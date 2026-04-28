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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसिर्फ गाने ही नहीं सुनाते AirPods, कर सकते हैं ये जरूरी और हैरान कर देने वाले काम

सिर्फ गाने ही नहीं सुनाते AirPods, कर सकते हैं ये जरूरी और हैरान कर देने वाले काम

AirPods Hidden Use: एयरपॉड्स यूज करने वाले ज्यादातर लोग सिर्फ म्यूजिक और पॉडकास्ट आदि सुनने के लिए ही इन्हें यूज करते हैं. इसके अलावा भी एयरपॉड्स को कई कामों में यूज किया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 28 Apr 2026 11:15 AM (IST)
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  • एयरपॉड्स का लाइव लिसन फीचर आईफोन को माइक्रोफोन बनाता है।
  • लाइव ट्रांसलेशन बातचीत का रियल-टाइम अनुवाद करता है, भाषाओं को सपोर्ट करता है।
  • एयरपॉड्स प्रो 3 हार्ट-रेट सेंसर के साथ वर्कआउट डेटा ट्रैक करता है।
  • एडैप्टिव ट्रांसपेरेंसी तेज शोर से कानों की सुरक्षा करता है।

AirPods Hidden Use: ऐप्पल एयरपॉड्स में कई शानदार फीचर्स आते हैं. सबसे पहले 2016 में iPhone 7 के साथ लॉन्च किए गए ये इयरबड्स अब AirPods, AirPods Pro और AirPods Max समेत तीन मॉडल में अवेलेबल हैं. ज्यादातर यूजर्स इन्हें गाने और पॉडकास्ट आदि सुनने के लिए ही यूज करते हैं. अगर आपके पास एयरपॉड्स है और आप भी इससे केवल म्यूजिक सुनते हैं तो ये पूरी तरह से यूटिलाइट नहीं हो रहे हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गाने सुनने के अलावा आप ऐप्पल के इस प्रोडक्ट का और किन-किन कामों में यूज कर सकते हैं.

Live Listen

यह एक बड़े काम का एक्सेसिबिलिटी फीचर है. इसकी मदद से आप अपने आईफोन या आईपैड को माइक्रोफोन में बदल सकते हैं, जिससे आप यह आसानी से सुन सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है. चाहे आप किसी शोर-शराबे वाली जगह पर हैं या दूसरा व्यक्ति जोर से नहीं बोल सकता. इस फीचर को ऑन करने के बाद आप आसानी से यह सुन सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है. इसके लिए आपको आईफोन सामने वाले व्यक्ति के पास रखना होगा. फिर आसानी से एयरपॉड्स के जरिए उसकी बातें सुन सकते हैं.

Live Translation

Live Translation के फीचर को iOS 26 के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था और यह H2 चिप वाले एयरपॉड्स के लिए अवेलेबल है. यह फीचर ऑन करने के लिए आपको दोनों एयरपॉड्स के स्टेम को प्रेस कर होल्ड करना है. इसके बाद यह बातचीत को ट्रांसलेट करने लगेंगे. आप चाहें तो अपने फोन के जरिए भी दूसरे व्यक्ति को उसकी भाषा में यह दिखा सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं. अभी यह फीचर इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मनी, इटैलियन और स्पैनिश समेत कई भाषाओं को सपोर्ट करता है.

Heart Rate Tracking

ऐप्पल ने AirPods Pro 3 में हार्ट-रेट सेंसर जोड़ा था, जिससे आप केवल अपने वर्कआउट डेटा को ट्रैक कर सकते हैं. अगर आप रनिंग करने जाते हैं तो आपका आईफोन रूट को ट्रैक करेगा, जबकि एयरपॉट्स हार्ट-रेट पर नजर रखेंगे. इस तरह आप ऐप्पल वॉच के बिना भी यह पता लगा पाएंगे कि आपने रनिंग करते हुए किनती कैलरी बर्न की और आपकी हार्ट-रेट कितनी रही.

शोर से कानों की सुरक्षा

अगर आप कॉन्सर्ट या किसी ऐसी जगह पर जाते हैं, जहां शोर बहुत ज्यादा होता है तो कुछ ही देर में कान बजने लगते हैं. ऐसी स्थिति में आप एयरपॉड्स की मदद से अपने कानों की सुरक्षा कर सकते हैं और आपको म्यूजिक सुनने में भी मजा आएगा. इसके लिए AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 और AirPods Max 2 में Adaptive Transparency को ऑन कर लें. इस फीचर की मदद से एयरपॉड्स बैकग्राउंड नॉइस को हटा देते हैं और आप कानों को तकलीफ दिए बिना लाइव म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं.

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Published at : 28 Apr 2026 11:15 AM (IST)
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