3 स्टार या 5 स्टार AC? एसी खरीदते समय रेटिंग का क्या मतलब होता है, जानें कौन सा वाला बचाता है ज्यादा बिजली

3 स्टार या 5 स्टार AC? एसी खरीदते समय रेटिंग का क्या मतलब होता है, जानें कौन सा वाला बचाता है ज्यादा बिजली

AC Buying Tips: गर्मी बढ़ते ही एयर कंडीशनर खरीदने का ख्याल सबसे पहले आता है. लेकिन जब बाजार में 3 स्टार और 5 स्टार AC के विकल्प सामने आते हैं तो ज्यादातर लोग उलझन में पड़ जाते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 20 Feb 2026 10:33 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

AC Buying Tips: गर्मी बढ़ते ही एयर कंडीशनर खरीदने का ख्याल सबसे पहले आता है. लेकिन जब बाजार में 3 स्टार और 5 स्टार AC के विकल्प सामने आते हैं तो ज्यादातर लोग उलझन में पड़ जाते हैं. सवाल सीधा है कौन सा AC खरीदना फायदे का सौदा रहेगा? इसका जवाब सिर्फ कीमत में नहीं बल्कि बिजली खपत के गणित में छिपा है.

स्टार रेटिंग का असली मतलब क्या है?

AC पर लगी स्टार रेटिंग उसकी ऊर्जा दक्षता को दर्शाती है. यह रेटिंग भारत में Bureau of Energy Efficiency (BEE) तय करता है. जितने ज्यादा स्टार, उतनी कम बिजली खपत. यानी 5 स्टार AC, 3 स्टार की तुलना में कम बिजली खर्च करेगा. हालांकि 5 स्टार मॉडल की शुरुआती कीमत आमतौर पर ज्यादा होती है.

छोटी सी कैलकुलेशन, बड़ा फर्क

मान लीजिए आप 1.5 टन का AC रोज 8 घंटे चलाते हैं और महीने में लगभग 25 दिन इस्तेमाल करते हैं. एक सामान्य 3 स्टार AC लगभग 1.5 यूनिट प्रति घंटा बिजली खपत कर सकता है जबकि 5 स्टार मॉडल करीब 1.2–1.3 यूनिट प्रति घंटा.

अब गणित समझिए.

3 स्टार AC: 1.5 यूनिट × 8 घंटे × 25 दिन = 300 यूनिट

5 स्टार AC: 1.25 यूनिट × 8 घंटे × 25 दिन = 250 यूनिट

अगर आपके शहर में बिजली दर 8 रुपये प्रति यूनिट है, तो

3 स्टार का बिल: 300 × 8 = 2400 रुपये

5 स्टार का बिल: 250 × 8 = 2000 रुपये

यानी हर महीने करीब 400 रुपये की बचत. सालभर में यह रकम 4,800 रुपये तक पहुंच सकती है. कुछ ही सालों में 5 स्टार AC की अतिरिक्त कीमत वसूल हो सकती है.

किसके लिए कौन सा AC सही?

अगर आप AC का इस्तेमाल कम करते हैं जैसे सिर्फ रात में कुछ घंटों के लिए तो 3 स्टार मॉडल भी ठीक विकल्प हो सकता है. लेकिन यदि AC रोज कई घंटों तक चलता है, खासकर भीषण गर्मी वाले शहरों में तो 5 स्टार AC लंबी अवधि में ज्यादा किफायती साबित होता है.

किसे खरीदने में फायदा

AC खरीदते समय सिर्फ शुरुआती कीमत पर ध्यान देना समझदारी नहीं है. आपको यह देखना चाहिए कि आप उसे कितने समय तक और कितनी बार इस्तेमाल करेंगे. लंबी अवधि में कम बिजली खपत वाला AC ही असली बचत कराता है. इसलिए खरीदने से पहले अपनी जरूरत, बिजली दर और उपयोग के घंटों का हिसाब जरूर लगाएं तभी समझ आएगा कि 3 स्टार सही है या 5 स्टार.

Published at : 20 Feb 2026 10:33 AM (IST)
Embed widget