखना पड़ता था. Claude Code की मदद से उन्होंने एक ऐसा AI असिस्टेंट बनाया जो उनका कैलेंडर संभालता है, ईमेल देखता है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करता है और नए काम के मौके ढूंढता है. उनका कहना है कि पहले उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे खुद अपने बिज़नेस के लिए ऐसे टूल बना पाएंगे.

AI से बदल रही है कोडिंग की दुनिया

Claude Code की लोकप्रियता यह दिखाती है कि अब टेक्नोलॉजी सिर्फ एक्सपर्ट्स तक सीमित नहीं रही. AI टूल्स की मदद से आम लोग भी अपने आइडिया को असली प्रोडक्ट में बदल पा रहे हैं. यही वजह है कि यह टूल तेजी से वायरल हो रहा है और आने वाले समय में इसका असर और गहरा हो सकता है.

Published at : 27 Jan 2026 11:51 AM (IST)
Embed widget