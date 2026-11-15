मेरठ में मंत्री सोमेंद्र तोमर के घर पहुंचे CM योगी, दिवंगत पिता को दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने मेरठ दौरे के दौरान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सोमेंद्र तोमर के शास्त्रीनगर स्थित आवास पहुंचे, जहां उनके दिवंगत पिता महेंद्र सिंह तोमर को श्रद्धांजलि अर्पित की. सीएम ने उन्हें फूल अर्पित कर नमन किया और शोकाकुल परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं.

सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को मेरठ दौरे पर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने मेरठ कैंट स्थित कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में प्रतिभाग किया और पूर्व सैनिकों को संबोधित कर उनका उत्साहवर्धन किया.

मंत्री सोमेंद्र तोमर के पिता को दी श्रद्धांजलि

समारोह के बाद मुख्यमंत्री शास्त्रीनगर स्थित राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर के आवास पहुंचे. यहां उन्होंने स्वर्गीय महेंद्र सिंह तोमर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और परिवार के सदस्यों के बीच बैठकर उनका हालचाल जाना. उन्होंने राज्यमंत्री की माता धनपाली, पत्नी अंजली तोमर और पुत्र शिवांश व रुद्रांश तोमर से मुलाकात की और अपनी संवेदना प्रकट कीं.

इसके अलावा उनकी चारों बहनों सुभाष, राजबाला, संतोष और गीता तथा बहनोई शीशपाल, सरदार सिंह, बीरपाल सिंह और धर्मेंद्र से भी भेंट की. इस दौरान भाई नरेंद्र, भाभी सरोज बाला और सास ओमवती सहित परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे.

उल्लेखनीय है कि राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर के पिता महेंद्र सिंह तोमर का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया था. मुख्यमंत्री का इस कठिन समय में उनके आवास पहुंचना और परिवार के साथ समय बिताकर संवेदनाएं व्यक्त करना शोक संतप्त परिजनों के प्रति उनकी आत्मीयता और संवेदनशीलता को दर्शाता है.

बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को मेरठ दौरे पर थे, जहां उन्होंने पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में हिस्सा लिया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने सैनिकों और उनके परिजनों के सम्मान में तीन घोषणाएं की. उन्होंने कहा कि वीरता पुरस्कारों की राशि दोगुना होगी, घर बनाने के लिए स्टांप शुल्क में 20 लाख रुपये की छूट को बढ़ाकर 50 लाख किया जाएगा और बलिदानी आश्रित को गृह जनपद या उसके आसपास नौकरी सुनिश्चित की जाएगी