ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या आ रहे अखिलेश यादव के सामने CM योगी ने रखी शर्त! 'आना है तो आएं लेकिन...'

अयोध्या आ रहे अखिलेश यादव के सामने CM योगी ने रखी शर्त! 'आना है तो आएं लेकिन...'

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में आने की बात पर अब राजनीति शुरू हो गयी है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 07 Nov 2026 08:22 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में आने की बात पर अब राजनीति शुरू हो गयी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "जिन लोगों ने राम को अपमानित किया था. वो अयोध्या आए लेकिन रामभक्तों से माफी जरूर मांग ले.प्रभु सबको माफ करेंगे अहंकाकरी सत्ता को खत्म करने में प्रभु देर नहीं कर सकते हैं."

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां उन्होंने यह ब्यान दिया. इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा, "आज अयोध्या फिर से अपने गौरव को प्राप्त कर रही है, जिसके लिए संतों ने अपना बलिद्यान दिया, आज मोदी जी के मार्गदर्शन के साथ अयोध्या का विकास हो रहा है."

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Deepotsav Live: अयोध्या में दीपोत्सव की धूम, CM योगी ने की आरती, लाखों दीयों से जगमगाई रामनगरी
Live: अयोध्या में दीपोत्सव की धूम, CM योगी ने की आरती, लाखों दीयों से जगमगाई रामनगरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जैनी प्रकरण पर हरक सिंह रावत बोले- CM धामी ने खेल शुरू किया, अंत मैं करूंगा
जैनी प्रकरण पर हरक सिंह रावत बोले- CM धामी ने खेल शुरू किया, अंत मैं करूंगा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वनटांगिया गांव में दिवाली मनाएंगे CM योगी, 82 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात
वनटांगिया गांव में दिवाली मनाएंगे CM योगी, 82 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी के नेतृत्व में सौर क्रांति की ओर UP, PM सूर्य घर योजना में देश में नबर- 1
CM योगी के नेतृत्व में सौर क्रांति की ओर UP, PM सूर्य घर योजना में देश में नबर- 1

यह भी पढ़ें: CM योगी के नेतृत्व में सौर क्रांति की ओर UP, PM सूर्य घर योजना में देश में नबर- 1

कारसेवकों पर गोली का किया जिक्र 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान कारसेवकों पर चली गोलियों का भी जिक्र किया करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "जिस अयोध्या में राम के नाम पर गोली चलती थी. कभी राम के नाम को प्रतिबंधित करने की कोशिश थी. आज वही अयोध्या त्रेता युग जैसी होकर विकसित हो रही है. जो लोग अयोध्या को रक्त रंजित करते थे, मुझे तो सोचना पड़ता है, वो जब किसी कथा में जाते है तो उस कथा को भी मुशायरे के दायरे में लाकर अपवित्र करने की कोशिश करते हैं."

अखिलेश के अयोध्या आने पर तंज 

सीएम योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा,"पहले अयोध्या में अंकुश लगता था कि कोई आयेगा नहीं, कोई जय श्री राम नहीं बोलेगा, जिन्होंने राम के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए वकील खड़े किए. आज वो लोग राम के अस्तित्व को अपना रहे हैं. अगर कोई मारीच बनकर आयेगा वो राम के वाणों से बच नहीं पाएगा."

उन्होंने आगे कहा, "महर्षि वाल्मीकि जी ने अयोध्या का साक्षात्कार करवाया , आज उन्हीं के नाम पर महर्षि वाल्मिकी का मंदिर है. माता शबरी का मंदिर है और जटायू भी मंदिर परिसर में देख रहे हैं कि मैं अभी भी तैयार बैठा हूं. अयोध्या धाम के रक्षक बजरंगबली हैं, याद करिए त्रेता में प्रभु पु्ष्पक विमान से अयोध्या आए, अयोध्या में कभी एयरपोर्ट नहीं बन पाया था, हमने वाल्मिकी एय़रपोर्ट का साक्षात्कार कराया."

