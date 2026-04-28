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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी5 Star AC vs 3 Star AC... किसमें बचेगी बिजली और किसमें मिलेगी ज्यादा कूलिंग? यहां जानें

5 Star AC vs 3 Star AC... किसमें बचेगी बिजली और किसमें मिलेगी ज्यादा कूलिंग? यहां जानें

5 star AC vs 3 star AC: नया AC खरीदते समय यह देखना जरूरी है कि वह 5 स्टार है या 3 स्टार. 5 स्टार AC यूज करने पर 3 स्टार AC की तुलना में कम बिजली की खपत करेगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 28 Apr 2026 11:48 AM (IST)
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  • 5 स्टार एसी जल्दी और स्थिर कूलिंग करते हैं, 3 स्टार थोड़े धीमे।

5 Star AC vs 3 Star AC: गर्मी आते ही AC की जरूरत महसूस होने लगी है और लोग अब दबकर इनकी खरीदारी कर रहे हैं. AC की कीमत और इसे चलाने का खर्च कूलर-पंखे की तुलना में काफी ज्यादा होता है, इसलिए अधिकतर लोग एनर्जी रेटिंग देखकर ही नया AC लेते हैं. एनर्जी रेटिंग के हिसाब से 5 स्टार और 3 स्टार AC दोनों ही पॉपुलर हैं. अगर आप नया AC लेने जा रहे हैं और इनमें से से कोई एक ऑप्शन चुनने में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आज हम आपके लिए इनका कंपेरिजन लेकर आए हैं. इसकी मदद से आप यह डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन-सा है.

पहले समझें स्टार रेटिंग का मतलब

AC पर आने वाली स्टार रेटिंग उसकी एनर्जी एफिशिएंसी दिखाती है. भारत में Bureau of Energy Efficiency (BEE) यह रेटिंग तय करता है. रेटिंग में जितने ज्यादा स्टार होंगे, वह अप्लायंस उतनी ही कम बिजली की खपत करेगा. यह रेटिंग 1-5 के बीच होती है. ज्यादा स्टार रेटिंग वाले सामान की कीमत थोड़ी ज्यादा होती है. 

5 star AC vs 3 star AC: कीमत और रनिंग कॉस्ट

5 star AC vs 3 star AC को कंपेयर करें तो कीमत एक बड़ा अंतर है. 5 स्टार AC के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन इसकी रनिंग कॉस्ट कम होती है. यानी यह कम बिजली की खपत करती है, जिससे बिजली के बिल में बचत हो जाती है. दूसरी तरफ 3 स्टार AC आपको थोड़ी कम कीमत में मिल जाएगी, लेकिन यह बिजली 5 स्टार से ज्यादा खाएगी. ऐसे में अगर आपको दिन में कई घंटो तक AC यूज करना है तो 5 स्टार वाला मॉडल आपके पैसे बचा सकता है. 

5 star AC vs 3 star AC: कूलिंग किसकी ज्यादा?

कूलिंग के मामले में दोनों ही मॉडल असरदार हैं और दोनों ही कमरे को एकदम पहाड़ों जैसा ठंडा बना सकते हैं. हालांकि, कूलिंग में लगने वाला समय अलग हो सकता है. 5 स्टार AC में बेहतर सेंसर लगे होते हैं, जिससे यह टेंपरेचर को स्टेबल रखती है और कूलिंग भी जल्दी करती है. दूसरी तरफ 3 स्टार टेंपरेचर को मैंटेन रखने में 5 स्टार AC के मुकाबले थोड़ा कमजोर पड़ जाता है. हालांकि, कूलिंग इस पर भी डिपेंड करती है कि कमरे का साइज कितना बड़ा है और इसका इंसुलेशन कैसा है. इसके अलावा आप AC का टेंपरेचर 24 डिग्री पर सेट कर भी बिजली बिल की बचत कर सकते हैं.

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Published at : 28 Apr 2026 11:48 AM (IST)
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