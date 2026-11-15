मेरठ में CM योगी ने भूतपूर्व सैनिकों का भी किया सम्मान, 8 जिलों को दी सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में 27.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आठ जनपदों के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों तथा आवासीय सुविधाओं का लोकार्पण किया. इनमें औरैया, अमेठी, गोरखपुर, चंदौली, शामली, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और सोनभद्र शामिल हैं.

इस कार्यक्रम में बताया गया कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में से 64 में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों की सुविधाएं उपलब्ध हैं. स्वतंत्रता के बाद स्थापित 24 कार्यालयों में से 12 का निर्माण वर्ष 2017 के बाद हुआ है. इन नए भवनों और विश्राम गृहों से पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवारों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

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शौर्य गाथा का विमोचन किया

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विशेष पुस्तक ‘शौर्य गाथा’ का भी विमोचन किया. पुस्तक में भारतीय सशस्त्र सेनाओं में उत्तर प्रदेश के वीर सपूतों के अद्वितीय पराक्रम, वीरता और सर्वोच्च समर्पण का संकलन किया गया है. इसमें विभिन्न सैन्य अभियानों के परिचय के साथ वीरता पदक प्राप्त सैनिकों की गौरवगाथाएं शामिल हैं. पुस्तक में उत्तर प्रदेश के सात अशोक चक्र, 30 कीर्ति चक्र और 133 शौर्य चक्र से सम्मानित वीर सैनिकों की गाथाओं को स्थान दिया गया है. इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को देश के वीर नायकों के शौर्य, त्याग और राष्ट्रभक्ति से परिचित कराना है.

वीर नारियों और भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान

समारोह में देश के लिए बलिदान देने वाले शूरवीरों की वीर नारियों,अर्ची सिंह (पत्नी मेजर अमित शर्मा, सेना मेडल), उषा शर्मा (मां मेजर केतन शर्मा, सेना मेडल), अबरीशा खातून (पत्नी सिपाही अजमेर अली, कीर्ति चक्र), विमलेश देवी (पत्नी सेपर सतीश कुमार, सेना मेडल), माला (पत्नी सिपाही नितिन कुमार), मीनू (पत्नी हवलदार अनिल कुमार तोमर, शौर्य चक्र), परविता देवी (पत्नी सूबेदार सुरेश कुमार), सीमा वालिया (पत्नी नायक अमित कुमार वालिया),संतोष कुमारी (पत्नी सिपाही राम दिया), गीता देवी (पत्नी हवलदार धर्मेंद्र कुमार), संगीता देवी (पत्नी लांस नायक जॉनी कुमार), नीतू सैनी (पत्नी नायक विकास कुमार) और सुमन देवी (पत्नी नायक जितेंद्र सिंह) तथा भूतपूर्व सैनिकों लांस नायक प्रियपाल सिंह और राइफलमैन हरबीर सिंह को सम्मानित किया गया.

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