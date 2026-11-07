अयोध्या आ रहे अखिलेश यादव के सामने CM योगी ने रखी शर्त! 'आना है तो आएं लेकिन...'

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में आने की बात पर अब राजनीति शुरू हो गयी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "जिन लोगों ने राम को अपमानित किया था. वो अयोध्या आए लेकिन रामभक्तों से माफी जरूर मांग ले.प्रभु सबको माफ करेंगे अहंकाकरी सत्ता को खत्म करने में प्रभु देर नहीं कर सकते हैं."

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां उन्होंने यह ब्यान दिया. इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा, "आज अयोध्या फिर से अपने गौरव को प्राप्त कर रही है, जिसके लिए संतों ने अपना बलिद्यान दिया, आज मोदी जी के मार्गदर्शन के साथ अयोध्या का विकास हो रहा है."

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कारसेवकों पर गोली का किया जिक्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान कारसेवकों पर चली गोलियों का भी जिक्र किया करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "जिस अयोध्या में राम के नाम पर गोली चलती थी. कभी राम के नाम को प्रतिबंधित करने की कोशिश थी. आज वही अयोध्या त्रेता युग जैसी होकर विकसित हो रही है. जो लोग अयोध्या को रक्त रंजित करते थे, मुझे तो सोचना पड़ता है, वो जब किसी कथा में जाते है तो उस कथा को भी मुशायरे के दायरे में लाकर अपवित्र करने की कोशिश करते हैं."

अखिलेश के अयोध्या आने पर तंज

सीएम योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा,"पहले अयोध्या में अंकुश लगता था कि कोई आयेगा नहीं, कोई जय श्री राम नहीं बोलेगा, जिन्होंने राम के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए वकील खड़े किए. आज वो लोग राम के अस्तित्व को अपना रहे हैं. अगर कोई मारीच बनकर आयेगा वो राम के वाणों से बच नहीं पाएगा."

उन्होंने आगे कहा, "महर्षि वाल्मीकि जी ने अयोध्या का साक्षात्कार करवाया , आज उन्हीं के नाम पर महर्षि वाल्मिकी का मंदिर है. माता शबरी का मंदिर है और जटायू भी मंदिर परिसर में देख रहे हैं कि मैं अभी भी तैयार बैठा हूं. अयोध्या धाम के रक्षक बजरंगबली हैं, याद करिए त्रेता में प्रभु पु्ष्पक विमान से अयोध्या आए, अयोध्या में कभी एयरपोर्ट नहीं बन पाया था, हमने वाल्मिकी एय़रपोर्ट का साक्षात्कार कराया."

मुख्यमंत्री ने बोले, "जिन लोगों ने उपेक्षित किया था अपमानित किया था, संतों पर लाठियां चलाई थीं, वे लोग अयोध्या आएं जरूर, लेकिन माफी मांग कर आएं. राम भक्तों से माफी तो मांग लें, अपने कृत्यो के लिए पश्चाताप तो कर लें, प्रभु कृपालू हैं, वे सबको माफ करेंगे .

इसके साथ ही उन्होंने आगे प्रदेश में कानून-व्यवस्था का गुणगान करते हुए कहा, "रामभक्तों की अयोध्या अब कभी कर्फ्यू के दायरे में नहीं आएगी. अब अयोध्या को कोई उपेक्षित नहीं कर पाएगा और रामभक्तों पर कोई गोली चलाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा और कोई संतों को अपमानित भी नहीं कर पाएगा."

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