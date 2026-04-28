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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTech Tips: Tower Cooler vs Desert Cooler... किससे मिलेगी गर्मियों में राहत दिलाने वाली ठंडी हवा?

Tech Tips: Tower Cooler vs Desert Cooler... किससे मिलेगी गर्मियों में राहत दिलाने वाली ठंडी हवा?

Tower Cooler vs Desert Cooler: गर्मी से राहत पाने के लिए इन दिनों लोग कूलर खरीद रहे हैं. स्पेस और जरूरत के हिसाब से सही टाइप का कूलर चुनना बहुत जरूरी हो जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 28 Apr 2026 10:33 AM (IST)
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  • गर्मियों में पंखे के बावजूद राहत नहीं, कूलर की बढ़ी मांग।
  • टावर कूलर पतले, लंबे, कम जगह घेरते हैं, छोटे कमरों के लिए।
  • डेजर्ट कूलर बड़े, ज्यादा हवा फेंकते हैं, बड़े कमरों हेतु बेहतर।
  • जगह, बिजली खपत, शोर के आधार पर चुनें टावर या डेजर्ट कूलर।

Tower Cooler vs Desert Cooler: पिछले कुछ दिनों से देश के कई शहरों में पारा 44 डिग्री से पार पहुंच गया है. अब धूप में निकलना खतरनाक हो सकता है और कमरे के अंदर पंखे भी ठंडी हवा नहीं दे पा रहे हैं. इस मुश्किल से बचने के लिए लोग कूलर खरीद रहे हैं. कई लोग मार्केट में जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें टावर कूलर लेना चाहिए या डेजर्ट कूलर. अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हैं तो आज हम आपको Tower Cooler vs Desert Cooler का पूरा कंपेरिजन बताने जा रहे हैं. इससे आप समझ पाएंगे कि आपको जरूरत के हिसाब से इनमें से किस टाइप का कूलर लेना चाहिए. 

Tower Cooler क्या होता है?

जैसा नाम से ही जाहिर है, ये कूलर पतले और लंबे होते हैं. इन्हें छोटी जगहों पर ज्यादा कामयाब होते हैं. पिछले कुछ सालों से ये कूलर ट्रेंड में आए हैं. अगर आपको छोटे कमरे या ऑफिस के लिए कूलर की जरूरत है तो टावर कूलर खरीदा जा सकता है. यह कम जगह घेरता है और ज्यादा शोर भी नहीं करता. हालांकि, इसके नुकसान भी हैं. इनमें वाटर टैंक छोटा होता है और इनकी हवा ज्यादा फैलती नहीं है, जिससे ये बड़ी जगह पर कूलिंग नहीं दे पाते.

Desert Cooler क्या होता है?

डेजर्ट कूलर कई सालों से चले आ रहे हैं. ये बड़े होते हैं और बड़े कमरे को कूल करने के लिए एक ही कूलर काफी होता है. इनमें बड़ा पंखा लगा होता है, जिससे इसकी हवा ज्यादा दूर तक और तेज जाती है. इसी तरह इनका वाटर टैंक भी बड़ा होता है. एक बार पूरा भरने के बाद इसे लगातार 8-10 घंटे तक यूज किया जा सकता है. हालांकि, इसके भी कुछ नुकसान हैं. बड़े होने के कारण इन्हें ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है और ये बिजली भी ज्यादा खाते हैं. इसके अलावा इनका शोर भी बहुत होता है.

Tower Cooler vs Desert Cooler: कौन-सा कूलर ज्यादा कूलिंग देता है?

अगर आपको शोर, स्पेस और बिजली की खपत की चिंता नहीं है और केवल कूलिंग चाहिए तो डेजर्ट कूलर का कोई मुकाबला नहीं है. इनका एयरफ्लो स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे ये बड़े कमरे को जल्दी ठंडा कर देते हैं. 

Tower Cooler vs Desert Cooler: आपको कौन-सा खरीदना चाहिए?

इस कंपेरिजन में हमने आपको दोनों कूलर के फायदे-नुकसान बता दिए हैं. अब आप जरूरत और सहूलियत के हिसाब से इनका चुनाव कर सकते हैं. अगर आपको छोटी जगह के लिए कूलर चाहिए तो टावर कूलर स्मार्ट ऑप्शन है. वहीं अगर आपके इलाके में तापमान ज्यादा है और आपको ज्यादा स्पेस के लिए कूलर चाहिए तो डेजर्ट कूलर खरीदा जा सकता है.

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Published at : 28 Apr 2026 10:33 AM (IST)
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