मुख्यमंत्री ने बोले, "जिन लोगों ने उपेक्षित किया था अपमानित किया था, संतों पर लाठियां चलाई थीं, वे लोग अयोध्या आएं जरूर, लेकिन माफी मांग कर आएं. राम भक्तों से माफी तो मांग लें, अपने कृत्यो के लिए पश्चाताप तो कर लें, प्रभु कृपालू हैं, वे सबको माफ करेंगे .

इसके साथ ही उन्होंने आगे प्रदेश में कानून-व्यवस्था का गुणगान करते हुए कहा, "रामभक्तों की अयोध्या अब कभी कर्फ्यू के दायरे में नहीं आएगी. अब अयोध्या को कोई उपेक्षित नहीं कर पाएगा और रामभक्तों पर कोई गोली चलाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा और कोई संतों को अपमानित भी नहीं कर पाएगा."

यह भी पढ़ें: अयोध्या में त्रेतायुग की झलक, रामायण के सातों कांडों की झांकियों ने मोहा मन

About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
Read More
Published at : 07 Nov 2026 07:11 PM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Deepotsav Live: अयोध्या में दीपोत्सव की धूम, CM योगी ने की आरती, लाखों दीयों से जगमगाई रामनगरी
Live: अयोध्या में दीपोत्सव की धूम, CM योगी ने की आरती, लाखों दीयों से जगमगाई रामनगरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जैनी प्रकरण पर हरक सिंह रावत बोले- CM धामी ने खेल शुरू किया, अंत मैं करूंगा
जैनी प्रकरण पर हरक सिंह रावत बोले- CM धामी ने खेल शुरू किया, अंत मैं करूंगा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वनटांगिया गांव में दिवाली मनाएंगे CM योगी, 82 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात
वनटांगिया गांव में दिवाली मनाएंगे CM योगी, 82 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी के नेतृत्व में सौर क्रांति की ओर UP, PM सूर्य घर योजना में देश में नबर- 1
CM योगी के नेतृत्व में सौर क्रांति की ओर UP, PM सूर्य घर योजना में देश में नबर- 1
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कांग्रेस के दिल में तब भी बाबर आज भी बाबर', सोनिया गांधी के बयान पर BJP का पलटवार
'कांग्रेस के दिल में तब भी बाबर आज भी बाबर', सोनिया गांधी के बयान पर BJP का पलटवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Deepotsav Live: अयोध्या में दीपोत्सव की धूम, CM योगी ने की आरती, लाखों दीयों से जगमगाई रामनगरी
Live: अयोध्या में दीपोत्सव की धूम, CM योगी ने की आरती, लाखों दीयों से जगमगाई रामनगरी
बॉलीवुड
'रामायण' से लीक हुआ लक्ष्मण-सीता का फाइट सीक्वेंस, हिंदी वर्जन में है मिसिंग
'रामायण' से लीक हुआ लक्ष्मण-सीता का फाइट सीक्वेंस, हिंदी वर्जन में है मिसिंग
क्रिकेट
अफगानिस्तान का बड़ा कमाल, 47 ओवर पहले जीता मैच; मलेशिया को 10 विकेट से हराया
अफगानिस्तान का बड़ा कमाल, 47 ओवर पहले जीता मैच; मलेशिया को 10 विकेट से हराया
इंडिया
कोच्चि में CJP के प्रोटेस्ट पर बोले शशि थरूर- ‘हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उन्हें...’
कोच्चि में CJP के प्रोटेस्ट पर बोले शशि थरूर- ‘हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उन्हें...’
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
शिक्षा
J&K Bank Recruitment 2026: जम्मू कश्मीर बैंक में 1397 पदों पर निकली भर्ती, 26 नवंबर तक करें आवेदन 
जम्मू कश्मीर बैंक में 1397 पदों पर निकली भर्ती, 26 नवंबर तक करें आवेदन 
एग्रीकल्चर
Cattle Deworming: दुधारू पशुओं को साल में कितनी बार देनी चाहिए कीड़े मारने की दवा?
दुधारू पशुओं को साल में कितनी बार देनी चाहिए कीड़े मारने की दवा?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget